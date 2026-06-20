Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Freyja Þórisdóttir skrifar 20. júní 2026 12:03 Dóri mun fjalla mikið um mál frá Akureyri en þó ekki einungis. Viktor Freyr/Fm957 Hallór Kristinn Harðarsonar, betur þekktur sem Dóri K, hefur slegist í hóp útvarpsmanna FM957 og mun hann fara í fyrsta sinn í loftið klukkan 16:00 í dag, laugardaginn 20. júní, beint frá Akureyri. Það þekkja hann eflaust flestir Akureyringar en Dóri er tónlistarmaður, handboltamaður, viðburðarhaldari, athafnamaður og svo mætti lengi telja. Þættirnir verða allar helgar frá klukkan 16:00 til 18:00 og til Dóra munu mæta góðir gestir, þá kannski fleiri að norðan en áður hafa mætt í spjall til þáttastjórnenda á FM957. Dóri segir hugmyndina hafa fyrst komið inn á sitt borð fyrir um fjórum árum. „Þá voru þetta einhverjar pælingar en svo var bara einhvern veginn of mikið að gera, það er reyndar ennþá of mikið að gera,“ segir hann í samtali við blaðamann Vísis og bætir við að honum „finnist þetta bara meika fullkominn sens núna upp á það að fá einhverja rödd frá Norðurlandi“. Það verði þó ekki alfarið fjallað um Akureyri heldur muni hann fá til sín gesti víða að. „Það er léttara fyrir fólk hérna í kring að koma og hoppa inn í spjall en auðvitað mun ég fjalla um allt sem er í gangi á landinu og í heiminum. Ég held samt að þetta geti hjálpað Norðurlandi eitthvað aðeins.“ Ef eitthvað fari illa þá bara fari það illa Þá segist hann ekki vera farinn að finna fyrir stressi þrátt fyrir að hann verði í beinni útsendingu úr útvarpsstúdíóinu í tvo klukkutíma, sleitulaust nánast. „Ég er svo vitlaus að ég segi bara oftast já og svo bara finn ég út úr því,“ segir hann og ítrekar að um leið og hann sé að fara að læra helling til að byrja með en að „um leið og ég er byrjaður að blaðra þá stoppar það örugglega ekkert og ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa. En ég er líka að læra, ég þarf að læra að vera í útvarpi.“ Fyrst um sinn muni ferlið snúast um að læra en svo þróist þátturinn vonandi í skemmtilega átt. Það verði eitthvað tekið af viðtölum og nóg af spjalli. Fyrst um sinn þá verð ég örugglega aðeins að læra inn á kerfið og hvernig þetta virkar svona almennilega og þá þróast þátturinn í einhverja átt sem verður örugglega skemmtileg,“ segir hann og bætir við að „ég mun alveg taka viðtöl og menn munu hoppa inn í þáttinn í spjall og hver veit hvað verður úr honum.“ Vísir er í eigu Sýnar. Bylgjan Akureyri FM957 Mest lesið Dóttir Obama í íslenskri hönnun Tíska og hönnun Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Lífið James Burrows látinn Bíó og sjónvarp „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Lífið Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Lífið Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum Lífið Klassíkin heldur velli en ný bragðævintýri ryðja sér til rúms Lífið samstarf Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Lífið Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Lífið Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Lífið Fleiri fréttir Fyrsti örþáttur úr smiðju Höllu Hrundar kominn út Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa“ Fréttatía vikunnar: Kæra, Hafþór og Florencia Anne Hathaway á von á sínu þriðja barni Bjórinn nefndur eftir lagi hljómsveitarinnar Kaleo Hilmir Snær og Vala í aðalhlutverkum í „öskugráum hjónaleik“ Búast við fimmtán gráðum og sól á Þingvöllum „Ég verð bara að gera það, hvort sem mér líkar betur eða verr“ Íhugaði meiðyrðamál vegna nafnlausra Facebook-færslna Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir er látin Hönnuðir nota blóm á mjög óvenjulegan hátt Opnar sig um sambandið við Harry Styles: „Mjög þung byrði og ekki eitthvað sem ég öfunda hann af“ Hvað eiga antisportistar að gera meðan HM stendur yfir? Barnastjarna úr Lilo&Stitch og The Ring látin Hvað veistu um... HM karla í fótbolta? Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Sjötugar á TikTok og elska fíflaganginn Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin „Það reikna allir með að ég sé að nota þetta sem einhvern stökkpall“ Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Tuttugu gellur á einu kvöldi Dorrit á trampólíni 24 Jump Street á leiðinni Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Sjá meira