Söguleg skiltaskipti á Ölstofunni Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 22. júní 2026 14:02 Finnur Arnar er listamaðurinn á bak við nýtt Ölstofu-skilti. Juliette Rowland Í gær áttu sér stað söguleg skiltaskipti á Ölstofu Kormáks og Skjaldar við Vegamótastíg þegar 24 ára gamalt skilti Ragnars Kjartanssonar fékk að víkja fyrir splunkunýju frá listamanninum Finni Arnari. Ragnar Kjartansson er með frægari listamönnum Íslendinga, fæddur árið 1976 og hefur meðal annars verið fulltrúi okkar á Feneyjartvíæringnum ásamt því að sýna verk sín víða um heiminn. Hann hannaði skiltið fyrir Ölstöfuna þegar hún opnaði árið 2002 og hefur það sett svip sinn á miðbæinn allar götur síðan. Verk Ragga Kjartans er verðmætt og sögulegt og komið á góðan stað inni á Ölstofu Kormáks og Skjaldar.Juliette Rowland „Það var farið að veðrast mikið þannig við færðum það inn til að varðaveita það,“ segir Hjálmar Forni Sveinbjörnsson Poulsen rekstrarstjóri Ölstofu Kormáks og Skjaldar en skiltið lifir áfram góðu lífi inni. Þá var að sjálfsögðu ekki hægt að skipta þessu sögulega listaverki út fyrir eitthvað óspennandi. Hið nýja uppi og hið gamla komið niður.Juliette Rowland „Okkur fannst auðvitað ekki vera hægt að setja upp skilti í staðinn sem væri prentað og límt á plötu þannig við fengum listamannin Finn Arnar til að hanna og búa til nýtt skilti og skapa þannig hefð að einn listamaður tekur við af öðrum. Gamla skiltið er náttúrulega orðið bara hluti af götumyndinni og svona ákveðið stolt Ölstofunar og því treystir maður ekkert hverjum sem er í að taka þetta að sér, en við erum virkilega ánægðir með útskomuna enda Finnur enginn venjulegur listamaður,“ bætir Hjálmar við. Hér er verið að vinna að því að koma nýja skiltinu fyrir í sól og blíðu um helgina.Juliette Rowland Finnur Arnar er fæddur árið 1965 og hefur samhliðað myndlist sinni starfað sem leikmyndahönnuður. Hann hefur komið víða við og sett um fjölmargar sýningar, var listrænn stjórnandi og rak Menningarhúsið Skúrinn og var með sýninguna Undraland: Verk í vinnslu í Ásmundarsafni fyrr á árinu. Nýja skiltið tekur sig vel út og fékk fullt hús stiga frá dyggustu viðskiptavinunum.Juliette Rowland Skiltið var svo afhjúpað klukkan fimm í gær við hátíðlega athöfn þar sem margmenni kom saman að fagna tímamótunum. „Nýja skiltið var samþykkt af okkar allra tryggustu viðskiptavinum með fullt hús stiga,“ segir Hjálmar brosandi að lokum. Samkvæmislífið Reykjavík Myndlist Menning Mest lesið Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Lífið Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Lífið Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram Lífið „Grét meðan verið var að dæla í mig blóðinu” Lífið Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Lífið Hannaði frægasta brúðarkjól ársins Tíska og hönnun „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Lífið Prjónarar missa sig yfir ponsjói Jökuls Tíska og hönnun Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Lífið samstarf Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum Lífið Fleiri fréttir Söguleg skiltaskipti á Ölstofunni Urður trúlofuð og mætt aftur á Instagram „Grét meðan verið var að dæla í mig blóðinu” Fjárfestir og fyrirsæta selur útsýnisíbúð Útskiptin miklu og svikula elítan Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Frá Kalda bar í vín með Norah Jones, Jökli í Kaleo og Tony Parker „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Krakkatía vikunnar: Dorrit, fjallkonan og lítilmenni Blönduðu áður óséðu efni frá aldamótum við upphitunaratriðið Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Gull og gimsteinar leynast víða Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Sjá meira