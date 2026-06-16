Lífið

Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Birgitta Líf, Gugga í gúmmíbát og Adam Helgason voru meðal gesta í sérstöku matarboði í gær.
Birgitta Líf, Gugga í gúmmíbát og Adam Helgason voru meðal gesta í sérstöku matarboði í gær. Þóra Ólafs

Áhrifavaldar, tónlistarstjörnur og fyrirsætur snæddu saman kvöldverð í gær í óhefðbundnu þema þar sem dramatíkin var í fyrirrúmi. Meðal gesta voru raunveruleikastjarnan Birgitta Líf, fyrirsætan Helga Þóra, djamm-drottningin Gugga í gúmmíbát og tónlistarkonan Kolfreyja. 

Hópurinn var mættur í svokallað „Cult“-eilaboð Orku en boðið var fyrir nýju Orkuna sem heitir Eilíf. Syndirnar sjö eru teiknaðar á hana og boðið var upp á sjö kokteila fyrir hverja synd. 

Hér má sjá vel valdar myndir úr teitinu:

Helga Þóra Bjarnadóttir lét sig ekki vanta.Þóra Ólafs
Tónlistarmaðurinn Darri var í stuði.Þóra Ólafs
Ásthildur Bára og Birgitta Líf klæddu sig í stíl.Þóra Ólafs
Óli Sigurðarson.Þóra Ólafs
Skál í boðinu!Þóra Ólafs
Gugga í gúmmibát vel merkt.Þóra Ólafs
Kolfreyja, jafnan þekkt sem Alaska, og Gugga í gúmmíbát.Þóra Ólafs
Gugga gella.Þóra Ólafs
Kertaljós og dramatík.Þóra Ólafs
Hrafnhildur Karls og Kolfreyja eru tvíeyki.Þóra Ólafs
Adam Helgason.Þóra Ólafs
Andlitsnetin voru sérstök.Þóra Ólafs
Óhefðbundið matarboð.Þóra Ólafs
Dauðasyndirnar sjö.Þóra Ólafs
Skvísurnar Selma Lind og Saga Klose frá Púls tímariti, báðar með Suskin tösku. Þóra Ólafs
Stuð og hlátur.Instagram
Ásthildur Bára.Þóra Ólafs
Gugga kann á dramatíkina en hún er einmitt að fara að leika á sviði í fyrsta sinn í Háskólabíói í sumar í sýningunni Ástarseyði Bergamólíó kroppinbaks.Þóra Ólafs
Samkvæmislífið


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