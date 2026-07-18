Vegagerðin vinnur að því að útrýma einbreiðum brúm á Íslandi. Framkvæmdastjóri hjá Vegagerðinni segir þónokkur verkefni í bígerð, sem sum stytta hringveginn töluvert.
Þegar ný brú yfir Hornafjarðarfljót var opnuð fyrr í sumar fækkaði einbreiðum brúm á hringveginum úr 29 í 26. Um aldamótin voru þær um hundrað talsins. Markmiðið er að útrýma þeim að sögn Guðmundar Vals Guðmundssonar, framkvæmdastjóra á þróunarsviði Vegagerðarinnar.
„Það eru í bígerð nokkur verkefni þar sem er verið að fækka einbreiðum brúm á hringveginum. Eitt er á Berufjarðarströnd þar sem er smábrú sem verður skipt út á þessu ári eða næsta. Svo eins við Reyðarfjörð. Þar er í undirbúningi verkefni um færslu vegar og nýja brú,“ segir Guðmundur.
Í heildina eru yfir sex hundruð einbreiðar brýr á Íslandi. Við forgangsröðun endurnýjunar er litið til ýmissa þátta, til að mynda umferðarþunga, slysafjölda, ástands og aldurs. Ný brú þýðir ekki endilega að hringvegurinn styttist líkt og þegar brúin yfir Hornafjarðarfljót var opnuð.
„Stundum er veglínan góð og engin áform um að færa veginn sem slíkan. Það eru nokkur dæmi um slík verkefni. Á undanförnum árum höfum við endurnýjað fjölmargar brýr á Suðurlandi til dæmis á Sólheimasandi, við Hverfisfljót og Núpsvötn, þar sem var verið að byggja brú í sömu veglínu eða rétt til hliðar.
Svo erum við með verkefni eins og í Hornafirði þar sem er verið að breyta vegakerfinu og stytta vegalengdir. Það eru umfangsmeiri verkefni. Í staðinn fyrir að byggja eina brú ertu að byggja stóran veg líka. Þannig verkefni eru líka eins og í kringum Skaftafell. Þar er stefnt að því að stytta hringveginn um fimm eða sex kílómetra. Í því verkefni eru fjórar einbreiðar brýr á hringveginum,“ segir Guðmundur.
Alls eru 39 einbreiðar brýr á hringveginum.