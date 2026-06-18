Par var handtekið á fimmtudaginn á Seyðisfirði er þau voru á leið úr landi með Norrænu, grunuð um tilraun til smygls á rúmlega hundrað fuglaeggjum.
Í færslu á Facebook-síðu Lögreglunnar á Austurlandi segir að eftir leit tollgæslu og lögreglu á bifreið parsins á Seyðisfirði hafi fundist ríflega hundrað egg villtra íslenskra fuglategunda, geymd í sérútbúnum hitatöskum.
Einnig hafi fimm lifandi hrossagauksungar verið í fórum þeirra. Rjúpnaegg, heiðlóu- og spóaegg, æðar- og lómsegg, hrossagauks-, ritu- og andaregg hafi verið meðal eggjanna sem fundust í bifreið parsins.
Þau handteknu hafi verið yfirheyrð samdægurs og búnaður þeirra handlagður. Þau hafi samþykkt og greitt sektargerð sem þeim var birt í gær.
Lögregla hafi notið aðstoðar Náttúrufræðistofnunar Íslands og Náttúrustofu Austurlands sem tóku við eggjunum og ungunum í framhaldi handlagningar. Einnig hafi MAST verið upplýst um málið.