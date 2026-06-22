Hlutu Vigdísarverðlaunin fyrir baráttu fyrir jöfnu aðgengi að þungunarrofi Atli Ísleifsson skrifar 22. júní 2026 13:07 Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra ásamt Lana Čop frá My Voice, My Choice. Stjr Slóvenska grasrótahreyfingin My Voice, My Choice hlaut í dag alþjóðleg jafnréttisverðlaun sem kennd eru við Vigdísi Finnbogadóttur, Vigdís Prize for Women Empowerment, við hátíðlega athöfn í Strassborg í Frakklandi. Samtökin berjast fyrir yfirráðarétt kvenna yfir líkama sínum og jöfnu aðgengi að þungunarrofi. Í tilkynningu á vef dómsmálaráðuneytis og utanríkisráðuneytis segir að verðlaununum fylgi 60 þúsund evrur í verðlaunafé og verðlaunagripurinn Kvika, listaverk eftir Brynhildi Þorgeirsdóttur sem sé unnið úr íslensku hrauni og gleri. „Vigdísarverðlaunin minna okkur á að framfarir í jafnréttismálum verða ekki af sjálfu sér. Þær byggja á hugrekki, hugsjón og fólki sem er tilbúið að ryðja brautina fyrir aðra. Með verðlaununum veitum við mikilvægu starfi alþjóðlega athygli og hvetjum fleiri til að leggja sitt af mörkum í jafnréttisbaráttunni,“ er haft eftir Þorbjörgu S. Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. „My Voice, My Choice er grasrótarhreyfing frá Slóveníu sem berst fyrir yfirráðarétt kvenna yfir líkama sínum og jöfnu aðgengi að þungunarrofi. Samtökin hafa haft töluverð áhrif á framvindu mála í Evrópuþinginu og hafa þegar safnað 1,2 milljónum undirskrifta. Frá athöfninni í dag.Stjr Verðlaunin eru samstarfsverkefni Evrópuráðsþingsins og ríkisstjórnar Íslands. Þeim er ætlað er að vekja athygli á einstaklingum, stofnunum eða samtökum sem hafa stuðlað að valdeflingu kvenna með framúrskarandi hætti. Horft er meðal annars til verkefna sem stuðla að jafnrétti kynjanna, jafnari samfélagslegri þátttöku kvenna eða sem vekja athygli á ójafnri stöðu kvenna og hvetja til úrbóta. 300 umsóknir bárust Valnefndinni bárust alls 300 umsóknir til valnefndar verðlaunanna og uppfylltu 100 þeirra skilyrði verðlaunanna. Auk My Voice, My Choice voru tvö önnur verkefni tilnefnd. Annar vegar nepölsku samtökin SASANE sem eru starfrækt af þolendum mansals og kynferðisofbeldis. Samtökin þjálfa konur sem hafa orðið fyrir ofbeldi í lögfræðitengdum málum og hafa komið að 1.500 lögsóknum og bjargað 238 konum og stúlkum. Og hins vegar Girl Child Counselling Women Group sem eru samtök frá Kenía. Þau styðja við börn, stúlkur og ungar mæður, sem eru með HIV/AIDS og búa við sára fátækt, til að koma í veg fyrir mansal og kynlífsþrælkun. Þetta er í þriðja sinn sem verðlaunin eru veitt. Þau voru fyrst afhent árið 2024 til grísku grasrótarsamtakanna Irida Women‘s Center sem hlutu þau fyrir starf sitt gegn fátækt, félagslegri einangrun og kynbundnu ofbeldi. Í fyrra hlutu palestínsku samtökin Women of the Sun verðlaunin fyrir að stuðla að valdeflingu palestínskra kvenna,“ segir í tilkynningunni. Þungunarrof Vigdís Finnbogadóttir Jafnréttismál Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Innlent „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Erlent Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Innlent Fleiri fréttir „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Segir þörf á fræðslu um kyrkingartak í grunnskólum Ferðalangar utan EES ekki tryggðir vegna veikinda eða slysa Fyrstu hvalirnir skotnir og Starmer segir af sér Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Reiðhjólauppboð lögreglu hefst í dag Fundu kannabisplöntur í húsi á Suðurnesjum Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Loka Sæbraut til austurs við Hörpu í kvöld Jarðskjálfti að stærð 3,1 í nótt Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Sjá meira