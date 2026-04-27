Þakk­lát að þurfa ekki að hafa teppi á klósettinu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Saga Sig er viðmælandi í Litlu hlutunum. Elísabet Blöndal

„Ég hef mikla þörf fyrir það að segja sögur og ætlaði alltaf að verða rithöfundur. Ég elska bókmenntir og þegar ég var tíu ára fékk ég verðlaun frá forseta Íslands því ég var búin að lesa allt bókasafnið,“ segir listakonan Saga Sig en hún er viðmælandi í fyrsta þætti af Litlu hlutunum með Kára Sverris.

Saga ólst upp úti á landi og bjó meðal annars í Skálholti og á Þingvöllum.

„Svo kem ég fimmtán ára í Hagaskóla. Ég var sveitastelpa að koma úr einangrun í stórborgina og það hafði rosalega mótandi áhrif á mig. 

Að búa úti á landi í svona miklum tengslum við náttúruna var engu líkt, þetta var líka á tímum þar sem það voru engir samfélagsmiðlar og stundum komst maður ekki í tvær vikur í skólann út af svo miklum snjó. Það voru líka engar tómstundir í boði þannig maður þurfti að finna eigin leiki og leiðir.“

Kunni þúsund sinnum betur að meta Ísland

Eftir að Saga útskrifaðist úr Verslunarskóla Íslands flutti hún til London að læra ljósmyndun.

„Ég held að það hafi verið mjög mikilvægt og mótandi að flytja í stórborgina og dýpkaði mig mikið sem einstakling. 

Að búa þar fékk mann líka til að meta Ísland þúsund sinnum meira, eins og að geta verið með hita á húsinu og þurfa ekki að hafa teppi á klósettinu. Ég er svo þakklát fyrir þennan tíma,“ segir Saga meðal annars í samtalinu við Kára.

Fyrir henni er mikil fegurð í litlu hlutunum, sem hún segir jafnframt stóra því þeir skipti miklu máli. Saga er í sambúð með tónlistarmanninum Vilhelm Antoni Jónssyni og saman eiga þau soninn Hring en Saga á sömuleiðis tvo stjúpsyni sem Vilhelm á.

„Litlu hlutirnir snúast að öllu sem tengist fjölskyldunni en við erum með þrjá stráka. Ég elska samverustundirnar og til dæmis bara það að fá mér kaffi með kærastanum í morgunsárið. Að sækja strákinn okkar í leikskólann og sjá hann brosa. Það eru litlu stóru hlutirnir í mínu lífi.“

