Innlent

Lands­réttur sýknar Sindra og Ísi­dór af hryðjuverkaákæru

Birgir Olgeirsson skrifar
Ísidór og Sindri mæta fyrir Hæstarétt eftir rétt rúman mánuð.
Ísidór og Sindri mæta fyrir Hæstarétt eftir rétt rúman mánuð. Vísir/Vilhelm

Landsréttur hefur dæmt Sindri Snær Birgisson í 18 mánaða fangelsi og Ísidór Nathansson í 15 mánaða fangelsi fyrir vopnalagabrot. Þeir voru einnig ákærðir fyrir brot á hryðjuverkalögum en Landsréttur sýknaði þá af þeirri ákæru í dag.

Til frádráttar refsingunni kemur gæsluvarðhald sem þeir  sættu frá 22. september til 13. desember árið 2022. 

Málið hefur verið eitt umfangsmesta og umdeildasta sakamál síðari ára hér á landi. Mennirnir voru handteknir í september 2022 í aðgerðum lögreglu í Kópavogi og Mosfellsbæ. Þeim var gefið að sök að hafa lagt á ráðin um hryðjuverk, en þeir hafa áður verið sýknaðir af þeim hluta ákærunnar bæði í Héraðsdómi Reykjavíkur og Landsrétti.

Í héraði voru þeir hins vegar sakfelldir fyrir vopnalagabrot. Sindri Snær hlaut þá tveggja ára fangelsisdóm og Ísidór átján mánaða dóm. Landsréttur mildaði síðar þá refsingu, í átján mánuði yfir Sindra og fimmtán mánuði yfir Ísidóri, en sýknaði þá áfram af hryðjuverkahluta ákærunnar.

Hæstiréttur ómerkti þann dóm Landsréttar í mars síðastliðnum. Hæstiréttur taldi annmarka hafa verið á sönnunarmati Landsréttar og vísaði málinu aftur þangað til nýrrar meðferðar.

Dómurinn sem nú hefur verið kveðinn upp er því önnur efnislega niðurstaða Landsréttar í málinu en niðurstaðan sú sama og í fyrri umferð í Landsrétti. 

Grunaðir um skipulagningu hryðjuverka Dómsmál

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