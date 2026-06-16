Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 16. júní 2026 11:31 Birgitta Líf, Gugga í gúmmíbát og Adam Helgason voru meðal gesta í sérstöku matarboði í gær. Þóra Ólafs Áhrifavaldar, tónlistarstjörnur og fyrirsætur snæddu saman kvöldverð í gær í óhefðbundnu þema þar sem dramatíkin var í fyrirrúmi. Meðal gesta voru raunveruleikastjarnan Birgitta Líf, fyrirsætan Helga Þóra, djamm-drottningin Gugga í gúmmíbát og tónlistarkonan Kolfreyja. Hópurinn var mættur í svokallað „Cult“-eilaboð Orku en boðið var fyrir nýju Orkuna sem heitir Eilíf. Syndirnar sjö eru teiknaðar á hana og boðið var upp á sjö kokteila fyrir hverja synd. Hér má sjá vel valdar myndir úr teitinu: Helga Þóra Bjarnadóttir lét sig ekki vanta.Þóra Ólafs Tónlistarmaðurinn Darri var í stuði.Þóra Ólafs Ásthildur Bára og Birgitta Líf klæddu sig í stíl.Þóra Ólafs Óli Sigurðarson.Þóra Ólafs Skál í boðinu!Þóra Ólafs Gugga í gúmmibát vel merkt.Þóra Ólafs Kolfreyja, jafnan þekkt sem Alaska, og Gugga í gúmmíbát.Þóra Ólafs Gugga gella.Þóra Ólafs Kertaljós og dramatík.Þóra Ólafs Hrafnhildur Karls og Kolfreyja eru tvíeyki.Þóra Ólafs Adam Helgason.Þóra Ólafs Andlitsnetin voru sérstök.Þóra Ólafs Óhefðbundið matarboð.Þóra Ólafs Dauðasyndirnar sjö.Þóra Ólafs Skvísurnar Selma Lind og Saga Klose frá Púls tímariti, báðar með Suskin tösku. Þóra Ólafs Stuð og hlátur.Instagram Ásthildur Bára.Þóra Ólafs Gugga kann á dramatíkina en hún er einmitt að fara að leika á sviði í fyrsta sinn í Háskólabíói í sumar í sýningunni Ástarseyði Bergamólíó kroppinbaks.Þóra Ólafs Samkvæmislífið Mest lesið „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Lífið Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni Lífið Tuttugu gellur á einu kvöldi Lífið Bonnie Tyler vöknuð úr dái Tónlist Heitustu tískutrendin í sumar Tíska og hönnun Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Lífið Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Lífið Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Bíó og sjónvarp Smáhlutirnir frá JYSK gefa heimilinu nýtt líf Lífið samstarf Dorrit á trampólíni Lífið Fleiri fréttir Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Tuttugu gellur á einu kvöldi Dorrit á trampólíni 24 Jump Street á leiðinni Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Stórslasaðist átján ára eftir ölvaðan ökumann: „Braut öll bein á vinstri hliðinni minni“ Myndaveisla: Veðrið leikur við íbúa höfuðborgarsvæðisins Stærstu rauðu flöggin á stefnumótaforritum Gestir geti fengið innsýn í skapandi samfélag Hafnar.hauss Backstreet Boys frumsýna lag nýrrar Hvolpasveitarmyndar Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Hefur þegar fengið starfstilboð Hvað veistu um… árið 2010? Lífseigustu mýturnar um offitu: „Það er ekki sjúkdómur að fitna“ Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Sjá meira