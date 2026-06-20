Lífið

Fólk streymi inn í þjóð­garðinn í rjómablíðu

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Fólk streymir á Þingvelli.
Fólk streymir á Þingvelli. vísir/viktor freyr

Von er á rjómablíðu á Þingvöllum þar sem tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo fara fram. Tónlist mun óma um svæðið til miðnættis og verður hápunktinum útvarpað í beinni á Bylgjunni. 

Fólk er þegar byrjað að streyma á svæðið en klukkan ellefu hófst dagskrá á Valhallarsviðinu. Reiknað er með að túnið steinsnar frá Almannagjá fyllist af tuttugu þúsund tónleikagestum þegar líður á daginn. Jakob Frímann Magnússon, skipuleggjandi tónleikanna, segir von á góðum degi.

„Það lítur vel út. Bongóblíða og stemning. Allt klárt og fólk að streyma að á staðinn.“

Tónleikarnir standa til miðnættis. Aðal númer dagsins eru tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo sem hefjast klukkan hálf þrjú.

„Þeir koma á svið strax á eftir opnunarræðu forseta sem er klukkan tvö og verða þá í unplugged búningi það er að segja útgáfu með gítara og slagverk. Svo koma þeir aftur klukkan níu með fullu rafmagni, fullum skrúða.“

Tíðar rútuferðir

Á annað þúsund starfsmanna vinna að tónleikunum og hefur búnaður og hljóðfæri verið fluttur í tonnatali á svæðið. Jakob hvetur fólk til að leggja af stað sem fyrst til að forða sér undan umferðarþunga. Rútur fara frá Klettagörðum 27 á hálftíma fresti og lagði sú fyrsta af stað klukkan tíu í morgun.

„Og eru á hálftíma fresti út daginn. Svo er hægt að taka rútu aftur til baka ef menn eru orðnir saddir tóndaga.“

Búast megi við mikilli stemningu í dag.

„Ég held við ættum bara að búa okkur undir dásamlegan dag í okkar yndislega þjóðgarði og fá að njóta tónlistar, menningar og sögu. Njóta bergmálssögunnar og þeirrar dýrðar sem þar blasir við.“

Bylgjulestin er mætt á Þingvelli og verður þar til klukkan fjögur. Tónleikum Kaleo verður útvarpað í beinni á Bylgjunni klukkan hálf þrjú.



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