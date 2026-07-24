Innlent

Ekið á dreng á hjóli og aðrir fluttir á slysa­deild eftir hjólaslys

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Drengurinn bar sig vel. Myndin tengist fréttinni ekki beint.
Drengurinn bar sig vel. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Getty

Ekið var á dreng á reiðhjóli í gærkvöldi eða nótt. Reiðhjólið er allt að því ónýtt samkvæmt lögreglu og drengurinn hruflaður. Hann bar sig þó vel.

Frá þessu greinir í yfirliti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu yfir verkefni næturinnar.

Einn var fluttur á sjúkrahús eftir að hafa fallið af rafhlaupahjóli. Virðist hann hafa meiðst á fæti. Þá var ökumaður bifhjóls sömuleiðis fluttur til aðhlynningar eftir slys. 

Lögregla segir einnig frá máli þar sem tvær ungar stúlkur töldu sig fastar inni í „samkomumannvirki“ eftir lokun. Fengu þær leiðbeiningar um það hvernig þær gætu opnað neyðarútgang og komust þá út.

Slökkvilið var kallað út þegar eldur kom upp í smáhýsi. Slökkvistarf gekk greiðlega. Ekki mun hafa verið búið í smáhýsinu og engan sakaði. Þá barst einnig tilkynning um gróðurbruna en þar reyndist um að ræða eld sem hafði verið kveiktur í kamínu úti í garði.

Tveir þjófnaðir í verslunum komu inn á borð lögreglu og þá var nokkur fjöldi ökumanna stöðvaður í umferðinni, fjórir kærðir fyrir að virða ekki bann við vinstri beygju og þrír sektaðir í tengslum við bifreiðastöður.

Lögreglumál

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