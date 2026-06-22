BSO-stöðin komin á nýtt heimili Bjarki Sigurðsson skrifar 22. júní 2026 13:18 Húsið er nú á bílaplani garðsins og verður að öllum líkindum fært á varanlegan stað í vetur. Vísir/Júlíus Waage Húsnæði Bifreiðastöðvar Oddeyrar, BSO, er komið á nýjan stað. Húsið stendur nú á bílaplani Jólagarðsins og fær varanlegan stað í garðinum á næstu mánuðum. Eigandi hússins segir það fá að halda sinni upprunalegu mynd. Eftir langan aðdraganda var ákvörðun tekin undir lok apríl um hvað yrði um húsnæði BSO á Akureyri. Bílstjórarnir yfirgáfu stöðina 1. maí og farið var í að finna nýjan stað fyrir þessa sögufrægu byggingu sem hafði staðið við Strandgötu um árabil. Dómnefnd á vegum bæjarins lagði til að Jólagarðurinn í Eyjafjarðarsveit myndi fá húsið afhent án endurgjalds eftir hugmyndasamkeppni. „Við munum snúa því öfugt miðað við hvernig það snýr núna. Þá setjum við það í brekkuna og þá er gott útsýni þaðan yfir sveitina. Þá sérðu það líka frá þjóðveginum. Það á að vera mjög áberandi þegar þar að kemur,“ segir Benedikt Ingi Grétarsson, eigandi Jólagarðsins. Húsinu verður komið fyrir í brekku við Jólagarðinn þar sem það verður vel sjáanlegt öllum þeim sem aka fram eftir.Vísir/Júlíus Waage Húsið var flutt í heild sinni á flutningabíl síðastliðið sunnudagskvöld frá Strandgötunni þar sem það hafði staðið um árabil. Akureyrarbær óskaði eftir umsóknum frá fólki sem vildi taka húsið að sér og þótti umsókn Jólagarðsins skara fram úr. Leigubílstjórar sem áður óku undir merkjum BSO fylgdu húsinu úr bænum. „Þeir gerðu þetta rosalega flott. Þeir fylgdu okkur að mörkum Akureyrar og Eyjafjarðarsveitar, þar tókum við við og flautuðum á þá þegar við fórum á eftir bílnum með húsið inn í sveitina. Það kom aðeins við mann,“ segir Benedikt. Litlu sem engu verður breytt í húsinu. „Þetta lítur ljómandi vel út.“ Eyjafjarðarsveit Hús og heimili Tímamót Leigubílar Jól Akureyri Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Innlent „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Erlent Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Innlent Fleiri fréttir „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Segir þörf á fræðslu um kyrkingartak í grunnskólum Ferðalangar utan EES ekki tryggðir vegna veikinda eða slysa Fyrstu hvalirnir skotnir og Starmer segir af sér Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Reiðhjólauppboð lögreglu hefst í dag Fundu kannabisplöntur í húsi á Suðurnesjum Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Loka Sæbraut til austurs við Hörpu í kvöld Jarðskjálfti að stærð 3,1 í nótt Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Flytur sig í starfi um 900 kílómetra Ekkert sem bendi til fækkunar fugla við Varmá Sjósundsmaður tilkynntur til lögreglu „Það jákvæða við þetta er að þeir verða hundeltir núna“ Árekstur við Seljalandsfoss Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Eins til tveggja ára bið eftir ADHD-greiningu: „Ekki spurning að þetta getur haft áhrif á vellíðan og námsárangur“ Mótmæla hvalveiðum Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Bergmál, biðlistar og bongóblíða Hafi ræst úr málum eftir martraðir um 1994 „Minnstu munaði að þetta yrði hennar hinsta ferð“ Þrjár alvarlegar líkamsárásir til rannsóknar: „Puttabrotinn á Sjallanum“ Undarlegt mál á Þingvöllum og þýsk öfgaöfl „Gekk kannski ekkert endilega hratt alltaf“ Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Sjá meira