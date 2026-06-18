Vilja segja „já til að sjá“

Stofnfundur samtaka fólks sem hyggst kjósa „já“ í þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst, SJÁ, verður haldinn í dag. Samtökin sameinist um að segja „já“ til að „sjá samning“.
Stofnfundur samtakanna SJÁ verður haldinn á Kjarvalsstöðum klukkan sex í kvöld á Kjarvalsstöðum. Í viðburðarlýsingu fundarins segir að hreyfingin sameinist um að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið í ágúst. Þau vilji segja „já til að sjá samning“.
SJÁ var stofnað af Berglindi Guðmundsdóttur hjúkrunarfræðingi, Jónasi Hagan, fjárfesti og atvinnurekanda, og Hjálmari Vilhjálmssyni, framkvæmdastjóra.
Í fréttatilkynningu frá samtökunum segir að stofnendur þeirra telji mikilvægt að Íslendingar fái tækifæri til þess að kynna sér hvað aðildarsamningur við Evrópusambandið fæli í sér. Þau segja hreyfinguna opna öllum óháð afstöðu til þess hvernig yrði kosið að loknum mögulegum samningaviðræðum.
„Okkur fannst vanta vettvang þar sem jákvætt fólk getur komið saman þvert á flokka og skoðanir. Fólk sem telur mikilvægt að þjóðin fái að sjá samning áður en endanleg ákvörðun er tekin um næstu skref. Þetta mál vekur upp stórar spurningar sem áhugavert er að velta upp og ræða. Markmið okkar er að stuðla að upplýstri umræðu og skapa rými fyrir góð samtöl um eitt stærsta framtíðarmál þjóðarinnar,“ er haft eftir skipuleggjendum í tilkynningunni.
Fimm íslenskar ungliðahreyfingar þvert á hið pólitíska litróf hafa tekið sig saman og hyggjast stofna félagið Ung gegn ESB, sem hefur það að einsettu markmiði að sjá til þess að Íslendingar segi „nei“ í ágúst. Stofnfundur er haldinn á morgun, 17. júní, þar sem Birgir Ármansson og Sólveiga Anna Jónsdóttir verða meðal ræðumanna.