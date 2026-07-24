Ekið á dreng á hjóli og aðrir fluttir á slysadeild eftir hjólaslys Hólmfríður Gísladóttir skrifar 24. júlí 2026 06:43 Drengurinn bar sig vel. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Getty Ekið var á dreng á reiðhjóli í gærkvöldi eða nótt. Reiðhjólið er allt að því ónýtt samkvæmt lögreglu og drengurinn hruflaður. Hann bar sig þó vel. Frá þessu greinir í yfirliti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu yfir verkefni næturinnar. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir að hafa fallið af rafhlaupahjóli. Virðist hann hafa meiðst á fæti. Þá var ökumaður bifhjóls sömuleiðis fluttur til aðhlynningar eftir slys. Lögregla segir einnig frá máli þar sem tvær ungar stúlkur töldu sig fastar inni í „samkomumannvirki“ eftir lokun. Fengu þær leiðbeiningar um það hvernig þær gætu opnað neyðarútgang og komust þá út. Slökkvilið var kallað út þegar eldur kom upp í smáhýsi. Slökkvistarf gekk greiðlega. Ekki mun hafa verið búið í smáhýsinu og engan sakaði. Þá barst einnig tilkynning um gróðurbruna en þar reyndist um að ræða eld sem hafði verið kveiktur í kamínu úti í garði. Tveir þjófnaðir í verslunum komu inn á borð lögreglu og þá var nokkur fjöldi ökumanna stöðvaður í umferðinni, fjórir kærðir fyrir að virða ekki bann við vinstri beygju og þrír sektaðir í tengslum við bifreiðastöður. Lögreglumál Mest lesið „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Fleiri fréttir Á sjúkrahús eftir að hafa flogið af mótorhjólinu Eldur kviknaði á Fiskislóð Reið en þakklát fyrir lífsbjörgina Kominn til Akureyrar eftir alvarlegt slys á skemmtiferðaskipi „Það er verið að dreifa athyglinni, það er verið að auka óvissu“ „Gott og vel við skulum trúa ráðherranum“ Utanríkisráðherra svarar og kona stórslasaðist á hlaupahjóli Ekki um „týndar skýrslur“ að ræða Hart tekist á um ESB Burðardýr Stúarts litla dæmd í sex ára fangelsi Tekinn úr umferð vegna ótrúlegrar brotahrinu Góðu fréttirnar þær að innlend verðbólga sé á undanhaldi Druslur ganga í fjórtánda sinn: „Aldrei verið meiri þörf á því heldur en núna“ Tveir af þremur í fangelsi vegna eldri dóma Air China hefur sölu á flugmiðum frá Íslandi til Kína Verðbólgan eykst enn og borgarstjóri boðar aðgerðir gegn innbrotum Kynna nýtt varanúmer fyrir Neyðarlínuna Vara við hviðum sunnan við Vatnajökul Pallborðið: Nei eða já? Hvalavinir lýsa eftir týndum skýrslum Leggur til breytingar á útivistartíma barna Mikil óhreinindi í ólöglegum peptíðum Fólk að skila sér heim eftir rassskellingu Austurfrétt liggur niðri vegna netárásar Tekið fram að svipting starfsleyfis eigi ekki að vera refsing Umræðan hafi „aftur og aftur snúist um getgátur, misskilning og útúrsnúninga“ Stúlkan fannst heil á húfi „Við hlaupum bara hraðar eftir því sem gestunum fjölgar“ Lögreglan á Norðurlandi eystra lýsir eftir fjórtán ára stúlku Bleikjuvinnslunni breytt í brugghús Sjá meira