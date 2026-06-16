„Dagurinn var eiginlega nákvæmlega eins og við höfðum vonast til,“ segir fótboltastjarnan og matvæla- og næringarfræðingurinn Elísa Viðarsdóttir. Hún og hennar heittelskaði Rasmus Steenberg Christiansen giftu sig í Danmörku á dögunum umkringd ástvinum en Elísa ræddi við blaðamann um stóra daginn.
Elísa starfar hjá Heil heilsumiðstöð og Feel Iceland og Rasmus er dönskukennari við Verslunarskóla Íslands en hjónin hafa bæði vakið athygli í knattspyrnuheiminum. Þau hafa verið saman í tólf ár og giftu sig í desember í fyrra en biðu með veisluna þangað til núna í sumar.
Hvenær og hvernig trúlofuðust þið?
Rasmus bað mín á uppáhalds staðnum okkar í Danmörku árið 2021 á fallegum haustdegi. Hann hafði undirbúið augnablikið vel og tók þetta alla leið með því að biðja pabba um hönd mína áður en hann lét til skara skríða.
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Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn?
Við giftum okkur formlega 30.12.2025 við litla athöfn í Vestmannaeyjum með foreldrum mínum og systkinum. Frá byrjun vissum við þó að okkur langaði að halda stóra veislu með fjölskyldu og vinum, þannig að undirbúningurinn hófst fljótlega eftir það.
Við fórum snemma að skoða veislusali og þegar við fundum Fyrkroen í Gilleleje í Danmörku vissum við að leitinni væri lokið. Undirbúningurinn fór svo frekar hægt af stað og við vorum frekar róleg yfir þessu öllu. Við byrjuðum á því að bjóða veislugestum og síðan var mesta keyrslan í tengslum við undirbúninginn síðustu vikurnar fyrir veisluna.
Hvernig var brúðkaupsdagurinn?
Dagurinn var eiginlega nákvæmlega eins og við höfðum vonast til. Við byrjuðum daginn á því að fara út að hlaupa með okkar nánustu vinum og borðuðum saman góðan morgunmat með einhverjum af veislugestunum sem gistu á sama hóteli og við.
Í kjölfarið tók svo við undirbúningur á sitthvorum staðnum. Mamma mín, systir og dóttir voru með mér ásamt frábærum vinkonum. Allt frá kirkju, myndatöku, fordrykk, veislu og partýi hefðum við ekki viljað hafa neitt öðruvísi. Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu, slík var stemningin.
Voruð þið með nokkra daga af dagskrá í kringum brúðkaupið?
Já, það var heilmikil dagskrá í kringum brúðkaupið. Tengdafjölskylda mín skipulagði frábært garðpartý daginn fyrir brúðkaupið með lifandi tónlist, grilluðum pylsum og Carlsberg, alveg upp á danska mátann.
Á brúðkaupsdaginn sjálfan var svo stóra partýið eins og það leggur sig. Daginn eftir hittumst við aftur með flestum gestunum við sundlaugina, þar sem við slökuðum á og rifjuðum upp skemmtilegar sögur frá kvöldinu áður.
Hvar hélduð þið brúðkaup?
Við héldum brúðkaupið í Gilleleje á Norður-Sjálandi, einum fallegasta strandbæ Sjálands. Maðurinn minn er þaðan og tengdafjölskyldan mín býr þar að mestu leyti, þannig að staðurinn hafði sérstaka þýðingu fyrir okkur bæði.
Það var þó ekki auðveld ákvörðun, því ég kem frá Vestmannaeyjum og tengdafjölskyldan var mjög spennt fyrir því að koma þangað í brúðkaup. Að lokum varð Danmörk fyrir valinu og við sjáum alls ekki eftir því. Það er þó aldrei að vita nema við endurnýjum heitin einhvern daginn í Vestmannaeyjum.
Voruð þið sammála í skipulaginu?
Við vorum að mestu sammála um skipulagninguna og undirbúningurinn gekk frekar snurðulaust fyrir sig. Menningarmunurinn á milli landanna er ekki mikill, þannig að hann skapaði okkur engar sérstakar áskoranir.
Eftir á að hyggja nutum við þess í raun að skipuleggja veisluna saman og ófá kvöld fóru í að ræða gestalista, dagskrá og allt það sem þurfti að klára fyrir stóra daginn.
Hvað fannst ykkur mikilvægast?
Okkur fannst langmikilvægast að halda í okkar gildi og festast ekki í smáatriðunum. Markmiðið var að skapa dag þar sem við gætum notið þess að vera með fólkinu okkar og átt góðar stundir saman. Við erum sammála um að það hafi tekist einstaklega vel.
Hvaðan sóttuð þið innblástur?
Við sóttum innblástur að mestu í okkur sjálf og fólkið í kringum okkur. Í gegnum tíðina höfum við farið í mörg frábær brúðkaup og auðvitað tileinkar maður sér ýmsar hugmyndir og atriði sem sitja eftir. Pinterest, TikTok og Instagram komu líka að góðum notum, þó mun minna en ég hefði haldið í upphafi.
Hvað stendur upp úr?
Það sem stendur upp úr er klárlega samveran með fólkinu okkar. Við eigum algjört landslið af fólki í kringum okkur sem hjálpaði okkur við undirbúninginn og gerði daginn að því sem hann var. Okkur tókst varla að biðja um aðstoð áður en einhver var búinn að bjóða fram hjálp sína. Við fundum svo sannarlega hversu heppin við erum með fólkið okkar.
Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði?
Já, við vorum með frábæra veislustjóra. Hlíf Hauksdóttir, vinkona mín og frænka, og Jakob, æskuvinur Rasmusar, sáu um að stýra veislunni af miklum glæsibrag. Í fordrykknum nutu gestir saxafónleiks og um kvöldið tók DJ við og hélt uppi fjörinu á dansgólfinu fram á nótt.
Veislustjórarnir sáu einnig um skemmtiatriðin, sem voru fjölbreytt og skemmtileg; ræður, myndbönd, söngatriði og spurningakeppni sem vöktu mikla lukku meðal gesta.
Var eitthvað sem kom ykkur á óvart?
Það kom okkur á óvart hvað það mættu margir, það er ekki sjálfsagt að fólk taki sér frí frá vinnu og græi pössun til að koma erlendis í brúðkaup.
Hvað voru margir gestir?
Við troðfylltum salinn með rúmlega hundrað manns.
Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttirðu innblásturinn fyrir það?
Það er sko saga að segja frá því. Ég var með miklar fyrir fram skoðanir á því hvernig ég vildi hafa kjólinn. Hann átti að vera algjörlega plain, helst úr satín og ekki með slóða. Ég byrjaði að heimsækja stelpurnar í Loforð, allt of seint.
Ég labbaði inn til þeirra í byrjun febrúar 2026 með skottið á milli lappanna og ekki beint bjartsýn um að þær hefðu tíma til að hjálpa mér. Á heimasíðunni þeirra stendur að það sé æskilegt að mæta með aðeins meiri fyrirvara í mátun.
Þær tóku mér fagnandi og byrjuðu á því að tína til kjóla eftir mínum óskum, ég var ekki alveg að fýla mig. Eftir að hafa mátað mjög marga kjóla datt þeim í hug einn kjóll sem var nýlentur hjá þeim og var ekki einu sinni kominn fram í búð og þær alls ekki vissar um að hann kæmist til þeirra á réttum tíma.
Ég mátaði kjólinn og hann var fullkominn, allur út í blúndu, glimmeri og með mjög löngum slóða. Loforð stelpurnar bættu svo við reimum aftan á kjólinn sem gerðu kjólinn. Ég var fastur gestur hjá stelpunum í Loforði nánast hvern einasta föstudegi í vetur og ég mun sakna þess að kíkja til þeirra. Rasmus fann fötin sín í Suit-Up, hann hefur áður látið þá sauma á sig föt og þeir gerðu það mjög vel að vanda.
Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?
Ekki ofhugsa hlutina og ekki festast í smáatriðum. Reynið frekar að horfa á heildarmyndina og ákveða hvar þið viljið leggja áherslu og eyða peningum. Gerið þetta algjörlega eftir ykkar höfði, þetta er ykkar dagur.
Það getur líka verið mjög gott að velja veisluþjónustu eða sal þar sem þið getið treyst fólki fyrir mat, uppsetningu og skipulagi á staðnum. Við smökkuðum hvorki mat né vín fyrr en í veislunni sjálfri og það sló algjörlega í gegn.
Ætlið þið í brúðkaupsferð?
Já, við erum mjög mikið Ítalíu fólk og ætlum í nokkra daga til Como-vatnsins og njóta þess að vera þar bara tvö saman.