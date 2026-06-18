Hyggjast sekta leigusala sem skrá ekki samninga Smári Jökull Jónsson skrifar 18. júní 2026 12:02 Jónas Atli Gunnarsson er yfirhagfræðingur Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Vísir Vísbendingar eru um að væntingar séu litlar um hraða lækkun vaxta á næstunni segir yfirhagfræðingur Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Þá séu áhrif vaxtahækkana síðustu mánaða ekki að fullu komin fram á fasteignamarkaði. Samkvæmt nýrri mánaðaskýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar einkennist lánamarkaður af aukinni ásókn heimila í óverðtryggð íbúðalán hjá bönkunum eftir að verðtryggð lán lífeyrissjóða voru allsráðandi í fyrra. Að sögn yfirhagfræðings HMS er engin ein augljós útskýring fyrir þessu. „Hluti af skýringunni gæti verið sú að lánsframboðið á verðtryggðum lánum með breytilegum vöxtum hefur minnkað í kjölfar vaxtadómsins sem féll síðastliðið haust,“ segir Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS. Fleiri taka lán á föstum vöxtum Þá séu fleiri sem taki lán á föstum vöxtum að breytilegum. „Það gefur allavega vísbendingu um að það eru kannski ekki miklar væntingar um að vextir lækki hratt á næstunni, að fólki vilji festa vextina eins og þeir eru akkúrat núna. Mögulega er það vegna þess að það er óvissuástand í efnahagsmálum.“ Þá sé vert að fylgjast með þeirri þróun að íbúðir séu lengur á markaði nú en áður. Tæplega fjórðungur allra íbúða sem voru til sölu í byrjun júní höfðu verið á söluskrá í meira en tólf mánuði. Áhrif vaxtahækkana ekki komin fram Jónas sér ekki breytingu í kortunum. „Við teljum áhrif þessara vaxtahækkana, sem hafa átt sér stað á síðustu mánuðum, ekki að fullu komin fram á fasteignamarkaðnum. Þannig að það er ekki útlit fyrir neinn viðsnúning, allavega miðað við fyrirliggjandi hagtölur.“ Einnig segir í skýrslunni að færri nýir leigusamningar hafi tekið gildi í ár miðað við í fyrra þrátt fyrir að skráningarskylda leigusamninga hafi tekið gildi um áramót. „Því hljótum við að draga þá ályktun að það er fjöldi heimila sem kjósa að skrá ekki leigusamninga. Við munum fylgjast náið með þessu og við höfum heimild til þess að beita sektum gegn leigusölum sem skrá ekki sína leigusamninga.“ Kemur það til greina? „Við hyggjumst beita þessum heimildum þegar við sjáum dæmi um að þessu sé ekki fylgt eftir,“ segir Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Fasteignamarkaður Leigumarkaður Efnahagsmál Lánamál Mest lesið „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Innlent Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Innlent Slagsmál brutust út eftir árekstur Innlent Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Erlent Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Erlent Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Innlent Spá allt að fjörutíu stiga hita Erlent Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Erlent Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Innlent Trump undirritaði samkomulag við Írani Erlent Fleiri fréttir Hyggjast sekta leigusala sem skrá ekki samninga Jón Björn ráðinn sveitarstjóri Þingmenn beðnir um að vera á tánum og tímamót í golfsögu Íslendinga nálgast Mótmælendur ekki kærðir eftir truflun á þingfundi Jón Magnús frá Ölmu og aftur á spítalann Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Bein útsending: Samtal um þjóðaröryggi – Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu Myndaveisla: Norðlendingar fögnuðu á 17. júní „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Myndaveisla: Þjóðhátíðardagur Íslendinga haldinn hátíðlegur Slagsmál brutust út eftir árekstur Rubio óskar Íslendingum til hamingju með daginn Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Kölluð á vettvang vegna rifrildis þar sem annar tók upp hníf Sex þúsund símar nái mögulega ekki sambandi við Neyðarlínu Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Ræða Höllu: Styrkleikar Íslendinga, samtakamáttur og skoðanaskipti Elín Hall er fjallkonan í ár Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Starfsemi hætt í Kristnesi vegna myglu Brottfararstöð eigi enga samleið með flugvallarrekstri Ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottalegar lýsingar Á ekki von á fleiri aflýsingum vegna mönnunar Bogi Nils í beinni, óvenjulegt sakamál, og Tiktok-ömmur Á sjúkrahús eftir að hafa kastast úr golfbíl Sjá meira