Fólk streymi inn í þjóðgarðinn í rjómablíðu Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 20. júní 2026 13:21 Fólk streymir á Þingvelli. vísir/viktor freyr Von er á rjómablíðu á Þingvöllum þar sem tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo fara fram. Tónlist mun óma um svæðið til miðnættis og verður hápunktinum útvarpað í beinni á Bylgjunni. Fólk er þegar byrjað að streyma á svæðið en klukkan ellefu hófst dagskrá á Valhallarsviðinu. Reiknað er með að túnið steinsnar frá Almannagjá fyllist af tuttugu þúsund tónleikagestum þegar líður á daginn. Jakob Frímann Magnússon, skipuleggjandi tónleikanna, segir von á góðum degi. „Það lítur vel út. Bongóblíða og stemning. Allt klárt og fólk að streyma að á staðinn.“ Tónleikarnir standa til miðnættis. Aðal númer dagsins eru tónleikar hljómsveitarinnar Kaleo sem hefjast klukkan hálf þrjú. „Þeir koma á svið strax á eftir opnunarræðu forseta sem er klukkan tvö og verða þá í unplugged búningi það er að segja útgáfu með gítara og slagverk. Svo koma þeir aftur klukkan níu með fullu rafmagni, fullum skrúða.“ Tíðar rútuferðir Á annað þúsund starfsmanna vinna að tónleikunum og hefur búnaður og hljóðfæri verið fluttur í tonnatali á svæðið. Jakob hvetur fólk til að leggja af stað sem fyrst til að forða sér undan umferðarþunga. Rútur fara frá Klettagörðum 27 á hálftíma fresti og lagði sú fyrsta af stað klukkan tíu í morgun. „Og eru á hálftíma fresti út daginn. Svo er hægt að taka rútu aftur til baka ef menn eru orðnir saddir tóndaga.“ Búast megi við mikilli stemningu í dag. „Ég held við ættum bara að búa okkur undir dásamlegan dag í okkar yndislega þjóðgarði og fá að njóta tónlistar, menningar og sögu. Njóta bergmálssögunnar og þeirrar dýrðar sem þar blasir við.“ Bylgjulestin er mætt á Þingvelli og verður þar til klukkan fjögur. Tónleikum Kaleo verður útvarpað í beinni á Bylgjunni klukkan hálf þrjú. Mest lesið Dóttir Obama í íslenskri hönnun Tíska og hönnun Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Lífið James Burrows látinn Bíó og sjónvarp „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Lífið Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Lífið Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum Lífið Klassíkin heldur velli en ný bragðævintýri ryðja sér til rúms Lífið samstarf Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Lífið Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Lífið Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Lífið Fleiri fréttir Fyrsti örþáttur úr smiðju Höllu Hrundar kominn út Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Sjötugar á TikTok og elska fíflaganginn Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin „Það reikna allir með að ég sé að nota þetta sem einhvern stökkpall“ Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Tuttugu gellur á einu kvöldi Dorrit á trampólíni 24 Jump Street á leiðinni Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Sjá meira