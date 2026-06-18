Mótmælandi var um borð í hvalbát sem sigldi af stað úr Reykjavíkurhöfn í dag. Báturinn hélt af stað í Hvalfjörð og í kvöldfréttum verðum við í beinni þaðan og heyrum einnig í mótmælandanum.
Sjaldan hafa verið jafn góðar aðstæður fyrir kaupendur að koma sér inn á fasteignamarkaðinn og nú að mati fasteignasala. Við rýnum í markaðinn en um fjórðungur íbúða hefur verið til sölu í eitt ár eða lengur.
Þá heyrum við einnig í verjendum í hryðjuverkamálinu svokallaða en sakborningar voru sýknaðir af ákæru um hryðjuverk í Landsrétti í dag. Við verðum einnig í beinni frá Alþingi þar sem þingmenn eru á lokasprettinum og förum í Húnaþing þar sem kvartað er undan lélegu símasambandi eftir að slökkt var á gömlu farsímakerfunum.
Auk þess heyrum við í Braga Valdimar um ávarp fjallkonunnar sem var flutt á Austurvelli í gær og í Sportpakkanum hitum við upp fyrir Opna bandaríska meistaramótið í golfi en Gunnlaugur Árni hefur þar leik í kvöld leik, fyrstur Íslendinga.
Í Íslandi í dag hittm við Önnu Kristjánsdóttur sem er flutt aftur til Íslands og fer yfir viðburðaríka ævi.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.