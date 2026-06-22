Árásin á Höfðatorgi: Þrír ákærðir fyrir tilraun til manndráps Atli Ísleifsson skrifar 22. júní 2026 14:40 Sýnileiki öryggisgæslu í bílakjallara Höfðatorgs var aukinn eftir hópárásina í mars. Vísir/Vilhelm Héraðssaksóknari hefur ákært þrjá menn fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara á Höfðatorgi í Reykjavík aðfararnótt 17. mars síðastliðins. Sá sem fyrir árásinni varð fer fram á 10 milljónir króna í miskabætur. RÚV greindi fyrst frá málinu. Í fyrri fréttum af málinu kom fram að um uppgjör í undirheiminum hafi verið að ræða. Tuttugu til þrjátíu manns hafi þar komið saman og eggvopni og kylfum verið beitt auk þess sem ekið var á mann. Alls voru ellefu manns handteknir í tengslum við rannsókn á málinu. Í ákærunni kemur fram að einum þeirra sem ákærður er í málinu er gefið að sök að hafa ekið Land Rover-bíl á 26 ára karlmann á mikilli ferð. Öðrum er gefið að sök að hafa barið manninn ítrekað með óþekktu áhaldi og þá er þeim þriðja gefið að sök að hafa stungið manninn í vinstri rasskinn með óþekktu stunguvopni. Aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglu sagði í samtali við fréttastofu í vor að brotaþolar í árásinni hefðu verið þrír og hafi einn þeirra dvalið á gjörgæslu í nokkra daga. Sýnileiki öryggisgæslu í bílakjallara Höfðatorgs var aukinn eftir hópárásina. Að neðan má sjá sjónvarpsfrétt af málinu frá í vor. Alvarleg líkamsárás í bílakjallara Höfðatorgs Reykjavík Lögreglumál Tengdar fréttir Kastaðist marga metra eftir að ekið var á hann Snör handtök lögreglu eru talin hafa skipt sköpum í Höfðatorgsmálinu svokallaða. Mannslíf var í húfi eftir að ekið var kröftuglega á karlmann og hann síðar stunginn þar sem hann lá í blóði sínu. Maðurinn er kominn úr lífshættu. Ellefu hafa verið handteknir í tengslum við málið. 26. mars 2026 18:44 Manndrápstilraun í bílakjallara á borði héraðssaksóknara Lögregla hefur lokið rannsókn á lífshættulegri árás í bílakjallara undir Höfðatorgi í mars. Málið er komið á borð héraðssaksóknara sem tekur ákvörðun um að gefa út ákæru. 4. júní 2026 14:04 Ekkert bendi til tengsla við Hamas-samtökin Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir að ekkert bendi til þess að menn, sem handteknir voru í tengslum við alvarlega líkamsárás í Túnunum í Reykjavík í síðustu viku hafi tengsl við Hamas-samtökin þvert á það sem fullyrt var í umfjöllun Morgunblaðsins í morgun. 25. mars 2026 12:15 Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Segir þörf á fræðslu um kyrkingartak í grunnskólum Innlent Ferðalangar utan EES ekki tryggðir vegna veikinda eða slysa Innlent Fleiri fréttir Aldrei fleiri fengið úthlutaða skólavist Kom ekki til skoðunar að gera Land Rover-jeppana upptæka BSO-stöðin komin á nýtt heimili Hrafni bjargað af þaki Byko Hlutu Vigdísarverðlaunin fyrir baráttu fyrir jöfnu aðgengi að þungunarrofi Skartgripaþjófur sigldi undir fölsku flaggi í íbúðum aldraðra „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Segir þörf á fræðslu um kyrkingartak í grunnskólum Ferðalangar utan EES ekki tryggðir vegna veikinda eða slysa Fyrstu hvalirnir skotnir og Starmer segir af sér Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Reiðhjólauppboð lögreglu hefst í dag Fundu kannabisplöntur í húsi á Suðurnesjum Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Loka Sæbraut til austurs við Hörpu í kvöld Jarðskjálfti að stærð 3,1 í nótt Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Sjá meira