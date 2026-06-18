Innlent

Mót­mælendur ekki kærðir eftir truflun á þing­fundi

Birgir Olgeirsson skrifar
Þingmönnum brá í brún þegar mótmælendurnir hófu upp raust sína í byrjun mánaðar, eins og sjá má á þeim Ingvari Þórodssyni, þingmanni Viðreisnar og öðrum varaforseta þingsins, og Snorra Mássyni, þingmanni og varaformanni Miðflokksins.
Þingmönnum brá í brún þegar mótmælendurnir hófu upp raust sína í byrjun mánaðar, eins og sjá má á þeim Ingvari Þórodssyni, þingmanni Viðreisnar og öðrum varaforseta þingsins, og Snorra Mássyni, þingmanni og varaformanni Miðflokksins. Vísir

Lögreglu hefur ekki borist kæra vegna mótmælenda sem trufluðu þingfund í byrjun mánaðar. Málið hefur því ekki verið rannsakað sem sakamál hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Gera þurfti hlé á fundinum eftir að mótmælendur kölluðu og blésu í flautur af þingpöllum á meðan þingmenn ræddu frumvarp dómsmálaráðherra um brottfararstöð.

Mótmælendurnir fóru úr þinghúsinu þegar þingverðir vísuðu þeim út. Engum varð meint af og engar skemmdir urðu á eignum. Lögregla var þó kölluð til að kanna aðstæður.

Atvikið hefur vakið spurningar um mörkin milli mótmælaréttar og starfsfriðar Alþingis. Í lýðræðisríki hefur fólk ríkan rétt til að mótmæla og tjá skoðanir sínar. Sá réttur nær þó ekki sjálfkrafa til þess að trufla þingfund.

Mótmælendurnir fyrir utan Alþingi. Vísir/Lýður Valberg

Í stjórnarskránni segir að Alþingi sé friðheilagt og að enginn megi raska friði þess eða frelsi. Þingpallar Alþingis eru opnir almenningi en gestir eiga að vera kyrrir og hljóðir. Brjóti þeir gegn því má vísa þeim á braut.

Viðurlög fara eftir alvarleika háttseminnar. Væg truflun getur endað með brottvísun af þingpöllum. Alvarlegri röskun á fundarfriði getur varðað sektum eða fangelsi. Í allra alvarlegustu tilvikum, ef ráðist er gegn Alþingi eða sjálfræði þess, geta viðurlög orðið mun þyngri.

Lögreglan mætti á svæðið og kannaði aðstæður. 

Í þessu tilviki liggur fyrir að mótmælendurnir yfirgáfu þinghúsið, engin meiðsl urðu og engin eignaspjöll. Þar sem engin kæra hefur borist hefur lögregla ekki tekið málið til rannsóknar sem sakamál.

Alþingi Tjáningarfrelsi Lögreglan Brottfararstöð fyrir útlendinga

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