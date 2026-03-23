Dorrit sprengir skvísuskalann á skíðum

Skartgripadrottningin og fyrrverandi forsetafrúin Dorrit Moussaieff nýtur sín á skíðum í sólinni í Aspen í Colorado-fylki þessa dagana. Hún hefur verið dugleg að deila skemmtilegu myndefni á samfélagsmiðlum þar sem hún rokkaði meðal annars stuttbuxur og íslenska lopapeysu.
Á Instagram leitaði Dorrit eftir þeim sem hafði prjónað peysuna handa henni og í athugasemdum við færsluna kom í ljós að það var kona að nafni Helga Steinþórsdóttir.
Dorrit er með best klæddu konum landsins og alltaf samkvæm sjálfri sér í fatavali. Hún birti skemmtilega mynd af sér í skíðabrekkunni þar sem hún rokkaði gallastuttbuxur við köflótta skyrtu og belti og naut þess greinilega að skíða léttklædd í sólinni.
Þá var hún ánægð að sjá uppáhalds húðvörur sínar frá íslenska húðvörumerkinu Bioeffect til sölu í Aspen og birti færslu á Instagram þar sem hún hvetur fólk til að heimsækja verslunina á Íslandi.
Á þeirri mynd skartaði hún hvítum skíðabuxum við hvítt dúnvesti og íslensku lopapeysuna undir. Algjör töffari.