Sigurgeir Svanbergsson sjósundskappi varð að ljúka sundi niður Lagarfljót snemma vegna ofkælingar en fljótið var kaldara en búist var við. Hann hóf sundið niður Lagarfljót um klukkan níu í gærkvöldi, mánudaginn 15. júní, en áætlað hafði verið að það tæki um sólarhring að synda þessa leið sem er um fimmtíu kílómetra löng. Tilgangurinn var að vekja athygli á þjónustu Píeta samtakanna á Austurlandi og um land allt.
Í færslu sem birt var á Instagram-reikningi Sigurgeirs, „Til hvers að sigla?“, er greint frá því að aðstæður í Lagarfljóti hafi ekki verið eins og spár, fyrri ár og athuganir hafi gert ráð fyrir. Vatnið hafi verið um tvær til fjórar gráður, en ekki átta gráður eins og gert var ráð fyrir.
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Um klukkan fjögur í nótt, þegar hann var búinn að synda um fimmtán kílómetra, var Sigurgeir orðinn of kaldur að mati yfirlæknis stuðningsteymisins, Óskars Kristjánssonar, sem í myndbandsfærslu taldi líkamshita Sigurgeirs vera í um 34,0-34,5 gráðum
„Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur að það var mjög erfitt fyrir hann að synda,“ segir Vigdís Diljá Óskarsdóttir, ein þeirra sem voru í stuðningsteyminu sem fylgdi Sigurgeiri í nótt. Hún bætir við að hann sé mjög leiður yfir því að hafa ekki náð að klára sundið.
„Það er sorglegt að hafa ekki tekist þetta en eins og einhver í teyminu benti á þá þarf líka hugrekki til þess að stoppa,“ segir hún í samtali við blaðamann fréttastofunnar.
Sigurgeir hafi verið fluttur á HSA á Egilsstöðum og þaðan á Norðfjörð. Hann sé nú kominn í Neskaupstað og muni ná fullri heilsu aftur en sé undir eftirliti sérfræðinga þar. Sundið sem samsvarar rúmum fimmtíu kílómetrum hefði verið lengsta samfleytta sund sem nokkur maður hefði synt hérlendis.
Sóley konan hans fékk að taka myndband af honum lofa því að „taka smá pásu“,“ segir Vigdís en hún segir ekki ólíklegt að hann sé hvergi staðar numinn og minnir á styrktarreikning Píetasamtakanna sem má sjá hér fyrir neðan.
Reikningsnúmer 0301-26-041041
Kennitala 410416-0690
Sigurgeir Svanbergsson lærði að synda skriðsund á YouTube fyrir fáeinum árum en syndir Ermarsundið í fyrramálið. Hann hefur verið veðurtepptur í Dover undanfarna daga en hann hefur aðeins vikuglugga til að klára þrekvirkið.