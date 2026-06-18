„Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu“ er yfirskrift árlegrar ráðstefnu þjóðaröryggisráðs sem fram fer í Veröld – húsi Vigdísar í dag.
Hægt verður að fylgjast með ráðstefnunni í beinu streymi milli klukkan 9 og 12 og mun þar hópur sérfræðinga ræða um áhrif upplýsingaóreiðu á lýðræði og þjóðaröryggi.
Dagskrá
Ráðstefnustjóri Bergdís Ellertsdóttir sendiherra
09:00 – 09:15
Setningarávarp
Logi Einarsson menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra og samstarfsráðherra Norðurlanda
09:15
–
09:45
Grafið undan lýðræði: Hvað er til ráða?
Janis Sarts, forstöðumaður öndvegisseturs NATO í upplýsingamálum (STRATCOM CoE)
Marc-Antoine Brillant, forstöðumaður VIGINUM
09:45
– 10:15
Arinspjall með Janis Sarts og Marc-Antoine Brillant
Umræðustjóri:
Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur
10:15
– 10:40
Kaffihlé
10:40
– 11:00
Lýðræðislegt áfallaþol á Íslandi: Rannsóknir, áskoranir og úrræði
Hulda Þórisdóttir, prófessor við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands
Skúli Bragi Geirdal, sviðsstjóri Netvís
11:00
– 12:00
Lýðræðislegar áskoranir nú og til framtíðar
Lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla í stafrænum heimi
Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands
Lýðræðislegar skyldur þingmanna og stjórnvalda
Vilhjálmur Árnason, prófessor emeritus í heimspeki
Pallborðsumræður: Jón Gunnar Ólafsson, lektor við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, Elfa Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar, Finnbogi Jónasson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá greiningardeild ríkislögreglustjóra, Vilhjálmur Árnason, prófessor emeritus í heimspeki og Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands
Umræðustjóri: Ingólfur Bjarni Sigfússon, fréttamaður hjá RÚV
12:00
– 12:15 Lokaorð og ráðstefnuslit
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra
Að undirbúningi og framkvæmd ráðstefnunnar stóð Þjóðaröryggisráð í samstarfi við Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, forsætisráðuneytið, dómsmálaráðuneytið, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið, atvinnuvegaráðuneytið, utanríkisráðuneytið, innviðaráðuneytið, embætti Ríkislögreglustjóra, Fjölmiðlanefnd, Fjarskiptastofu og Samstarfsnefnd háskólastigsins