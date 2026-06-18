Innlent

Bein út­sending: Sam­tal um þjóðar­öryggi – Lýð­ræði á tímum upp­lýsingaóreiðu

Atli Ísleifsson skrifar
Ráðstefnan stendur milli klukkan 9 og 12.
Ráðstefnan stendur milli klukkan 9 og 12. AMS

„Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu“ er yfirskrift árlegrar ráðstefnu þjóðaröryggisráðs sem fram fer í Veröld – húsi Vigdísar í dag.

Hægt verður að fylgjast með ráðstefnunni í beinu streymi milli klukkan 9 og 12 og mun þar hópur sérfræðinga ræða um áhrif upplýsingaóreiðu á lýðræði og þjóðaröryggi.

Dagskrá

Ráðstefnustjóri Bergdís Ellertsdóttir sendiherra

09:00 – 09:15 Setningarávarp

Logi Einarsson menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra og samstarfsráðherra Norðurlanda

09:15 09:45 Grafið undan lýðræði: Hvað er til ráða?

Janis Sarts, forstöðumaður öndvegisseturs NATO í upplýsingamálum (STRATCOM CoE)

Marc-Antoine Brillant, forstöðumaður VIGINUM

09:45 – 10:15 Arinspjall með Janis Sarts og Marc-Antoine Brillant

Umræðustjóri: Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur

10:15 – 10:40 Kaffihlé

10:40 – 11:00 Lýðræðislegt áfallaþol á Íslandi: Rannsóknir, áskoranir og úrræði

Hulda Þórisdóttir, prófessor við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands

Skúli Bragi Geirdal, sviðsstjóri Netvís

11:00 – 12:00 Lýðræðislegar áskoranir nú og til framtíðar

Lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla í stafrænum heimi

Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands

Lýðræðislegar skyldur þingmanna og stjórnvalda

Vilhjálmur Árnason, prófessor emeritus í heimspeki

Pallborðsumræður: Jón Gunnar Ólafsson, lektor við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, Elfa Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar, Finnbogi Jónasson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá greiningardeild ríkislögreglustjóra, Vilhjálmur Árnason, prófessor emeritus í heimspeki og Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands

Umræðustjóri: Ingólfur Bjarni Sigfússon, fréttamaður hjá RÚV

12:00 – 12:15 Lokaorð og ráðstefnuslit

Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra

Að undirbúningi og framkvæmd ráðstefnunnar stóð Þjóðaröryggisráð í samstarfi við Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, forsætisráðuneytið, dómsmálaráðuneytið, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið, atvinnuvegaráðuneytið, utanríkisráðuneytið, innviðaráðuneytið, embætti Ríkislögreglustjóra, Fjölmiðlanefnd, Fjarskiptastofu og Samstarfsnefnd háskólastigsins

Öryggis- og varnarmál Utanríkismál Fjölmiðlar

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