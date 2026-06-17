Myndaveisla: Aldrei of gamall til að skella sér á bak Freyja Þórisdóttir skrifar 17. júní 2026 09:04 Einn starfsmanna hjúkrunarheimilisins mætti með hestana Hörpu og Baug í vel heppnaða heimsókn til íbúa Lögmannshlíðar. Aðsend Íbúar Lögmannshlíðar, annars tveggja hjúkrunarheimila sem Heilsuvernd rekur á Akureyri, fengu óvenjulega og að sögn forstöðumanns einstaklega ánægulega heimsókn þegar komið var með hestana Baug og Hörpu í húsgarðinn. Þrír íbúanna skelltu sér á bak, aðrir klöppuðu hestunum og gáfu þeim brauð en heimsóknin vakti mikla lukku. Í færslu sem birt var á Facebook-síðu Heilsuverndnar hjúkrunarheimilanna segir að „íbúarnir hafi notið samverustundarinna í góða veðrinu, klappað hestunum og gefið þeim brauð,“ þar segir einnig að „gleðin hafi skinið úr hverju andliti og að margir hafi rifjað upp gamlar minningar tengdar hestamennsku“ Greinilega engu gleymt Þeir Guðmundur Einarsson, Jósep Zophoníasson og Sigurður (Siggi) Ólafsson létu ekki sitt eftir liggja og skelltu sér á hestbak. „Það var greinilegt að þeir höfðu engu gleymt og sátu hestana af öryggi og ánægju. Heimsóknin vakti mikla lukku meðal íbúanna og skapaði notalega stund sem verður lengi í minnum höfð,“ segir Jóhanna Berglind Bjarnadóttir, forstöðumaður Lögmannshlíðar í skriflegu svari til fréttastofu. Lögmannshlíð samanstendur af fimm 9 manna heimilum Árgerði, Bandagerði, Kollugerði, Melgerði og Sandgerði. Heimilið er allt á einni hæð og á milli heimilanna eru lokaðir garðar þar sem íbúar geta notið sín, en aðgengi í garðinn er mjög gott. Myndaveislu frá deginum má sjá hér að neðan: Höskuldur Þorsteinsson til vinstri og Jósep Zophoníasson til hægri, sá síðarnefndi klappaði hestunum áður en hann ákvað að nýta tækifærið og skella sér á bak.Aðsend Guðmundur Einarsson hafði engu gleymt og tók sig ekkert smá gæjalega út á baki.aðsend Í skriflegu svari forstöðumanns segir að húsgarðurinn Bandagerðisgarður sé mikið sóttur af íbúum enda sé aðgengið gott.aðsend Hesturinn Baugur ásamt Sigga og Elínu Birnu, starfsmanni Lögmannshlíðar en hún segir í ummælunum undir færslunni að það sé „alltaf gaman að koma og gleðja fólkið“.Aðsend Sigurður Ólafsson var einn þeirra þriggja sem brá sér á bak, enda heilsuhraustur og flottur.Aðsend Það var glatt á hjalla og heimsóknin leið eflaust hratt enda oft talað um að hann geri það þegar gaman sé.Aðsend Heiða Kristín Jónsdóttir var svo væn að gefa hestinum Baugi smá brauð að narta í. Aðsend Guðmundur var heldur betur til í að fara einn skreppitúr um húsgarð hjúkrunarheimilisins. Hann var einn þriggja sem skelltu sér á hestbak meðan á heimsókninni stóð.Aðsend Eldri borgarar Dýr Hjúkrunarheimili Akureyri Mest lesið Svaf til fóta eftir fyrstu sambandsslitin Lífið Flúði Pútín og þurfti svo að glíma við MAST Lífið Tónlistin bjargráð eftir erfiða kulnun Tónlist John Grant tók Eldborg með áhlaupi — en hjartað vann stríðið Gagnrýni Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Lífið „Það reikna allir með að ég sé að nota þetta sem einhvern stökkpall“ Lífið Myndaveisla: Aldrei of gamall til að skella sér á bak Menning Sjötugar á TikTok og elska fíflaganginn Lífið „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Lífið Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni Lífið Fleiri fréttir Myndaveisla: Aldrei of gamall til að skella sér á bak David Hockney er látinn Ný bók frá Kirkegaard 47 árum eftir dauða hans Pissaði fyrir framan fólk í sjö klukkutíma á dag Þorgerður Katrín og Sólveig Anna í þrumustuði í Þulu Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Natasha S. hlýtur Maístjörnuna Deilt um sýningu Bjarkar: „Asnalega uppsett og kostnaðarsamt prump“ Samfélag í bleyti framlag Íslands á Feneyjartvíæringnum í arkitektúr Aðalsteinn Bergdal er látinn Jónmundur bæjarlistamaður Garðabæjar 2026 Stóri skandallinn, óvæntir sigurvegarar og ótvíræð taplið Óresteia og Lína sigursælust á Grímunni Fjörður og mynd um áhrif innrásar Rússa verðlaunuð í Cannes „Þetta parísarhjól sökkar“ Tónlistariðnaðurinn mikið til „klám og rúnk“ Lætur Parkinson ekki lengur stöðva sig Borgin vill breyta Ingólfstorgi í sumarmarkað: „Eins og þruma úr heiðskíru lofti“ Tíminn stóð í stað í bílveltunni Sjóðheitir listamenn í eina litríka sæng Benedict snýr aftur í Þjóðleikhúsið og Óresteia í útrás Heiðra Sigrúnu Eldjárn með sérstöku brunnloki í Lækjargötu Myndlistarkonan Rúna er látin Netflix setti leikárið í Borgó í uppnám Sjá meira