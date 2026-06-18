Vilhjálmur Árnason, nýr bæjarstjóri í Reykjanesbæ, fær það óþvegið frá minnihlutanum í bæjarstjórn sem gagnrýnir bæði launakjör hans, sem þau segja ofurlaun, sem og það að hafa ráðið sér aðstoðarmann sem ekki er gert ráð fyrir á fjárhagsáætlun. Vilhjálmur lætur minnihlutann ekki eiga neitt inni hjá þér og sakar hann um á móti að standa fyrir bulli og upplýsingaóreiðu.
Vilhjálmur Árnason, nýr bæjarstjóri í Reykjanesbæ, fær það óþvegið frá minnihlutanum í bæjarstjórn sem gagnrýnir bæði launakjör hans, sem þau segja ofurlaun, sem og það að hafa ráðið sér aðstoðarmann sem ekki er gert ráð fyrir á fjárhagsáætlun.
Vilhjálmur lætur minnihlutann ekki eiga neitt inni hjá þér og sakar hann um á móti að standa fyrir bulli og upplýsingaóreiðu.
Bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknarflokks, sem skipuðu fráfarandi meirihluta, sóttu hart að Vilhjálmi á bæjarstjórnarfundi á þriðjudag og greiddu fulltrúar atkvæði gegn ráðningu hans og gagnrýndu „ofurlaunasamning“ hans. DV greindi frá þessu nú fyrr í morgun og vitnar í fund bæjarstjórnar.
Vilhjálmur gaf það út að hann myndi ekki hætta á þingi fyrr en það lægi fyrir að hann myndi verða bæjarstjóri.
Guðný Birna Guðmundsdóttir oddviti Samfylkingarinnar segir gagnrýnina snúa að ýmsum þáttum. Hún segir til að mynda misskilnings gæta í frétt DV en það komi út eins og Hermann Nökkvi Gunnarsson, nýráðinn aðstoðarmaður Vilhjálms, sé í hálfu starfi. Þetta sé ekki rétt. Hann er ráðinn til sex mánaða en hann er ekki í hálfu starfi.
„Aðstoðarmaður bæjarstjóra var til staðar en hún var svo flutt í annað starf fyrir tveimur árum. Það hefur ekki verið einstaklingur í þessu starfi síðan, enda ekki á fjárhagsáætlun.“
Guðný segir furðu sæta hversu skjótt veður skipist í lofti, þeir sem áður voru gagnrýnir á opinber útgjöld setji ekki fyrir sig útgjöldin þegar þeir sjálfir eigi í hlut. Þá séu þeir blindir.
„Varðandi laun Vilhjálms þá finnst okkur sérstakt að hann fari á sömu laun og bæjarstjóri með 12 ára reynslu. Er það eðlilegt? Svo er hann, ólíkt fyrrum bæjarstjóra, að fara í stjórnir. Launin eru ekki föst tala.“
Guðný segir þetta skort á gegnsæi. Af hverju ekki að leggja þetta á borðið? Og gildir þá einu hvort bærinn eða einhver annar greiðir þann kostnað.
„Hann segir að hann sé að fá 2,6 milljónir plús laun fyrir að sitja í bæjarstjórn, það eru 240 þúsund ofan á það. Svo er hann að fara að taka sæti í þremur stjórnum. Þó að hann hafi þingreynslu hefur hann enga reynslu af því að stýra svona stóru batteríi, hann hefur ekki verið bæjarstjóri áður. Gagnrýnin okkar snýr að því að hann er með öllu þessu að fara á ofurlaun.“
Guðný segir gagnrýnina ekki snúa persónulega að Vilhjálmi en hún hafi ekkert á móti honum en fyrrverandi bæjarstjórn hafi tvisvar á síðasta kjörtímabili lækkað laun bæjarstjóra. Þá segir hún það ekki fyrirliggjandi hvað Hermann Nökkvi sé með í laun sem aðstoðarmaður.
Að sögn Guðnýjar lagði minnihlutinn að auki fram tillögu um að laun forseta bæjarstjórnar, sem er Gunnlaugur Kárason, oddviti Miðflokksins, verði lækkuð því þau miðist við ábyrgð sem því fylgir að vera varabæjarstjóri. Því sé ekki til að dreifa lengur, lögmaður bæjarins hefur tekið það hlutverk að sér, en sú tillaga var felld af meirihlutanum.
Vilhjálmur var upptekinn á fundi með velferðarsviðinu í allan dag en Vísi tókst að ná tali af honum þegar þeim fundi lauk. Vilhjálmur var spurður hvort hann væri hræsnari, vildi gagnrýna opinber útgjöld en sæi svo ekkert slíkt þegar kemur að honum sjálfum?
„Þetta er náttúrlega bara eina hræsnin, þessi málflutningur þeirra. Þær vita betur. Það var farið yfir ráðningarsamninginn á 2. fundi bæjarstjórnar og þau eru með þessu að stuðla að upplýsingaóreiðu og ósannindum,“ segir Vilhjálmur.
Vilhjálmur segist ekki vera á ofurlaunum.
„Nei, nei. Ég ætla ekki að segja að ég sé á lágum launum en þetta eru ekki ofurlaun.“
Vilhjálmur segir útgangspunktinn þegar ráðningarsamningur hafi verið gerður að hann væri á nákvæmlega sömu kjörum og fráfarandi bæjarstjóri var á.
„Og ég er á er á lægri kjörum en hann ef þú tekur bara bæjarstjóralaunin. Launin hans voru 2.872 á mánuði en ég mun fá sem bæjarstjóri fá 2.630.942. Þannig að munurinn þarna er nákvæmlega sá sem ég fæ greitt fyrir að vera kjörinn fulltrúi í bæjarstjórn. Ég má ekki afþakka þau laun samkvæmt sveitarstjórnarlögum.“
Að sögn bæjarstjórans er fréttin í þessu sú að hann er, þegar allt er tekið, að spara sveitarfélaginu 4,4 milljónir árlega. Hvernig má þetta vera?
„Ég afþakka allar greiðslur fyrir fundi. Það að lækka launin mín um þetta frá því sem hann var á plús að ekki þarf ekki að borga mér fyrir að sitja fundinn. Samanlagt gera það 4,4 milljónir á ári. Ef ég væri bara bæjarstjóri og bæjarfulltrúi á fullum launum væru það 4,4 milljónir. Þetta er stóra fréttin,“ segir Vilhjálmur.
Hann segir ráðningu sína sparnað fyrir sveitarfélagið, rétt eins og þeir sögðu til um í kosningabaráttunni; að þeir ætluðu að hagræða í yfirbyggingunni og byrja á sjálfum sér. Þeir hafi nú fækkað nefndum og spari þar 10 milljónir á ári.
En hvað vill Vilhjálmur segja um að rétt sé að hann leggi launakjör sín á borðið í nafni gagnsæis, engu skipti hvort sveitarfélagið eða einhver annar greiði kjör hans?
„Þetta er algjörlega galið. Ráðningarsamningur minn er við Reykjanesbæ. Ég reyndi að fara í eins fáar nefndir og ráð fyrir utan starfið mitt.“
Vilhjálmur segir að þær Guðný Birna Guðmundsdóttir og Halldóra Fríða Þórólfsdóttir oddviti Framsóknar hafi verið í þeim nefndum.
„Ég valdi að fara í nefndir sem skipta sveitarfélagið okkar máli pólitískt. Það getur vel verið að ég fái eitthvað greitt fyrir það, ég hef bara ekki hugmynd um það.“
Vilhjálmur segist ekki hafa gert ráðningarsamning til langs tíma um sæti í neinum nefndum.
„Þetta er eitthvert langsóttasta bull sem ég hef heyrt. Ég er til að mynda ekki í neinni nefnd eins og stjórn Hitaveitunnar, eins og þær sjálfar voru.“
Oddvitar flokkanna í Reykjanesbæ höfðu ekki um margt að rífast. Þau voru sammála um að starfsfólk sveitarfélagsins væri harðduglegt, það hafi tekið á vanda sem ríkið velti yfir á sveitarfélagið – að því forspurðu – á kassann, greitt þar úr og leyst.