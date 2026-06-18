Innlent

Þing­menn beðnir um að vera á tánum og tíma­mót í golfsögu Ís­lendinga nálgast

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Þingforseti hvatti þingmenn til að vera á tánum nú í morgun þegar verið var að afgreiða fjölda mála fyrir sumarfrí. 

Til stendur að ljúka störfum á morgun og þrjú þingmál úr ranni stjórnarandstöðunnar verða jafnframt tekin til umræðu. 

Þá fjöllum við um stöðuna í stríðinu í Íran en viljayfirlýsing um frið á svæðinu var undirrituð í gærkvöldi. 

Einnig fjöllum við um húsnæðismarkaðinn hér á landi og segjum frá ráðstefnu um upplýsingaóreiðu sem fram fer í dag. 

Í sportinu verður svo hitað upp fyrir stóru stundina þegar Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leik á opna bandaríska meistaramótinu fyrstur íslenskra karla.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 18. júní 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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