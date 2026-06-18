Innlent

Í haldi lög­reglu eftir fjölskylduerjur í Garða­bæ

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Fjórir voru vistaðir í fangaklefa síðdegis í dag.
Fjórir voru vistaðir í fangaklefa síðdegis í dag. Vísir/Vilhelm

Feðgar voru handteknir í Garðabæ í gær eftir að lögreglu barst tilkynning um heimilisófrið. Báðir eru vistaðir í fangaklefa og bíða yfirheyrslu, samkvæmt lögreglu.

126 mál voru skráð í kerfi lögreglunnar í dag og voru fjórir vistaðir í fangageymslu síðdegis samkvæmt dagbók lögreglu. 

Lögreglu barst tilkynning á þriðja tímanum um líkamsárás í Garðabæ. Þetta staðfestir lögregla í samtali við Vísi. Mennirnir séu feðgar og hafi báðir verið handteknir eftir heimilisófrið og séu báðir vistaðir í fangaklefa. 

Meðal annarra tilkynninga voru tvö innbrot í miðbæ Reykjavíkur og þau séu í rannsókn. 

Lögreglu barst tilkynning um krakka í Breiðholti sem höfðu stundað dyraat í vetur og nú fram á sumar. Íbúar séu margir orðnir langþreyttir á ástandinu.

Einnig hafði lögregla afskipti af manni í annarlegu ástandi í hverfi 105 sem reyndist vera með þýfi úr innbroti í fórum sínum. Sá hafi verið handtekinn og vistaður í fangaklefa.

Lögreglan Garðabær

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