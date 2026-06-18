Innlent

Jón Magnús frá Ölmu og aftur á spítalann

Lovísa Arnardóttir skrifar
Jón Magnús Kristjánsson var áður yfirlæknir á bráðamóttöku Landspítalans. 
Jón Magnús Kristjánsson var áður yfirlæknir á bráðamóttöku Landspítalans.  Vísir/Arnar

Jón Magnús Kristjánsson, læknir, hættir sem aðstoðarmaður Ölmu Möller heilbrigðisráðherra um mánaðamótin ágúst september og snýr aftur til starfa við bráðþjónustu á Landspítalanum.

„Alma hefur samþykkt beiðni mína um að láta af störfum sem aðstoðarmaður hennar um mánaðarmótin júlí/ágúst. Ákvörðunin er tekin í fullri og góðri sátt og ég kveð ráðuneytið með miklu þakklæti,“ segir Jón Magnús í tilkynningu á Facebook-síðu sinni.

Tilkynnt var um ráðningu hans í janúar í fyrra eftir að Alma tók við sem heilbrigðisráðherra. Jón Magnús er sérfræðingur í bráðalækningum og fyrrum yfirlæknir bráðamóttöku Landspítala.

Hann segir það hafa verið forréttindi að vinna í ráðuneytinu og hann hafi, ásamt öðru starfsfólki, unnið að mörgum mikilvægum verkefnum til að bæta heilbrigðiskerfið.

„Þar má nefna fjölgun hjúkrunarrýma, bætta þjónustu við aldraða, langtímasamninga við endurhæfingar- og meðferðarstofnanir, stofnun Stafrænnar heilsu og styrkingu sérnáms lækna – auk fjölda annarra mála sem munu nýtast til framtíðar.“

Áskoranir á spítalanum togi æ fastar

Hann hafi þó í starfi sínu í ráðuneytinu fundið að áskoranir á Landspítalanum, og þá sérstaklega innan bráðaþjónustu, togi æ fastar í hann.

„Mig langar því að snúa aftur til starfa á þeim vettvangi og leggja mitt af mörkum þar. Ég fer héðan miklu reynslunni ríkari og er gríðarlega þakklátur fyrir traustið og þann góða vinskap sem ég hef fundið hér. Eftir starfslokin tekur við stutt hvíld áður en ný verkefni kalla í haust,“ segir hann að lokum.

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