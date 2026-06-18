Hvernig eiga antisportistar að lifa HM af?

Heimsmeistaramótið í knattspyrnu hófst fyrir viku síðan og fótboltaunnendur eru búnir að fá vænan skammt af tuðrusparki. Hins vegar er nóg eftir, heill mánuður til viðbótar og tugir leikja. Hvers eiga antisportistar að gjalda sem hata hinn fagra leik?
Vísir hefur tekið saman þrettán hluti sem antisportistar og aðrir minni spámenn geta tekið sér fyrir hendur meðan HM er í gangi.
Þó þú viljir ekki horfa á 22 sveitta karlmenn hlaupa um í grasinu og sparka milli sín tuðru þýðir ekki að þú þurfir að húka inni.
Sumarið er komið og sólin skín. Farðu út, snertu grasið og taktu inn veisluna.
Allir og amma þeirra eru orðnir gusumeistarar svo það er nóg úrval. Það er hægt að skella sér í gusu í Litla Sánahúsinu á Kársnesi, í rjúkandi fargufu á Gufunesi og Skarfakletti, Sækot við Ægisíðu og Kotið Sauna á Akranesi og eflaust ýmislegt fleira.
Ef þú nennir ekki að punga út þessum fimmþúsundkalli sem það kostar að fara í gusu þá er annar kostur mögulegur, sem er jafnvel enn betri: sund í einni af ótal mörgum sundlaugum landsins.
Bíósumarið er byrjað af fullum krafti, nóg af skemmtilegum kvikmyndum í bíó þessa dagana og tilvalið að skella sér
Hrollvekjurnar Obsession og Backrooms hafa slegið í gegn upp á síðkastið og íslenska sumarkvöldsólin dempar hryllinginn. Ef maður vill eitthvað léttara er hægt að kíkja á Jóhannes Hauk og félaga í Masters of the Universe eða paródíuruglið í Scary Movie 6. Ef þú misstir af Marty Supreme, The Drama og Bugonia á síðustu mánuðum eru þær enn sýndar í Bíó Paradís auk ýmissa annarra.
Meistari Spielberg er síðan mættur aftur með enn eina geimverumyndina í Disclosure Day, leikfangamyndin Toy Story 5 er nýkomin út, ofurhetjumyndin Super Girl er handan við hornið og rugludallarnir í Jackass líka.
„Maður verður að rækta garðinn sinn,“ segir sakleysinginn Birtíngur í lok samnefndrar sögu eftir Voltaire þegar hann er búinn að upplifa ýmiss konar hremmingar.
Þetta er rétt hjá kauða í bæði óeiginlegri og eiginlegri merkingu, það er kominn tími á að hreinsa beðin, slá grasið og klippa þessar dauðu greinar.
Það er komið að því, taktu upp tólið og hringdu í þennan gamla góða vin úr menntaskóla sem þú hefur ekki séð í nokkur ár. Eða jafnvel æskuvinkonuna sem þú hefur ekki haldið bandi við síðan þið útskrifuðust úr grunnskóla. Nú er tíminn.
Bókalestur er ódýr, einföld og stórskemmtileg afþreying þó að hann hafi átt undir högg að sækja síðustu ár vegna ógrynnis afþreyingarefnis, minnkandi læsis landsmanna og plágunnar sem samfélagsmiðlar eru.
Það er fátt betra en bóklestur í sólinni og af nógu að taka, hægt að grípa í góðan krimma, finna sér auðlesna sumarbók eða taka þátt í bókaklúbbinum Aldrei las ég Laxness og lesa Laxness-bækurnar sem þú átt eftir.
Það er uggur í ferðaþjónustunni vegna fækkandi ferðamanna (nema reyndar þegar sólmyrkvinn ríður yfir landið í ágúst) þannig það er um að gera að leggja sitt á vogarskálarnar og kíkja út á land.
Fótbolti? Golf? Prjón? Frisbí-golf? Hjólreiðar? Tafl? Fjallganga? Padel? Tennis? Dans? Bakstur? Laxveiði? Píla? Gluggaverslun? Blogg? Baggað með íslensku? Hugleiða? Sjoppað á netinu? Mála? Hestamennska? Badminton? Lyftingar?
Finndu þér nýtt áhugamál og dembdu þér út í það í sumar meðan fótboltabullurnar húka inni.
Allir þeir sem hata Heimsmeistarakeppnina í fótbolta verða að lesa esseyjuna „Syndin að fíla ekki fótbolta“ eftir suður-kóreska leikstjórann Park Chan-Wook sem hann skrifaði beint eftir HM 2002 í Japan og Suður-Kóreu.
„Ég á erfitt með að sjá hvað er svona spennandi við það að horfa á annað fólk sparka milli sín bolta í von um að hann lendi í markinu. Hefði þetta Heimsmeistaramót verið haldið í öðru landi eða Kóreu ekki tekist að komast í útsláttarkeppnina hefði mér verið alveg sama. En sigurganga kóreska liðsins á heimavelli hefur gert það að verkum að áhugaleysi mitt hefur breyst í andúð,“ skrifaði Chan-Wook.
„Ef það var einhver silfurrönd þá var hún sú að konan mín hafði heldur engan áhuga á fótbolta. Samband okkar styrktist á þessum raunatímum. En meira að segja það entist ekki þegar ég greip hana við það að horfa í leyni á undanúrslitaleik Kóreu gegn Þýskalandi. Ég grátbað hana: „Hefurðu glatað öllu stolti? Hvernig gastu gengið til liðs við lýðinn sem traðkaði á okkur?“ Svar hennar tortímdi mér alveg. Svo virðist sem nágrannar okkar hafi bent á dóttur okkar og slúðrað um foreldra hennar sem fylgdust ekki með Heimsmeistaramótinu. Ég missti allan styrk til að halda áfram baráttu minni,“ skrifaði Chan-Wook.
Þó maður sé orðinn fullorðinn er aldrei of seint að rækta barnið innra með sér. Í tilefni þess að skólar eru komnir í frí tók fjölmiðlamaðurinn Jón Axel Ólafsson saman lista yfir þrjátíu góða sumarleiki.
Leikirnir eru fullkomnir fyrir foreldra sem vantar eitthvað að gera með börnum sínum en svo er auðvitað frábært að ganga aftur í barndóm.
Fótboltadoktorinn Hjörvar Hafliðason hefur verið fremstur í flokki þeirra sem hafa gagnrýnt það að leikirnir á Heimsmeistaramótinu séu yfirleitt sýndir á Rúv 2 meðan hefðbundin dagskrá fær aðalstöðina.
Antisportistar hljóta þó að fagna því og geta haldið sig á aðalrásinni meðan fótboltinn tekur yfir Rúv 2. Þar kennir ýmissa grasa næstu vikurnar, hægt að horfa á sænsku heimildarþættina Pappa utan att vetta, ferðaþættina Steinsnar frá þjóðvegimeð Erni Árnasyni, fótboltagamanþættina Twenty Twenty Six, hinn gamla góða Séra Brown, náttúrulífsþættina Planet Earth og hina sígildu Mulholland Drive.
Svo er alltaf nóg um að vera á Sýn líka.
Nýlega var fjallað um tíu hluti sem fólk vissi ekki um nýjan borgarstjóra Reykjavíkur, Hildi Björnsdóttur, en þar kom meðal annars fram að hennar eftirlætis áhugamál sé að hringja símaöt. Það er auðvitað fátt skemmtilegra en að hrella
Það er alltaf tilefni til að horfa inn á við og líta í eigin barm. En ef þú ætlar ekkert að fylgjast með Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu þá þarftu að fara að hugsa þinn gang.