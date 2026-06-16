Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni Freyja Þórisdóttir skrifar 16. júní 2026 11:20 Hafþór Júlíus Björnsson á frumsýningu myndarinnar Masters of the Universe. Getty/Brianna Bryson Kraftajötuninn Hafþór Júlíus Björnsson birti á dögunum færslu í Facebook-hópnum Garðabær – íbúar þar sem hann greinir frá því að maður, sem hann þekki ekki né kannist við, hafi verið á vappi fyrir utan heimili hans seint um kvöld. Nú biðlar hann til fólks að koma sér í samband við manninn. Enginn þeirra sem hafa skrifað ummæli við færslu Hafþórs virðist kunna deili á manninum en margir hafa haft orð á því hve óheppilegt það væri, ef ske kynni að hann hefði verið að yfirfara húsið með innbrot í huga, að velja hús Hafþórs. „Af öllum húsunum í Garðabæ, þá valdi hann Fjallið,“ ritar Einar Bárðason, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja á veitingamarkaði (SVEIT), en hann er einn þeirra sem skrifuðu undir færsluna. Í færslunni segir Hafþór manninn hafa komið að húsi sínu á tólfta tímanum og gengið alveg að útidyrum þess áður en hann hvarf svo á brott. „Ég kannast ekki við hann og hef áhuga á að ná tali af honum til að fá skýringu á erindinu. Ef einhver þekkir manninn eða veit hver hann er, má viðkomandi endilega hafa samband við mig í einkaskilaboðum,“ segir í færslunni. Einnig var að minnsta kosti einn hópmeðlimur sem sagðist hafa orðið þess var að sami maður hefði verið á gangi í Ásahverfinu í Garðabæ, skoðað inn um glugga og gengið í kringum hús. Ekki liggur fyrir hvort tilkynningar um innbrot hafi borist lögreglunni í Garðabæ. Garðabær Kraftlyftingar Mest lesið „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Lífið Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni Lífið Tuttugu gellur á einu kvöldi Lífið Bonnie Tyler vöknuð úr dái Tónlist Heitustu tískutrendin í sumar Tíska og hönnun Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Lífið Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Lífið Ekki talað við Franco lengi og vill ekki vinna með honum aftur Bíó og sjónvarp Smáhlutirnir frá JYSK gefa heimilinu nýtt líf Lífið samstarf Dorrit á trampólíni Lífið Fleiri fréttir Djömmuðu sem dauðasyndirnar sjö Hafþór Júlíus reynir að hafa uppi á manni „Okkur var nánast sópað út af dansgólfinu“ Tuttugu gellur á einu kvöldi Dorrit á trampólíni 24 Jump Street á leiðinni Dagskráin í Reykjavík á 17. júní verður svona Inga Reynis selur hæð í Hafnarfirði Jakob Frímann stal senunni í hátískuskyrtu Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuferð til Ibiza Oliver Tree látinn 32 ára að aldri Gáfu yfir 50 vinninga í beinni útsendingu Krakkatía vikunnar: HM, risaeðlur og naglaklippur Vildi hjálpa öðrum þótt hún vissi að tíminn væri naumur „Það er ástæða fyrir bólgunni“ Óboðni sturtugesturinn sextán sentímetra kónguló Ekkert líf að verða hrædd á hverju vori Fréttatía vikunnar: NASA, Messi og Mette-Marit Stórslasaðist átján ára eftir ölvaðan ökumann: „Braut öll bein á vinstri hliðinni minni“ Myndaveisla: Veðrið leikur við íbúa höfuðborgarsvæðisins Stærstu rauðu flöggin á stefnumótaforritum Gestir geti fengið innsýn í skapandi samfélag Hafnar.hauss Backstreet Boys frumsýna lag nýrrar Hvolpasveitarmyndar Allt að 200 ára veggjakrot fannst við framkvæmdir Marteinn Helgi Sigurðsson er látinn Hefur þegar fengið starfstilboð Hvað veistu um… árið 2010? Lífseigustu mýturnar um offitu: „Það er ekki sjúkdómur að fitna“ Sjö heitustu brúðkaupstrendin í sumar „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Sjá meira