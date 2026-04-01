Settu tærnar upp í loft og fengu knús Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 1. apríl 2026 07:02 Þau voru ófá knúsin sem Árni Már eigandi Gallery Port fékk í kveðjuhófinu um helgina. Aðsend Myndlistarmennirnir Árni Már og Skarphéðinn standa á tímamótum eftir tíu ára rekstur af listrýminu Gallery Port. Þeir stóðu fyrir lokahófi um helgina eftir að hafa staðið að yfir 300 sýningum og viðburðum. Margt var um manninn þegar strákarnir fögnuðu tíu ára starfsafmælinu með kveðjuteiti. „Eftir tíu ár af samfelldu sýningarstússi og brasi hér og hvar um bæinn setur Gallery Port upp tærnar. Í kveðjuhófinu spilaði DJ Big G en einnig kom Teitur Magnússon fram ásamt Arnari Birgissyni og tóku þeir nokkur lög. Þá ræddi listfræðingurinn Margrét Áskelsdóttir við þá Árna Má og Skarphéðinn, stofendur Gallery Port, um söguna. Í tilefni þessara tímamóta var gefið út prentverk í upplagi af 101, til minningar um það fjörlega listalíf sem allskonar myndlistarfólk hefur skapað með Gallery Port, á þeim þremur ólíku stöðum sem Port hefur sett sig niður," segir í fréttatilkynningu. Hér má sjá vel valdar myndir frá teitinu: Árni Már, Halli Civelek, Teitur Magnússon og Skarphéðinn að afgreiða prentverk.Aðsend Jón Sæmundur, Ýmir Grönvold og Bragi Guðlaugsson á spjalli.Aðsend Fjöldi fólks leit við.Aðsend Verk eftir Baldur Helgason hér til vinstri.Aðsend Halldór Sturluson, Heba Eir Kjeld og Skarphéðinn Bergþóruson.Aðsend Helga Ósk Hlynsdóttir og Ingvar Orri Björgvinsson.Aðsend Tobba Ólafsdóttir og Sæþór Örn Ásmundsson.Aðsend Gauti Erlingsson og Árni í knúsi.Aðsend Teitur tróð upp.Aðsend Halli Civelek og Teitur Magnússon.Aðsend Teitur Magnússon og Arnar Birgisson.Aðsend DJ Big Gee.Aðsend Gauti Erlingsson, Árni Már og Erla Gísladóttir.Aðsend Árni og Gunnar Georgsson.Aðsend Árni Már, Tobba Ólafsdóttir og Sæþór Örn Ásmundsson.Aðsend Eyja Eydal og Silja Huld Árnadóttir.Aðsend Árni Már, Halli Civelek, Teitur Magnússon og Skarphéðinn að afgreiða prentverk.Aðsend Sýningar á Íslandi Tímamót Myndlist Menning