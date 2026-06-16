Lífið

Haf­þór Júlíus reynir að hafa uppi á manni

Freyja Þórisdóttir skrifar
Hafþór Júlíus Björnsson á frumsýningu myndarinnar Masters of the Universe.
Hafþór Júlíus Björnsson á frumsýningu myndarinnar Masters of the Universe. Getty/Brianna Bryson

Kraftajötuninn Hafþór Júlíus Björnsson birti á dögunum færslu í Facebook-hópnum Garðabær – íbúar þar sem hann greinir frá því að maður, sem hann þekki ekki né kannist við, hafi verið á vappi fyrir utan heimili hans seint um kvöld. Nú biðlar hann til fólks að koma sér í samband við manninn.

Enginn þeirra sem hafa skrifað ummæli við færslu Hafþórs virðist kunna deili á manninum en margir hafa haft orð á því hve óheppilegt það væri, ef ske kynni að hann hefði verið að yfirfara húsið með innbrot í huga, að velja hús Hafþórs.

„Af öllum húsunum í Garðabæ, þá valdi hann Fjallið,“ ritar Einar Bárðason, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði (SVEIT), en hann er einn þeirra sem skrifuðu undir færsluna.

Í færslunni segir Hafþór manninn hafa komið að húsi sínu á tólfta tímanum og gengið alveg að útidyrum þess áður en hann hvarf svo á brott.

„Ég kannast ekki við hann og hef áhuga á að ná tali af honum til að fá skýringu á erindinu. Ef einhver þekkir manninn eða veit hver hann er, má viðkomandi endilega hafa samband við mig í einkaskilaboðum,“ segir í færslunni.

Einnig var að minnsta kosti einn hópmeðlimur sem sagðist hafa orðið þess var að sami maður hefði verið á gangi í Ásahverfinu í Garðabæ, skoðað inn um glugga og gengið í kringum hús. Ekki liggur fyrir hvort tilkynningar um innbrot hafi borist lögreglunni í Garðabæ.

Garðabær Kraftlyftingar


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