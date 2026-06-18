Meirihluti allsherjar- og menntamálanefndar leggur fram tillögu um að nítján manns verði veittur ríkisborgararéttur. Alls tók nefndin fyrir 166 umsóknir. Alþingi hefur heimild til að veita ríkisborgararétt með lögum og er tillagan tekin til atkvæðagreiðslu í lok þingvetrar.
Lista yfir tilvonandi ríkisborgara nítján má finna hér neðst í fréttinni en þeirra á meðal er Safa Jemai, frumkvöðull og varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Í viðtali Vísis við Söfu frá árinu 2024 kom fram að hún hafi lært íslensku á fimm mánuðum eftir að hafa flust hingað, hún hafi klárað gráðu í hugbúnaðarverkfræði og í kjölfarið stofnað tvö fyrirtæki.
Það er umtalsverð fækkun miðað við síðasta ár þegar samþykkt var að veita fimmtíu manns ríkisborgararétt. Þá var mál Oscars Andreas Boganegra Florez í hámæli. Til stóð að vísa honum úr landi en á síðustu stundu var honum veittur ríkisborgararéttur.
Lagt er til að þau fái ríkisborgararétt:
1. Afsoun Sörudóttir, f. 2021 í Grikklandi.2. Ali Abbas Sulieman, f. 1998 í Venesúela.3. Anna Theodóra Golabiewska, f. 2024 á Íslandi.4. Aron Patryk Rokuszewski, f. 2023 á Íslandi.5. Baran Sörudóttir, f. 2017 í Íran.6. Barry Lee Lennon, f. 1946 í Þýskalandi.7. Bohdana Vasyliuk, f. 1986 í Úkraínu.8. Daniel Fonseca Fortes, f. 1957 á Grænhöfðaeyjum.9. Daria Testoedova, f. 1999 í Rússlandi.10. Kamal Nasser Nasser, f. 2014 í Sýrlandi.11. Maison Nasser De Nasser, f. 1983 í Venesúela.12. Nadia Sörudóttir, f. 2014 í Íran.13. Njúsha Sörudóttir, f. 2019 í Grikklandi.14. Safa Jemai, f. 1994 í Túnis.15. Saif Nasser Nasser, f. 2020 í Sýrlandi.16. Sayed Wahab Hashimi, f. 2001 í Afganistan.17. Wesley Randall Farnsworth, f. 1987 í Bandaríkjunum.18. Yozef Nasser Nasser, f. 2020 í Sýrlandi.19. Zakhar Vasyliuk, f. 2012 í Úkraínu.
Fólkið á bak við TVÍK, tæknivædda íslenskukennarann, vill umbylta tungumálakennslu og hjálpa fleirum að þora að tala íslensku. Teymið skipar Gamithra Marga, Safa Jemai og Atli Jasonarson en þau unnu nýverið nýsköpunarkeppnina Gulleggið.