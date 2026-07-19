Of mikill tími kennara fer í að búa til námsefni í stærðfræði þar sem námsgögn í greininni eru úr sér gengin og ljóst er að bregðast þarf við. Þetta segir formaður félags framhaldsskólakennara en samkvæmt nýrri könnun mennta-og barnamálaráðuneytisins telur enginn kennari stöðu nýnema góða í stærðfræði.
Mennta-og barnamálaráðuneytið birti í vikunni fyrstu greiningu sína á stöðu námsefnis í stærðfræði sem byggir meðal annars á könnunum sem lagðar voru fyrir grunnskólakennara og framhaldsskólakennara í júní.
Um 77 prósent grunnskólakennara segjast oft þurfa viðbótarnámsefni og 84 prósent nota eigin verkefni reglulega. Þá metur enginn framhaldsskólakennari stöðu nýnema góða og 62 prósent meta hana frekar veika eða mjög veika.
Guðjón Hreinn Hauksson formaður félags framhaldsskólakennara segist fagna umræðu um skort á námsefni, sem hafi verið viðvarandi í áratugi.
„Námsefni er gamalt og úrelt og því þurfa kennarar að eyða óheyrilegum tíma í að hanna og aðlaga efni jafnóðum. Þetta er vandamál bæði í grunn og framhaldsskólum eins og þessi könnun sýnir og þetta kemur auðvitað niður á námsárangri nemenda,“ segir hann og bætir við að það sé því mjög jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við þessa stöðu.
„Ég vil samt koma því að að þetta á ekki bara við um stærðfræði og svo verður þetta ekki leyst með einhverjum skyndilausnum,“ bætir hann við.
Í greiningu ráðuneytisins er lagt til að stærðfræði verði skilgreind sem forgangsverkefni til næstu þriggja ára og nýtt kjarnaefni verði valið á grundvelli faglegra gæðaviðmiða. Markmiðið sé að tryggja að kennarar fái betri stuðning.
Guðjón segist vongóður um að það verði að veruleika en ljóst sé að núverandi ástand bitni á kennslu. Þá kemur fram í könnun ráðuneytisins að einungis tíu prósent framhaldsskólakennara meti samskipti við grunnskóla markviss. Hann segir ljóst að efla þurfi samtal milli skólastiga.
„Almennt ættum við bara að horfa til þess að samtal milli skólastiga sé sem best, ekki bara á sviði stærðfræði heldur á sviði allra greina. Þessi samfella þarf að vera góð,“ segir hann og tekur dæmi „við ætluðum okkur að bæta þessa samfellu til dæmis þegar námstíminn til stúdentsprófs var styttur hér fyrir tíu árum síðan, þá átti samtal milli grunn- og framhaldsskóla að aukast en varð því miður ekki.“
Hann segist telja að þarna séu mikil tækifæri og að auðvitað eigi að efla þetta samtal.
Barna- og menntamálaráðherra segir stöðuna í menntakerfinu óásættanlega en endurbætur þess séu gríðarlega umfangsmikið verkefni. Mikil innviðaskuld hafi safnast upp og menntakerfið hafi verið látið sitja á hakanum.