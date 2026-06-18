Jón Magnús frá Ölmu og aftur á spítalann Lovísa Arnardóttir skrifar 18. júní 2026 11:09 Jón Magnús Kristjánsson var áður yfirlæknir á bráðamóttöku Landspítalans. Vísir/Arnar Jón Magnús Kristjánsson, læknir, hættir sem aðstoðarmaður Ölmu Möller heilbrigðisráðherra um mánaðamótin ágúst september og snýr aftur til starfa við bráðþjónustu á Landspítalanum. „Alma hefur samþykkt beiðni mína um að láta af störfum sem aðstoðarmaður hennar um mánaðarmótin júlí/ágúst. Ákvörðunin er tekin í fullri og góðri sátt og ég kveð ráðuneytið með miklu þakklæti,“ segir Jón Magnús í tilkynningu á Facebook-síðu sinni. Tilkynnt var um ráðningu hans í janúar í fyrra eftir að Alma tók við sem heilbrigðisráðherra. Jón Magnús er sérfræðingur í bráðalækningum og fyrrum yfirlæknir bráðamóttöku Landspítala. Hann segir það hafa verið forréttindi að vinna í ráðuneytinu og hann hafi, ásamt öðru starfsfólki, unnið að mörgum mikilvægum verkefnum til að bæta heilbrigðiskerfið. „Þar má nefna fjölgun hjúkrunarrýma, bætta þjónustu við aldraða, langtímasamninga við endurhæfingar- og meðferðarstofnanir, stofnun Stafrænnar heilsu og styrkingu sérnáms lækna – auk fjölda annarra mála sem munu nýtast til framtíðar.“ Áskoranir á spítalanum togi æ fastar Hann hafi þó í starfi sínu í ráðuneytinu fundið að áskoranir á Landspítalanum, og þá sérstaklega innan bráðaþjónustu, togi æ fastar í hann. „Mig langar því að snúa aftur til starfa á þeim vettvangi og leggja mitt af mörkum þar. Ég fer héðan miklu reynslunni ríkari og er gríðarlega þakklátur fyrir traustið og þann góða vinskap sem ég hef fundið hér. Eftir starfslokin tekur við stutt hvíld áður en ný verkefni kalla í haust,“ segir hann að lokum. Vistaskipti Landspítalinn Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Innlent Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Innlent Slagsmál brutust út eftir árekstur Innlent Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Erlent Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Erlent Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Innlent Spá allt að fjörutíu stiga hita Erlent Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Erlent Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Innlent Trump undirritaði samkomulag við Írani Erlent Fleiri fréttir Hyggjast sekta leigusala sem skrá ekki samninga Jón Björn ráðinn sveitarstjóri Þingmenn beðnir um að vera á tánum og tímamót í golfsögu Íslendinga nálgast Mótmælendur ekki kærðir eftir truflun á þingfundi Jón Magnús frá Ölmu og aftur á spítalann Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Bein útsending: Samtal um þjóðaröryggi – Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu Myndaveisla: Norðlendingar fögnuðu á 17. júní „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Myndaveisla: Þjóðhátíðardagur Íslendinga haldinn hátíðlegur Slagsmál brutust út eftir árekstur Rubio óskar Íslendingum til hamingju með daginn Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Kölluð á vettvang vegna rifrildis þar sem annar tók upp hníf Sex þúsund símar nái mögulega ekki sambandi við Neyðarlínu Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Ræða Höllu: Styrkleikar Íslendinga, samtakamáttur og skoðanaskipti Elín Hall er fjallkonan í ár Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Starfsemi hætt í Kristnesi vegna myglu Brottfararstöð eigi enga samleið með flugvallarrekstri Ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottalegar lýsingar Á ekki von á fleiri aflýsingum vegna mönnunar Bogi Nils í beinni, óvenjulegt sakamál, og Tiktok-ömmur Á sjúkrahús eftir að hafa kastast úr golfbíl Sjá meira