Barnabókaverðlaun Reykjavíkurborgar voru veitt við hátíðlega athöfn í Höfða fyrr í dag. Ævar Þór Benediktsson hlaut verðlaun í flokki frumsaminna verka fyrir Skólastjórann, Birna Daníelsdóttir í flokki myndlýsinga fyrir Ég bý í risalandi og Jón St. Kristjánsson í flokki þýðinga fyrir Undrarútuna.
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri veitti verðlaunin í Höfða klukkan 15 á síðasta degi vetrar líkt og hefur verið venjan um allnokkurt skeið. Barnabókaverðlaun Reykjavíkurborgar eiga sér lengsta sögu barnabókaverðlauna á landinu og voru fyrst veitt sem Barnabókaverðlaun fræðsluráðs Reykjavíkur árið 1973.
Fimmtán bækur voru tilnefndar, fimm í hverjum flokki, fyrir bestu frumsömdu barna- og unglingabókina, bestu þýðingu á erlendri barna- og unglingabók og fyrir bestu myndlýsingu. Alls voru 77 bækur sendar inn til verðlaunanna í ár.
Í dómnefnd sátu Sigrún Margrét Guðmundsdóttir formaður, skipuð af Reykjavík bókmenntaborg UNESCO, Salka Guðmundsdóttir, skipuð af Rithöfundasambandi Íslands og Halldór Baldursson, skipaður af Félagi íslenskra teiknara.
Barnabókaverðlaun Reykjavíkurborgar 2026 í flokki frumsaminna verka hlaut Ævar Þór Benediktsson fyrir bókina Skólastjórann sem er myndlýst af Elínu Elísabet Einarsdóttur og gefin út af Forlaginu/Mál og menningu.
Í Skólastjóranum segir Ævar Þór söguna af hinum tólf ára Salvari sem sækir í gríni um stöðu skólastjóra og stendur frammi fyrir alls konar kostulegum vanda þegar hann öllum að óvörum hreppir starfið.
„Ævar Þór er einn af hornsteinunum í íslensku barnabókalífi og hefur sent frá sér fjölmargar bækur á síðustu árum sem ungir lesendur hafa tekið fagnandi. Hann hefur fengið fjölda verðlauna og viðurkenninga fyrir starf sitt sem Ævar vísindamaður og verið valinn af Aarhus39, 39 bestu barnabókahöfundum Evrópu undir fertugu, auk þess sem hann var tilnefndur til Astrid Lindgren-verðlaunanna sem sérstakur lestrarhvetjari,“ sagði í umsögn dómnefndar.
Barnabókaverðlaun Reykjavíkurborgar 2026 í flokki myndlýsinga hlaut Birna Daníelsdóttir fyrir bókina Ég bý í risalandi sem hún skrifaði jafnframt en útgefandi er Forlagið/Vaka-Helgafell.
„Í bókinni Ég bý í risalandi fá myndir Birnu að leika lausum hala með expressívri túlkun þar sem myndbygging og óvænt sjónarhorn eiga ríkan þátt í skapa andrúmsloft og frásögn sögunnar. Í þessari sterku umgjörð er hugljúf aðalpersóna sem fangar lesandann inn í heim þar sem stórt verður lítið og lítið verður stórt. Heildstætt verk þar sem fagurfræði og frásagnartækni mætast á háu plani,“ sagði í umsögn dómnefndar.
Barnabókaverðlaun Reykjavíkurborgar 2026 í flokki þýðinga hlýtur Jón St. Kristjánsson fyrir Undrarútuna. Höfundur bókarinnar er Jakob Martin Strid og er útgefandi Forlagið.
„Undrarútan er stórvirki danska höfundarins Jakobs Martins Strid sem hlaut Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 2024 – stór í sniðum, stór saga og stórvel teiknuð og skrifuð. Jón St. Kristjánsson þýðir söguna á lipran og gáskafullan hátt sem fangar vel litríkan heim sögunnar. Hann hugar einkar vel að samspili mynda og texta; þannig gerir hann íslenskum lesendum kleift að upplifa hina dásamlegu frásögn af Takú og risastóru undrarútunni,“ sagði í umsögn dómnefndar.