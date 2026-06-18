Landsréttur sýknar Sindra og Ísidór af hryðjuverkaákæru Birgir Olgeirsson skrifar 18. júní 2026 15:12 Ísidór og Sindri mæta fyrir Hæstarétt eftir rétt rúman mánuð. Vísir/Vilhelm Landsréttur hefur dæmt Sindri Snær Birgisson í 18 mánaða fangelsi og Ísidór Nathansson í 15 mánaða fangelsi fyrir vopnalagabrot. Þeir voru einnig ákærðir fyrir brot á hryðjuverkalögum en Landsréttur sýknaði þá af þeirri ákæru í dag. Til frádráttar refsingunni kemur gæsluvarðhald sem þeir sættu frá 22. september til 13. desember árið 2022. Málið hefur verið eitt umfangsmesta og umdeildasta sakamál síðari ára hér á landi. Mennirnir voru handteknir í september 2022 í aðgerðum lögreglu í Kópavogi og Mosfellsbæ. Þeim var gefið að sök að hafa lagt á ráðin um hryðjuverk, en þeir hafa áður verið sýknaðir af þeim hluta ákærunnar bæði í Héraðsdómi Reykjavíkur og Landsrétti. Í héraði voru þeir hins vegar sakfelldir fyrir vopnalagabrot. Sindri Snær hlaut þá tveggja ára fangelsisdóm og Ísidór átján mánaða dóm. Landsréttur mildaði síðar þá refsingu, í átján mánuði yfir Sindra og fimmtán mánuði yfir Ísidóri, en sýknaði þá áfram af hryðjuverkahluta ákærunnar. Hæstiréttur ómerkti þann dóm Landsréttar í mars síðastliðnum. Hæstiréttur taldi annmarka hafa verið á sönnunarmati Landsréttar og vísaði málinu aftur þangað til nýrrar meðferðar. Dómurinn sem nú hefur verið kveðinn upp er því önnur efnislega niðurstaða Landsréttar í málinu en niðurstaðan sú sama og í fyrri umferð í Landsrétti. Grunaðir um skipulagningu hryðjuverka Dómsmál Mest lesið „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Innlent Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Innlent Slagsmál brutust út eftir árekstur Innlent Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Erlent Hyggjast sekta leigusala sem skrá ekki samninga Innlent „Ég veit ekki hvað annað ég get gert til að hjálpa hvölunum“ Innlent Systir Ming Ting: Catherine „ekki sjálfstæð“ Innlent Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Innlent Klórför eins og þegar fólk „reynir að losa sig úr kyrkingunni“ Innlent Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Erlent Fleiri fréttir Landsréttur sýknar Sindra og Ísidór af hryðjuverkaákæru „Ég veit ekki hvað annað ég get gert til að hjálpa hvölunum“ Systir Ming Ting: Catherine „ekki sjálfstæð“ „Þurfum að passa okkur að vera ekki einföld“ Ekki hafi verið ásetningur um að bana sambýliskonunni Klórför eins og þegar fólk „reynir að losa sig úr kyrkingunni“ Hyggjast sekta leigusala sem skrá ekki samninga Jón Björn ráðinn sveitarstjóri Þingmenn beðnir um að vera á tánum og tímamót í golfsögu Íslendinga nálgast Mótmælendur ekki kærðir eftir truflun á þingfundi Jón Magnús frá Ölmu og aftur á spítalann Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Bein útsending: Samtal um þjóðaröryggi – Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu Myndaveisla: Norðlendingar fögnuðu á 17. júní „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Myndaveisla: Þjóðhátíðardagur Íslendinga haldinn hátíðlegur Slagsmál brutust út eftir árekstur Rubio óskar Íslendingum til hamingju með daginn Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Kölluð á vettvang vegna rifrildis þar sem annar tók upp hníf Sex þúsund símar nái mögulega ekki sambandi við Neyðarlínu Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Ræða Höllu: Styrkleikar Íslendinga, samtakamáttur og skoðanaskipti Elín Hall er fjallkonan í ár Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Sjá meira