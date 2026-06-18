Annmarkar á fleiri en einu stigi málsins Áróra L Davíðsdóttir skrifar 18. júní 2026 15:26 Vöruskemma við Álfabakka 2a, „græna gímaldið“ svokallaða, hefur vakið mikið umtal og reitt marga til reiði. Innri endurskoðun og ráðgjöf (IER) telur að annmarkar hafi verið á stjórnsýslu- og leyfisferlum í tengslum við uppbyggingu vöruskemmu við Álfabakka, „græna gímaldinu“ svokallaða. Úttektin var kynnt á fundi borgarráðs í morgun. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Rekjavíkurborgar. Borgarstjórn fól Innri endurskoðun og ráðgjöf að gera úttekt á skipulagsferli við Álfabakka í janúar 2025. Niðurstaða úttektarinnar, sem kynnt var á fundi borgarráðs í morgun, sé að stjórnsýslulegir annmarkar hafi komið fram á fleiri en einu stigi málsins yfir langt tímabil. „Einkum hafi verið um að ræða veikleika í skýrleika og gæðum skipulagsskilmála og skipulagsgagna, rekjanleika ákvarðanatöku og samræmingu og fagmennsku í framkvæmd skipulags-, mats- og leyfisferla,“ segir í tilkynningunni. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafnaði kröfum Búseta, sem á blokkina að Árskógum 5-7, um að „græna gímaldið“ svokallaða í Álfabakka yrði rifið í október 2025. Innri endurskoðun og ráðgjöf hafi lagt fram tólf úrbótatillögur til meðferðar á umhverfis- og skipulagssviði. Borgarráð hafi samþykkt að vísa ellefu tillagnanna en þær miði að því að styrkja skipulags-, leyfis- og stjórnsýsluferli Reykjavíkurborgar. Borgarráð hafi einnig samþykkt að hefja formlegar viðræður við eigendur og leigutaka Álfabakka 2a um mótvægisaðgerðir sem geti dregið úr áhrifum ásýndar skemmunnar. „Það er auðvitað löngu tímabært að bregðast við þessu erfiða máli en tillögunum er ætlað að tryggja að mistök sem þessi endurtaki sig ekki. Samhliða úrbótatillögum innri endurskoðunar fylgjum við málinu eftir með tillögum sem snúa að því að hefja samtal við húseigendur um bætta ásýnd byggingarinnar, meta áhrif umferðar um svæðið og hugsa skipulag Mjóddarinnar í heild til framtíðar. Mjóddin er auðvitað þungamiðja verslunar og þjónustu fyrir Breiðholtið, þar er jafnframt kröftugt íþróttastarf og mikilvægt að framtíð svæðisins sé hugsuð heildstætt með þarfir íbúa að leiðarljósi,” er haft eftir Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra, í tilkynningunni. Vöruskemma við Álfabakka Reykjavík Tengdar fréttir Reykjavíkurborg játar ranga upplýsingagjöf en umboðsmaður segir spurningum enn ósvarað Fulltrúar Reykjavíkurborgar hafa viðurkennt að hafa veitt Umboðsmanni Alþingis rangar upplýsingar um afgreiðslu umsagnar er varðaði vörugeymsluna við Álfabakka. 27. febrúar 2026 11:53 Græna gímaldið ljótast Niðurstöður liggja fyrir í kosningu Arkitektúruppreisarinnar, áhugamannahóps um framtíð arkitektúrs, um nýbyggingu ársins, bæði þá fallegustu og ljótustu. Græna gímaldið við Álfabakka 2a var valin ljótasta nýbyggingin og Hafnarstræti 75 á Akureyri sú fallegasta. 30. desember 2025 11:22 Mest lesið „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Innlent Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Innlent Slagsmál brutust út eftir árekstur Innlent Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Erlent Hyggjast sekta leigusala sem skrá ekki samninga Innlent „Ég veit ekki hvað annað ég get gert til að hjálpa hvölunum“ Innlent Systir Ming Ting: Catherine „ekki sjálfstæð“ Innlent Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Innlent Klórför eins og þegar fólk „reynir að losa sig úr kyrkingunni“ Innlent Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Erlent Fleiri fréttir „Ég veit ekki hvað annað ég get gert til að hjálpa hvölunum“ Systir Ming Ting: Catherine „ekki sjálfstæð“ „Þurfum að passa okkur að vera ekki einföld“ Ekki hafi verið ásetningur um að bana sambýliskonunni Klórför eins og þegar fólk „reynir að losa sig úr kyrkingunni“ Hyggjast sekta leigusala sem skrá ekki samninga Jón Björn ráðinn sveitarstjóri Þingmenn beðnir um að vera á tánum og tímamót í golfsögu Íslendinga nálgast Mótmælendur ekki kærðir eftir truflun á þingfundi Jón Magnús frá Ölmu og aftur á spítalann Hópur fólks hafi setið um matinn í frískápnum Bein útsending: Samtal um þjóðaröryggi – Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu Myndaveisla: Norðlendingar fögnuðu á 17. júní „Verulega áhugaverður fávitaskapur“ Myndaveisla: Þjóðhátíðardagur Íslendinga haldinn hátíðlegur Slagsmál brutust út eftir árekstur Rubio óskar Íslendingum til hamingju með daginn Þessi fjórtán voru sæmd fálkaorðunni Kölluð á vettvang vegna rifrildis þar sem annar tók upp hníf Sex þúsund símar nái mögulega ekki sambandi við Neyðarlínu Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Ræða Höllu: Styrkleikar Íslendinga, samtakamáttur og skoðanaskipti Elín Hall er fjallkonan í ár Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Starfsemi hætt í Kristnesi vegna myglu Sjá meira