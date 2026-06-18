Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Lovísa Arnardóttir skrifar 18. júní 2026 10:51 Hannes segir matinn ekki hafa nýst þeim sem raunverulega þurftu á honum að halda. Vísir/Vilhelm og Facebook Hannes Bjarnason, svæðisforingi Hjálpræðishersins, segir miður að loka hafi þurft frískápnum við Hjálpræðisherinn. Hópur fólks hafi setið um matinn sem var settur í skápinn og grunur hafi leikið á um að hópurinn væri að selja matinn áfram. Hjálpræðisherinn gefur matinn áfram en með öðrum leiðum. Frísskápar eru á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða ísskápa sem fólk getur sett mat í sem er við það að renna út og fólk tekið sem vantar, þarf eða vill. Frískápar eru til dæmis við Háteigs- og Laugarneskirkju og við Andrými í miðbæ Reykjavíkur. Frískápurinn sem var við Hjálpræðisherinn var ekki á þeirra vegum en fékk að vera á lóðinni. Tóku ekki matinn af kærleika Hannes segir þó ekki rétt sem kom fram í hópnum Frísskápur 108 að vopnuð átök hafi verið við ísskápana. Hann segir „Ég er búinn að sjá ein slagsmál síðan ég byrjaði fyrir ári. Það er ekki stóra ástæðan fyrir lokuninni. Ástæðan er að það voru hópar fólks sem stokkuðu upp matinn og stjórnuðu þessu. Hérna komu bílar að sækja og þetta fólk er ekki hungrað og alls ekki að svelta og allar líkur á að þau ætli að selja öðrum þetta. Þau voru ekki að þessu af kærleika,“ segir hann. Dæmi um mat sem skilinn var eftir í skápnum. Facebook Því hafi verið tekin ákvörðun um að loka frísskápnum. „Það var líka ofboðslegt rusl, fólk gekk svo illa um. Á hverjum morgni voru ruslahaugar og mávar. Nágrannarnir voru allir brjálaðir. Þannig við ákváðum að kippa skápunum úr sambandi og hætta,“ segir hann og að tilraunin hafi verið fullreynd. Mæðrastyrksnefnd gefur áfram „Vörurnar sem við gefum fara nú til Mæðrastyrksnefndar og í dreifingu í gegnum nefndina,“ segir hann og að auk þess fari eitthvað í aðra frískápa á höfuðborgarsvæðinu. „Við gefum áfram en viljum ekki hafa þetta á lóðinni. Þetta var komið út fyrir það að við vorum raunverulega að vera til gagns fyrir þá sem þurfa á því að halda eða eru einhverjir að nýta og misnota þetta.“ Bjó í tjaldi við skápinn Hann segir eitt sumarið til dæmis mann hafa búið við frískápinn í tjaldi og hafi notað matinn og rafmagnið. Hann hafi stundum verið nakinn og óvissa um ástand hans. „Þannig það var engin ástæða til að búa við svona aðstæður lengur. Þetta snýst um gæðastjórnun, þetta á að hjálpa fólki, maturinn þarf að fara til þess sem þarf á því að halda, það er vont þegar aðrir eru að misnota og við náum ekki að stýra því,“ segir hann. Deilihagkerfi Matur Umhverfismál Félagasamtök Reykjavík Tengdar fréttir Bakaði tugi bananabrauða úr bönunum nágrannanna og gaf þau öll Ung kona varði helginni í að baka bananabrauð úr bönunum sem hún fékk meðal annars hjá nágrönnum sínum. 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