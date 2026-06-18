Mótmælendur ekki kærðir eftir truflun á þingfundi Birgir Olgeirsson skrifar 18. júní 2026 11:30 Þingmönnum brá í brún þegar mótmælendurnir hófu upp raust sína í byrjun mánaðar, eins og sjá má á þeim Ingvari Þórodssyni, þingmanni Viðreisnar og öðrum varaforseta þingsins, og Snorra Mássyni, þingmanni og varaformanni Miðflokksins. Vísir Lögreglu hefur ekki borist kæra vegna mótmælenda sem trufluðu þingfund í byrjun mánaðar. Málið hefur því ekki verið rannsakað sem sakamál hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Gera þurfti hlé á fundinum eftir að mótmælendur kölluðu og blésu í flautur af þingpöllum á meðan þingmenn ræddu frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð. Mótmælendurnir fóru úr þinghúsinu þegar þingverðir vísuðu þeim út. Engum varð meint af og engar skemmdir urðu á eignum. Lögregla var þó kölluð til að kanna aðstæður. Atvikið hefur vakið spurningar um mörkin milli mótmælaréttar og starfsfriðar Alþingis. Í lýðræðisríki hefur fólk ríkan rétt til að mótmæla og tjá skoðanir sínar. Sá réttur nær þó ekki sjálfkrafa til þess að trufla þingfund. Mótmælendurnir fyrir utan Alþingi. Vísir/Lýður Valberg Í stjórnarskránni segir að Alþingi sé friðheilagt og að enginn megi raska friði þess eða frelsi. Þingpallar Alþingis eru opnir almenningi en gestir eiga að vera kyrrir og hljóðir. Brjóti þeir gegn því má vísa þeim á braut. Viðurlög fara eftir alvarleika háttseminnar. Væg truflun getur endað með brottvísun af þingpöllum. Alvarlegri röskun á fundarfriði getur varðað sektum eða fangelsi. Í allra alvarlegustu tilvikum, ef ráðist er gegn Alþingi eða sjálfræði þess, geta viðurlög orðið mun þyngri. Lögreglan mætti á svæðið og kannaði aðstæður. Í þessu tilviki liggur fyrir að mótmælendurnir yfirgáfu þinghúsið, engin meiðsl urðu og engin eignaspjöll. Þar sem engin kæra hefur borist hefur lögregla ekki tekið málið til rannsóknar sem sakamál. Alþingi Tjáningarfrelsi Lögreglan Brottfararstöð fyrir útlendinga Tengdar fréttir Hagsmunir barna ágætlega tryggðir í „bagalegu óyndisúrræði“ Snorri Másson þingmaður sem blístrað var á og hrópað á meðan hann stóð í ræðustól Alþingis segist skilja að fólk hafi mikla sannfæringu fyrir sínum málstað en að jaðarskoðanir á hlutverki stjórnvalda í landamæraeftirliti vegi þyngra en hagsmunagæsla barna í augum þess hóps sem hefur lagst hvað harðast gegn frumvarpinu. 1. júní 2026 19:50 Mest lesið „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Innlent Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Innlent Slagsmál brutust út eftir árekstur Innlent Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Erlent Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Erlent Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Innlent Spá allt að fjörutíu stiga hita Erlent Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Erlent Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Innlent Trump undirritaði samkomulag við Írani Erlent Fleiri fréttir Hyggjast sekta leigusala sem skrá ekki samninga Jón Björn ráðinn sveitarstjóri Þingmenn beðnir um að vera á tánum og tímamót í golfsögu Íslendinga nálgast Mótmælendur ekki kærðir eftir truflun á þingfundi Jón Magnús frá Ölmu og aftur á spítalann Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Bein útsending: Samtal um þjóðaröryggi – Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu Myndaveisla: Norðlendingar fögnuðu á 17. júní „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Myndaveisla: Þjóðhátíðardagur Íslendinga haldinn hátíðlegur Slagsmál brutust út eftir árekstur Rubio óskar Íslendingum til hamingju með daginn Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Kölluð á vettvang vegna rifrildis þar sem annar tók upp hníf Sex þúsund símar nái mögulega ekki sambandi við Neyðarlínu Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Ræða Höllu: Styrkleikar Íslendinga, samtakamáttur og skoðanaskipti Elín Hall er fjallkonan í ár Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Starfsemi hætt í Kristnesi vegna myglu Brottfararstöð eigi enga samleið með flugvallarrekstri Ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottalegar lýsingar Á ekki von á fleiri aflýsingum vegna mönnunar Bogi Nils í beinni, óvenjulegt sakamál, og Tiktok-ömmur Á sjúkrahús eftir að hafa kastast úr golfbíl Sjá meira