Innlent

Á­rásin á Höfða­torgi: Þrír á­kærðir fyrir til­raun til mann­dráps

Atli Ísleifsson skrifar
Sýnileiki öryggisgæslu í bílakjallara Höfðatorgs var aukinn eftir hópárásina í mars.
Sýnileiki öryggisgæslu í bílakjallara Höfðatorgs var aukinn eftir hópárásina í mars. Vísir/Vilhelm

Héraðssaksóknari hefur ákært þrjá menn fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara á Höfðatorgi í Reykjavík aðfararnótt 17. mars síðastliðins. Sá sem fyrir árásinni varð fer fram á 10 milljónir króna í miskabætur.

RÚV greindi fyrst frá málinu. Í fyrri fréttum af málinu kom fram að um uppgjör í undirheiminum hafi verið að ræða. Tuttugu til þrjátíu manns hafi þar komið saman og eggvopni og kylfum verið beitt auk þess sem ekið var á mann. Alls voru ellefu manns handteknir í tengslum við rannsókn á málinu.

Í ákærunni kemur fram að einum þeirra sem ákærður er í málinu er gefið að sök að hafa ekið Land Rover-bíl á 26 ára karlmann á mikilli ferð. Öðrum er gefið að sök að hafa barið manninn ítrekað með óþekktu áhaldi og þá er þeim þriðja gefið að sök að hafa stungið manninn í vinstri rasskinn með óþekktu stunguvopni.

Aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglu sagði í samtali við fréttastofu í vor að brotaþolar í árásinni hefðu verið þrír og hafi einn þeirra dvalið á gjörgæslu í nokkra daga.

Sýnileiki öryggisgæslu í bílakjallara Höfðatorgs var aukinn eftir hópárásina.

Að neðan má sjá sjónvarpsfrétt af málinu frá í vor.

Alvarleg líkamsárás í bílakjallara Höfðatorgs Reykjavík Lögreglumál

Tengdar fréttir

Kastaðist marga metra eftir að ekið var á hann

Snör handtök lögreglu eru talin hafa skipt sköpum í Höfðatorgsmálinu svokallaða. Mannslíf var í húfi eftir að ekið var kröftuglega á karlmann og hann síðar stunginn þar sem hann lá í blóði sínu. Maðurinn er kominn úr lífshættu. Ellefu hafa verið handteknir í tengslum við málið.

Ekkert bendi til tengsla við Hamas-samtökin

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir að ekkert bendi til þess að menn, sem handteknir voru í tengslum við alvarlega líkamsárás í Túnunum í Reykjavík í síðustu viku hafi tengsl við Hamas-samtökin þvert á það sem fullyrt var í umfjöllun Morgunblaðsins í morgun. 

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið