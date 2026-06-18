Feðgar voru handteknir í Garðabæ í gær eftir að lögreglu barst tilkynning um heimilisófrið. Báðir eru vistaðir í fangaklefa og bíða yfirheyrslu, samkvæmt lögreglu.
126 mál voru skráð í kerfi lögreglunnar í dag og voru fjórir vistaðir í fangageymslu síðdegis samkvæmt dagbók lögreglu.
Lögreglu barst tilkynning á þriðja tímanum um líkamsárás í Garðabæ. Þetta staðfestir lögregla í samtali við Vísi. Mennirnir séu feðgar og hafi báðir verið handteknir eftir heimilisófrið og séu báðir vistaðir í fangaklefa.
Meðal annarra tilkynninga voru tvö innbrot í miðbæ Reykjavíkur og þau séu í rannsókn.
Lögreglu barst tilkynning um krakka í Breiðholti sem höfðu stundað dyraat í vetur og nú fram á sumar. Íbúar séu margir orðnir langþreyttir á ástandinu.
Einnig hafði lögregla afskipti af manni í annarlegu ástandi í hverfi 105 sem reyndist vera með þýfi úr innbroti í fórum sínum. Sá hafi verið handtekinn og vistaður í fangaklefa.