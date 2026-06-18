Innlent

Ann­markar á fleiri en einu stigi málsins

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Vöruskemma við Álfabakka 2a, „græna gímaldið“ svokallaða, hefur vakið mikið umtal og reitt marga til reiði.
Vöruskemma við Álfabakka 2a, „græna gímaldið“ svokallaða, hefur vakið mikið umtal og reitt marga til reiði.

Innri endurskoðun og ráðgjöf (IER) telur að annmarkar hafi verið á stjórnsýslu- og leyfisferlum í tengslum við uppbyggingu vöruskemmu við Álfabakka, „græna gímaldinu“ svokallaða. Úttektin var kynnt á fundi borgarráðs í morgun.

Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Rekjavíkurborgar. Borgarstjórn fól Innri endurskoðun og ráðgjöf að gera úttekt á skipulagsferli við Álfabakka í janúar 2025. Niðurstaða úttektarinnar, sem kynnt var á fundi borgarráðs í morgun, sé að stjórnsýslulegir annmarkar hafi komið fram á fleiri en einu stigi málsins yfir langt tímabil. 

„Einkum hafi verið um að ræða veikleika í skýrleika og gæðum skipulagsskilmála og skipulagsgagna, rekjanleika ákvarðanatöku og samræmingu og fagmennsku í framkvæmd skipulags-, mats- og leyfisferla,“ segir í tilkynningunni. 

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafnaði kröfum Búseta, sem á blokkina að Árskógum 5-7, um að „græna gímaldið“ svokallaða í Álfabakka yrði rifið í október 2025.

Innri endurskoðun og ráðgjöf hafi lagt fram tólf úrbótatillögur til meðferðar á umhverfis- og skipulagssviði. Borgarráð hafi samþykkt að vísa ellefu tillagnanna en þær miði að því að styrkja skipulags-, leyfis- og stjórnsýsluferli Reykjavíkurborgar. 

Borgarráð hafi einnig samþykkt að hefja formlegar viðræður við eigendur og leigutaka Álfabakka 2a um mótvægisaðgerðir sem geti dregið úr áhrifum ásýndar skemmunnar. 

„Það er auðvitað löngu tímabært að bregðast við þessu erfiða máli en tillögunum er ætlað að tryggja að mistök sem þessi endurtaki sig ekki. Samhliða úrbótatillögum innri endurskoðunar fylgjum við málinu eftir með tillögum sem snúa að því að hefja samtal við húseigendur um bætta ásýnd byggingarinnar, meta áhrif umferðar um svæðið og hugsa skipulag Mjóddarinnar í heild til framtíðar. Mjóddin er auðvitað þungamiðja verslunar og þjónustu fyrir Breiðholtið, þar er jafnframt kröftugt íþróttastarf og mikilvægt að framtíð svæðisins sé hugsuð heildstætt með þarfir íbúa að leiðarljósi,” er haft eftir Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra, í tilkynningunni.

Vöruskemma við Álfabakka Reykjavík

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