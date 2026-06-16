Langar hvorki að verða borgarstjóri né þingmaður Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. júní 2026 14:18 Björg Magnúsdóttir hefur hvorki áhuga á því að verða borgarstjóri né fara á Alþingi. Björg Magnúsdóttir segist hafa slysast út í pólitík eftir slæma reynslu af mygluðum leikskólum borgarinnar. Það þurfi að hagræða í Reykjavík til að koma peningum úr kerfinu til fólksins. Hún horfir ekki til borgarstjórastólsins í framtíðinni né landspólitíkurinnar á Alþingi. Sindri Sindrason kíkti í morgunkaffi til Bjargar Magnúsdóttur, oddviti Viðreisnar í Reykjavík og borgarfulltrúa, í Íslandi í dag og ræddi þar við hana um leikskólamál, samgöngumál og það sem þarf að gera í borginni næstu fjögur árin. Hefðirðu haldið fyrir fimm árum að þú værir á þessum stað? „Guð minn almáttugur, nei. Ég var náttúrulega bara að kynna Söngvakeppnina og stjórna Kappsmálum á Rúv,“ segir Björg og bætir við: „Ég er alveg óvart í pólitík. Ég er búin að segja þessa sögu víða en þetta byrjaði með mygluðum leikskóla. Ég var að reyna að fá pláss, það gekk ekki nógu vel og ég hafði það sterklega á tilfinningunni að það væri hægt að gera hlutina öðruvísi og betur og það knúði mig áfram.“ „Hvenær þarftu mest á sveitarfélaginu að halda?“ Málefni fjölskyldunnar eigi að vera í forgangi í Reykjavík að mati Bjargar sem er ekki í Viðreisn út af Borgarlínunni eða Evrópumálunum. „Ég er í Viðreisn því mér finnst þetta vera flokkur sem vel með peninga. Passar upp á peninga og passar upp á fólk. Ég fíla praktísku línuna í flokknum að gera hlutina eins hagkvæmt og við getum en passa upp á fólk, þessi skynsemistónn, frjálslyndi og mannréttindi, eitthvað sem ég tengi sterkt við,“ segir Björg. Foreldrar ungra barna séu einn versti þrýstihópurinn því leikskólamálin séu þeim bara hugleikin akkúrat á meðan börnin eru á leikskólaaldri. Þetta fólk sé þó það sem þarf einna mest á þjónustu að halda. „Hvenær þarftu mest á sveitarfélaginu að halda? Það er á þessum viðkvæma tíma þegar þú færð lítið barn í fangið, reyna að koma þér aftur út á vinnumarkaðinn og byrja þitt líf, stofna fjölskyldu og kaupa íbúð eða hús. Þá þarftu virkilega á þessari þjónustu að halda,“ segir Björg í viðtalinu sem má sjá í heild sinni hér að neðan. Hvernig geturðu breytt þessu? Þú þarft að manna og það þarf að vera skóli til, hvernig er hægt að breyta þessu kerfi? „Það sem þú getur byrjað á að gera og nýr meirihluti er að gera, er að setja þessi mál í forgang og fókus,“ segir Björg. „Mönnunin er stóra púslið sem vantar í þetta. En svo er ég líka búin að tala við fullt, fullt af kennurum sem búa hérna í borginni en vilja ekki vinna hjá Reykjavíkurborg. Margir tala um lélegan húsakost, það er búið að vera mygla víða og það þýðir að þú sem kennari þarft að færa þig á milli. Svo er það þetta langhlaup að bæta starfsaðstæður kennara.“ Það kosti peninga sem séu ekki til staðar eins og stendur. „Það sem við þurfum að gera, töluðum um í kosningabaráttunni og gerðum á fyrsta borgarstjórnarfundinum var að setja í gang hagræðingarhóp. Við viljum fá meira út úr kerfinu. Við áttum okkur alveg á því að það er ábyrgðarlaust að segja: „Meiri pening hingað og meiri pening þangað.“ Þú þarft þá að hagræða og einfalda kerfið á móti,“ segir Björg. „Fyrir mér er þetta mjög skýrt, við viljum fá meiri pening út úr kerfinu til að geta sett út í hverfin, þá erum við að tala um leik- og grunnskóla og þessa íþróttaaðstöðu,“ segir hún Hækkanir á gjöldum séu ekki í boði. „Reykjavíkurborg er með allt í botni, það er ekki hægt að hækka útsvarið meira eða hækka gjaldskrárnar. Það er engin lausn á þessu. Við vitum það og erum að byrja þá vinnu að taka til í Ráðhúsinu.“ Ekki stökkpallur fyrir frekari frama „Við erum með hundrað daga plan en það tekur meira en hundrað daga að fara í gegnum stjórnkerfið hjá Reykjavíkurborg í því skyni að hagræða og einfalda. Þannig við ætlum að gefa okkur tvö ár í það að ná betur utan um það,“ segir Björg. Hún finni fyrir mikilli ábyrgð, taki stöðu sína alvarlega og langi til að vinna vel fyrir borgarbúa. Það sé oft verið að stoppa hana og hafi skoðun á aðgerðum borgarinnar. Stóra verkefnið sé að hagræða kerfið í þágu borgarbúa. Hvar verðurðu eftir fimm ár? Langar þig að verða borgarstjóri? „Nei, mig langar það ekki. Ég veit alveg hvernig vinna það er,“ segir Björg og bætir við: „Mig langar að gera gagn, mig langar raunverulega að gera gagn og það er markmiðið mitt fyrir næstu fjögur ár. Ég hef aldrei verið með langtímaplan, hlutirnir og líf mitt hafa gerst.“ Þannig þú ert ekkert að horfa á landspólitíkina í framtíðinni? „Alls ekki og það reikna allir með að ég sé að nota þetta sem einhvern stökkpall til að komast á þingið. Það er alls ekki þannig, ég hef raunverulega langmestan áhuga á stjórnmálunum,“ segir Björg sem ræddi ýmislegt annað við Sindra, þar á meðal samgöngumálin og fjölskyldulífið. Ísland í dag Viðreisn Borgarstjórn Reykjavík Tengdar fréttir Ekki viss um að mamma hans hefði kosið hann Hann þolir ekki óheiðarleika en segir þó flesta vera ágæta. Sindri Sindrason fór í morgunkaffi til Brynjars Níelssonar og kynntist mýkri hliðinni hjá alþingismanninum fyrrverandi. 17. september 2024 11:01 Bara 33 ára og lífið á eftir að koma í ljós Það þekkja flestir Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur ráðherra sem vakti fyrst athygli þegar hún nýskriðin út úr Versló gerði allt brjálað með ummælum sínum um hvítvín í búðum. 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