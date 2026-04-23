Menning

Villi vand­ræða­skáld valinn bæjarlistamaður Akur­eyrar

Agnar Már Másson skrifar
Vilhjálmur B. Bragason er bæjarlistamaður Akureyrar 2026
Vilhjálmur B. Bragason, eða Villi vandræðaskáld, er bæjarlistamaður Akureyrar 2026 þar sem hann hefru sett mark sitt á listalíf Akureyrar og landsins alls. Hann vakti einnig athygli í Kryddsíldinni síðustu áramót.

Greint er frá bæjarlistamanninum í tilkynningu frá Akureyrarbæ en vorkoma Akureyrarbæjar var haldin í Menningarhúsinu Hofi í dag. 

Þar var meðal annars kunngjört að bæjarlistamaður Akureyrar 2026 væri Vilhjálmur, sem er leikari, tónlistarmaður og höfundur. 

Í tilkynningu segir að á hátt í 20 ára ferli hafi Vilhjálmur látið til sín taka á afar breiðu sviði listar; hvort sem um sé að ræða tónlist, leiklist, leikstjórn, handritagerð eða þýðingar. Hann hafi sett áþreifanlegt mark sitt á listalíf á Akureyri sem og á landsvísu.

Vandræðaskáldið átti atriði í Kryddsíldinni um árið, þar sem Vilhjálmur gerði upp árið 2025.

Heiðursviðurkenningu Menningarsjóðs Akureyrarbæjar 2026 hlýtur Kristín Aðalsteinsdóttir fyrir mikilsvert framlag sitt til menningar og mennta á Akureyri og fyrir skráningu og varðveislu á menningararfi Akureyrar og Norðurlands.

Sumarlistamaður Akureyrar 2026 er Mahaut Ingiríður Matharel, ungur hörpuleikari sem á framtíðina svo sannarlega fyrir sér.

Feðgarnir og arkitektarnir Geirharður Þorsteinsson heitinn og Þorsteinn Geirharðsson hlutu Byggingarlistarverðlaun Akureyrarbæjar fyrir Verkmenntaskólann á Akureyri. 'I tilkynningu segir að þeir hafi haft ríka næmni fyrir fegurð einfaldleikans og skilningi fyrir formun hússins undir starfsemi verk- og bóknáms. Þau séu meginrök faghóps fyrir vali á arkitektunum sem handhöfum byggingarlistaverðlauna Akureyrarbæjar fyrir árið 2026.

Mannréttindaviðurkenningum Akureyrarbæjar er ætlað að auka sýnileika þeirra verkefna sem lúta að velferð innan samfélagsins og veita þakkir fyrir framlag í þágu þess. Viðurkenningu í flokki félagasamtaka hlýtur almannaheillafélagið Vonarbrú fyrir mannúðarstarf á Gasa.

Viðurkenningu í flokki einstaklinga hlýtur Sæunn Ísfeld Guðmundsdóttir. Sæunni var veitt viðurkenning fyrir störf sín í þágu samfélagsins. Þau störf lúta að sjálfboðaliðastarfi í þágu þeirra sem aðstoðar þurfa vegna aðstæðna sinna og stuðla þannig að velferð einstaklinga og fjölskyldna.

Akureyri Kryddsíld


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


