Sérstök bókmenntamerking til heiðurs barnabókahöfundinum Sigrúnu Eldjárn var afhjúpað með viðhöfn við Lækjargötu 14 í dag.
Í tilkynningu á vef Reykjavíkurborgar segir að merkingin sé í formi sérhannaðs brunnloks í gangstétt sem vísi til verka Sigrúnar og þeirra sterku tengsla sem þau hafi við borgarrýmið og ímyndunarafl barna.
„Með þessari viðurkenningu er sjónum beint að mikilvægu framlagi hennar til íslenskra barnabókmennta, en verk Sigrúnar hafa um áratugaskeið skipað veigamikinn sess í menningarlífi þjóðarinnar.
Sagan segir frá ævintýrum þeirra Höllu og Eyvindar sem leggja upp í könnunarleiðangur um Reykjavík ofan- og neðanjarðar. Þar koma við sögu hinir dularfullu krókófílar, torfbæir í Breiðholti og Loftur lyftuvörður í Hallgrímskirkju.
Sigrún Eldjárn hefur skapað sér einstaka stöðu sem rithöfundur og myndhöfundur, og verk hennar hafa haft djúpstæð áhrif á kynslóðir lesenda. Í bókum hennar mætast frásögn, myndlist og leikgleði á þann hátt sem eflt hefur lestraráhuga barna og leitt þau inn í heim bókmenntanna.
Með verkefninu er leitast við að draga fram bókmenntaarf Reykjavíkur í borgarlandslaginu og skapa nýjan áningarstað sem hvetur til uppgötvunar og samtals um bókmenntir,“ segir í tilkyningunni.