Lífið

Nýir útvarpsþættir að norðan: „Ef eitt­hvað fer illa þá bara fer það illa“

Freyja Þórisdóttir skrifar
Dóri mun fjalla mikið um mál frá Akureyri en þó ekki einungis.
Dóri mun fjalla mikið um mál frá Akureyri en þó ekki einungis. Viktor Freyr/Fm957

Hallór Kristinn Harðarsonar, betur þekktur sem Dóri K, hefur slegist í hóp útvarpsmanna FM957 og mun hann fara í fyrsta sinn í loftið klukkan 16:00 í dag, laugardaginn 20. júní, beint frá Akureyri. Það þekkja hann eflaust flestir Akureyringar en Dóri er tónlistarmaður, handboltamaður, viðburðarhaldari, athafnamaður og svo mætti lengi telja.

Þættirnir verða allar helgar frá klukkan 16:00 til 18:00 og til Dóra munu mæta góðir gestir, þá kannski fleiri að norðan en áður hafa mætt í spjall til þáttastjórnenda á FM957. Dóri segir hugmyndina hafa fyrst komið inn á sitt borð fyrir um fjórum árum.

„Þá voru þetta einhverjar pælingar en svo var bara einhvern veginn of mikið að gera, það er reyndar ennþá of mikið að gera,“ segir hann í samtali við blaðamann Vísis og bætir við að honum „finnist þetta bara meika fullkominn sens núna upp á það að fá einhverja rödd frá Norðurlandi“.

Það verði þó ekki alfarið fjallað um Akureyri heldur muni hann fá til sín gesti víða að.

„Það er léttara fyrir fólk hérna í kring að koma og hoppa inn í spjall en auðvitað mun ég fjalla um allt sem er í gangi á landinu og í heiminum. Ég held samt að þetta geti hjálpað Norðurlandi eitthvað aðeins.“

Ef eitthvað fari illa þá bara fari það illa

Þá segist hann ekki vera farinn að finna fyrir stressi þrátt fyrir að hann verði í beinni útsendingu úr útvarpsstúdíóinu í tvo klukkutíma, sleitulaust nánast.

„Ég er svo vitlaus að ég segi bara oftast já og svo bara finn ég út úr því,“ segir hann og ítrekar að um leið og hann sé að fara að læra helling til að byrja með en að „um leið og ég er byrjaður að blaðra þá stoppar það örugglega ekkert og ef eitthvað fer illa þá bara fer það illa. En ég er líka að læra, ég þarf að læra að vera í útvarpi.“

Fyrst um sinn muni ferlið snúast um að læra en svo þróist þátturinn vonandi í skemmtilega átt. Það verði eitthvað tekið af viðtölum og nóg af spjalli.

Fyrst um sinn þá verð ég örugglega aðeins að læra inn á kerfið og hvernig þetta virkar svona almennilega og þá þróast þátturinn í einhverja átt sem verður örugglega skemmtileg,“ segir hann og bætir við að „ég mun alveg taka viðtöl og menn munu hoppa inn í þáttinn í spjall og hver veit hvað verður úr honum.“

Vísir er í eigu Sýnar.

Bylgjan Akureyri FM957


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