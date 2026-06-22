Innlent

BSO-stöðin komin á nýtt heimili

Bjarki Sigurðsson skrifar
Húsið er nú á bílaplani garðsins og verður að öllum líkindum fært á varanlegan stað í vetur.
Húsið er nú á bílaplani garðsins og verður að öllum líkindum fært á varanlegan stað í vetur. Vísir/Júlíus Waage

Húsnæði Bifreiðastöðvar Oddeyrar, BSO, er komið á nýjan stað. Húsið stendur nú á bílaplani Jólagarðsins og fær varanlegan stað í garðinum á næstu mánuðum. Eigandi hússins segir það fá að halda sinni upprunalegu mynd. 

Eftir langan aðdraganda var ákvörðun tekin undir lok apríl um hvað yrði um húsnæði BSO á Akureyri. Bílstjórarnir yfirgáfu stöðina 1. maí og farið var í að finna nýjan stað fyrir þessa sögufrægu byggingu sem hafði staðið við Strandgötu um árabil.

Dómnefnd á vegum bæjarins lagði til að Jólagarðurinn í Eyjafjarðarsveit myndi fá húsið afhent án endurgjalds eftir hugmyndasamkeppni. 

„Við munum snúa því öfugt miðað við hvernig það snýr núna. Þá setjum við það í brekkuna og þá er gott útsýni þaðan yfir sveitina. Þá sérðu það líka frá þjóðveginum. Það á að vera mjög áberandi þegar þar að kemur,“ segir Benedikt Ingi Grétarsson, eigandi Jólagarðsins. 

Húsinu verður komið fyrir í brekku við Jólagarðinn þar sem það verður vel sjáanlegt öllum þeim sem aka fram eftir.Vísir/Júlíus Waage

Húsið var flutt í heild sinni á flutningabíl síðastliðið sunnudagskvöld frá Strandgötunni þar sem það hafði staðið um árabil. Akureyrarbær óskaði eftir umsóknum frá fólki sem vildi taka húsið að sér og þótti umsókn Jólagarðsins skara fram úr. Leigubílstjórar sem áður óku undir merkjum BSO fylgdu húsinu úr bænum.

„Þeir gerðu þetta rosalega flott. Þeir fylgdu okkur að mörkum Akureyrar og Eyjafjarðarsveitar, þar tókum við við og flautuðum á þá þegar við fórum á eftir bílnum með húsið inn í sveitina. Það kom aðeins við mann,“ segir Benedikt. 

Litlu sem engu verður breytt í húsinu.

„Þetta lítur ljómandi vel út.“

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