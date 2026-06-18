Hólmsteinn Harðarson hefur yfirgefið hvalveiðiskipið Hval 9. Þegar á fast land var komið var hann færður á brott í lögreglubíl.
Skipið lagði að bryggju í Hvalfirði laust fyrir klukkan átta í kvöld og kom körfubíll samstundis aðvífandi. Í rúma klukkustund reyndi maður í körfu körfubílsins að tala Hólmstein niður úr tunnunni. Það bar að lokum árangur um klukkustund síðar, komið var öryggisfestingum á Hólmstein og hann skreið varlega yfir í körfuna.
Ekki er vitað hvað fór milli körfumannsins og Hólmsteins en Hólmsteinn faðmaði hann að sér þegar niður á jörðu var komið. Samkvæmt heimildum Vísis er körfumaðurinn óeinkennisklæddur lögregluþjónn.
Hólmsteinn var því næst færður í lögreglubíl sem ók á brott.
Teymi fréttastofu Sýnar var á staðnum í Hvalfirði í kvöld og varð vitni að því þegar að byssa var færð um borð í hvalveiðiskipið Hval 8. Í kjölfarið var siglt út og haldið inn Hvalfjörð. Líklega er aðeins um æfingu að ræða en það er þó óstaðfest. Það var síðan stuttu seinna sem hitt skipið sem bar Hólmstein í tunnunni, Hvalur 9, kom að landi.
Í kvöldfréttum á Sýn var rætt við Völu Árnadóttur, formann Hvalavina, ásamt aðgerðasinnanum Anahitu Babaei í beinni útsendingu frá Hvalfirði. Viðtalið ásamt frétt okkar um málið má nálgast hér:
Aðgerðasinninn Anahita lék sama leik og Hólmsteinn árið 2023 og var í febrúar síðastliðnum sakfelld fyrir að hafa brotist um borð í bátinn og dæmd til að greiða fyrir það tvö hundruð þúsund króna sektargreiðslu. Vitað er að Hólmsteinn var færður á brott í lögreglubíl en ekki er vitað hvort einhverjir eftirmálar verði af athæfi hans.
Fréttastofu bárust fréttir af því á öðrum tímanum í dag að Hólmsteinn Harðarson hefði komið sér fyrir tunnu efst á mastri hvalveiðiskipsins Hvals 9. Það var síðan á fimmta tímanum sem skipið sigldi af stað úr Reykjavíkurhöfn áleiðis til Hvalfjarðar.
Í kjölfar þess hringdi Vala Árnadóttir, formaður Hvalavina, sem stödd var við höfnina, í Hólmstein. Sagðist hann ekki hafa veitt samþykki fyrir því að halda mætti af stað. Komið hefði verið til hans og hann gefið á sér deili, nafn, kennitölu, símanúmer og slíkt en hann hafi ekki vitað að það yrði notað til að bæta honum á farþegalista skipsins.
Fyrr í dag lýsti Hólmsteinn því í samtali við fréttastofu að hann væri hræddur og kvíðinn en það bliknaði í samanburði við líðan hvalanna. Hann stæði þó við sína ákvörðun.
„Ég veit ekki hvað annað ég get gert.“