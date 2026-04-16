Menning

Hafn­firðingar vinna að sýningu um Bó

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Björgvin Halldórsson er einn dáðasti sonur Hafnarfjarðar og því ekki skrítið að bærinn hyggist vinna að sýningu um þessa áhrifamiklu stórstjörnu.
Bæjarráð Hafnarfjarðar samþykkti í dag að hefja undirbúning að sýningu um ævi og feril Björgvins Halldórssonar, eins dáðasta sonar Hafnarfjarðar. Bærinn vill með sýningunni heiðra minningu manns sem markaði djúp spor í íslensku menningarlífi og átti einstakt samband við Hafnfirðinga.

Hafnarfjarðarbær greinir frá tíðindunum í fréttatilkynningu. Þar segir að dagurinn í dag sé táknrænn enda hefði Björgvin orðið 75 ára í dag. Björgvin lést fimmtudaginn 9. apríl, akkúrat viku fyrir afmælið.

Björgvin var fæddur og uppalinn í Hafnarfirði, alla tíð stoltur af uppruna sínum og ávallt nátengdur bænum í gegnum tónlistina, tónleika í Bæjarbíó og fjölmörg menningarverkefni. Hann var útnefndur bæjarlistamaður Hafnarfjarðar árið 2018 og varð fyrstur til að hljóta stjörnu við Bæjarbíó.

„Sýningin verður unnin í nánu samstarfi við fjölskyldu og vini Björgvins, Bæjarbíó, Byggðasafn Hafnarfjarðar og aðra fagaðila. Hugmyndin að verkefninu á sér rætur í samtölum sem þegar höfðu átt sér stað við Björgvin sjálfan og hann sýndi mikinn áhuga,“ segir í tilkynningunni.

„Björgvin Halldórsson var ekki aðeins stórkostlegur listamaður heldur einnig einstakur Hafnfirðingur sem gaf bænum sínum ómetanlega gleði, stolt og minningar. Með þessari sýningu viljum við varðveita sögu hans og gera komandi kynslóðum kleift að kynnast þeim áhrifum sem hann hafði á menningu okkar og samfélag,“ segir Orri Björnsson, formaður bæjarráðs, um ákvörðunina.

Þá segir að með þessari ákvörðun vilji bæjarráð Hafnarfjarðar og Hafnarfjarðarbær sýna í verki þakklæti sitt fyrir ómetanlegt framlag Björgvins til tónlistar, menningar og bæjarlífsins alls. 

„Hans er og verður sárt saknað, en arfleifð hans mun lifa áfram í hjörtum fólks og sögu bæjarins.“

Krummi kveður pabba sinn

Tónlistarmaðurinn Krummi Björgvinsson minnist föður síns goðsagnarinnar Björgvins Halldórssonar í einlægum texta í tilefni þess að í dag hefði hann orðið 75 ára. Krummi segist kveðja með brotið hjarta sem þó sé fullt þakklætis og fullt af minningum, ást og arfleifð sem lifi áfram í Krumma. Hann segir föður sinn á síðustu árum hafa átt erfitt vegna heilsu og það hafi haft mikil áhrif.

Svala minnist pabba síns

Svala Björgvins, dóttir Björgvins Halldórssonar, minnist föður síns í fallegri færslu sem hún birti á Facebook í dag. Björgvin var bráðkvaddur að heimili sínu nú í morgun, 9. apríl, en hann var 74 ára gamall.

Björg­vin Halldórsson látinn

Björgvin Halldórsson söngvari er látinn. Hann fæddist 16. apríl 1951 og var því hartnær 75 ára gamall þegar hann andaðist. Hann varð bráðkvaddur að heimili sínu nú í morgun, 9. apríl.



