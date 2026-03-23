Dorrit sprengir skvísuskalann á skíðum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Dorrit Moussaieff er glæsileg á skíðum í Aspen, Colorado. Instagram

Skartgripadrottningin og fyrrverandi forsetafrúin Dorrit Moussaieff nýtur sín á skíðum í sólinni í Aspen í Colorado-fylki þessa dagana. Hún hefur verið dugleg að deila skemmtilegu myndefni á samfélagsmiðlum þar sem hún rokkaði meðal annars stuttbuxur og íslenska lopapeysu.

Á Instagram leitaði Dorrit eftir þeim sem hafði prjónað peysuna handa henni og í athugasemdum við færsluna kom í ljós að það var kona að nafni Helga Steinþórsdóttir. 

Glæsileg lopapeysa úr smiðju Helgu Steinþórsdóttur sem Dorrit parar saman við ljósbrúnt pils, loðhatt og skauta.Instagram

Dorrit er með best klæddu konum landsins og alltaf samkvæm sjálfri sér í fatavali. Hún birti skemmtilega mynd af sér í skíðabrekkunni þar sem hún rokkaði gallastuttbuxur við köflótta skyrtu og belti og naut þess greinilega að skíða léttklædd í sólinni. 

Glæsileg á skíðum.Instagram

Þá var hún ánægð að sjá uppáhalds húðvörur sínar frá íslenska húðvörumerkinu Bioeffect til sölu í Aspen og birti færslu á Instagram þar sem hún hvetur fólk til að heimsækja verslunina á Íslandi. 

Á þeirri mynd skartaði hún hvítum skíðabuxum við hvítt dúnvesti og íslensku lopapeysuna undir. Algjör töffari. 

Dorrit var ánægð að sjá Bioeffect vörur í Aspen, Colorado.
