Útskiptin miklu og svikula elítan Atli Ísleifsson skrifar 22. júní 2026 09:02 Í einföldu máli gengur kenningin um „útskiptin miklu“ út á að hinu kristna samfélagi innfæddra verði skipt út fyrir framandi innflutta múslima með dyggri aðstoð innlendrar stjórnmálaelítu. Getty Samsæriskenningar um „útskiptin miklu“ og svikula innlenda elítu hafa á undanförnum áratug orðið áberandi í stjórnmálaumræðu á Vesturlöndum. Í nýjasta þætti hlaðvarpsins Skuggavaldið kryfja prófessorarnir Hulda Þórisdóttir og Eiríkur Bergmann hvernig þessar hugmyndir hafa færst frá jaðrinum og beint inn í hjarta stjórnmálanna. Kjarni þessara hugmynda er hin svokallaða Evrarabíu-kenning, sem er evrópsk útgáfa af kenningunni um útskiptin miklu (e. The Great Replacement). Í einföldu máli gengur kenningin út á að hinu kristna samfélagi innfæddra verði skipt út fyrir framandi innflutta múslima með dyggri aðstoð innlendrar stjórnmálaelítu. Evrarabíu-kenningin er samsæriskenning því það er beinlínis vísað til þess að múslimar og elítan á Vesturlöndum sitji á svikráðum við að grafa undan vestrænum gildum. Kenningin gengur því miklu lengra en að vera uggandi yfir samfélagsbreytingum vegna innflytjenda eða lækkandi fæðingartíðni á meðal heimamanna. Gullöldin sem sprakk með olíukreppunni Þó að Evrarabíu-kenningin hafi nýlega náð fullu flugi hefst sagan þó mun fyrr. Eftir seinni heimsstyrjöldina sameinuðust Vesturlönd um frjálslynt lýðræði og alþjóðasamstarf. Þjóðernishyggja var litin hornauga og hún spyrt saman við nasisma og fasisma. Tími alþjóðasamvinnu og friðar leiddi af sér þrjá áratugi af stöðugum hagvexti. Sú gullöld tók hins vegar enda árin 1972 og 1973 þegar olíukreppan skall á. Verðbólga rauk upp, kaupmáttur hríðféll og atvinnuleysi jókst. Samfélagssáttmálinn brast og fólki fannst stjórnvöld hafa sofnað á verðinum. Þetta skapaði frjóan jarðveg fyrir andóf. Gestaboðið sem gleymdist Á uppgangsárunum höfðu ríki Evrópu flutt inn gríðarlegan fjölda farandverkamanna, einkum frá Norður-Afríku og Mið-Austurlöndum. Lítið var þó hugað að aðlögun fólksins að vestrænum aðstæðum, enda gert ráð fyrir að það sneri aftur heim, sem reyndist þó alls ekki alltaf raunin. Þegar efnahagskreppan skall á urðu verkamennirnir að hentugum blórabögglum. „Á augabragði var farið að líta á innflytjendur sem byrði en ekki lengur sem ávinning,“ bendir Hulda á. Gjáin sem myndaðist milli innfæddra og aðfluttra varð að eldsneyti fyrir nýja kynslóð stjórnmálamanna. Listin að hneyksla Fyrsti stjórnmálamaðurinn í Evrópu eftir stríð til þess að hafa veruleg áhrif í gegnum stjórnmálaaðferð sem í dag er kölluð þjóðernispopúlismi var líklega Jean-Marie Le Pen sem stofnaði Þjóðfylkinguna í Frakklandi árið 1972. Hann lærði að nýta sér ögranir, skapa hneykslun og umtal til þess að stýra umræðunni. Á Norðurlöndunum tók popúlisminn á sig aðra mynd í fyrstu. Í Danmörku fór skattalögfræðingurinn Mogens Glistrup mikinn með Framfaraflokknum og stærði sig af skattsvikum. Þegar líða tók á áttunda áratuginn vék skattaandstaðan hins vegar fyrir harðri andúð á innflytjendum. Glistrup líkti múslimum meðal annars við „dropa af arseniki í glasi af tæru þjóðarhafi Dana“. Rasismi í nýjum umbúðum Til að komast hjá því að vera stimplaðir sem fasistar fundu popúlistaflokkar upp nýtt hugtak: kynþáttafjölhyggju. Gamla kynþáttahyggjan hafði byggt á líffræði og yfirburðum sem var óboðlegt eftir helförina. Kynþáttafjölhyggja gengur hins vegar út á að þótt menning þjóða kunni að vera jafngild þurfi að skilja ólíka menningarheima að. Með þessu tókst mönnum á borð við Jörg Haider í Austurríki að koma hræðsluáróðri í spariföt og ryðja brautina fyrir mýkri útgáfur af popúlistaflokkum um alla Evrópu – ferli sem hefur verið kallað „Haider-væðing stjórnmálanna“. Hættan undir yfirborðinu Þótt Vesturlönd hafi fagnað sigri lýðræðisins þegar Berlínarmúrinn féll árið 1989 sýnir sagan okkur að popúlisminn var þá þegar byrjaður að ná skriðþunga. Að sögn Eiríks voru þessi öfl þá þegar reiðubúin að springa út með fullum þunga í þeim miklu menningarátökum sem áttu eftir að einkenna nýja öld. Fyrri þáttur Skuggavaldsins af tveimur um útskiptin miklu er kominn í hlaðvarpsveitur. Að tveimur vikum liðnum kafar Skuggavaldið svo ofan í Evrarabíu-kenningunaí samtímanum. Skuggavaldið Mest lesið Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Lífið Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Lífið „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Lífið Prjónarar missa sig yfir ponsjói Jökuls Tíska og hönnun Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum Lífið Útskiptin miklu og svikula elítan Lífið „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Lífið Frá Kalda bar í vín með Norah Jones, Jökli í Kaleo og Tony Parker Lífið Kerlingarfjöll: Ævintýri á hálendi Íslands Lífið samstarf Krakkatía vikunnar: Dorrit, fjallkonan og lítilmenni Lífið Fleiri fréttir Útskiptin miklu og svikula elítan Stjörnulífið: Halla og Eiður Smári ástfangin á Þingvöllum Jökull í Kaleo kynnti nýju kærustuna Kúrekahattar, sólskinsbros og forsetahjón í banastuði á Þingvöllum „Mér finnst þetta nánast hafa komið fyrir einhvern annan en mig“ Frá Kalda bar í vín með Norah Jones, Jökli í Kaleo og Tony Parker „Á endanum snýst þetta um að giftast besta vini sínum“ Krakkatía vikunnar: Dorrit, fjallkonan og lítilmenni Blönduðu áður óséðu efni frá aldamótum við upphitunaratriðið Svona er stemningin á Þingvöllum í dag Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Gull og gimsteinar leynast víða Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? 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