Listamaðurinn Pétur Geir Magnússon opnar annað kvöld nýja vinnustofu sína að Bæjarhrauni 24 í Hafnarfirði með sýningunni Negatívur. Sýningin samanstendur af 26 lágmyndum og stendur hún yfir til 19. apríl.
Haustið 2024 festi Pétur Geir kaup á húsnæði að Bæjarhrauni 24 í Hafnarfirði með það í huga að koma sér upp vinnustofu. Síðan þá hefur hann, ásamt nánustu aðstandendum sínum, unnið að því að sérhanna rýmið að þörfum sínum.
Samhliða því hefur hann haldið áfram að vinna að sérhæfingu sinni sem eru lágmyndir, þrívíð marglaga verk sem unnin eru í tré.
Samspil ljóss og skugga er kjarninn í verkum Péturs Geirs sem hann hannar út frá birtu. Hvert lag býr yfir mismunandi þykkt sem gefur verkunum einstaka dýpt og þegar ljósið fellur á verkin verða til skuggamyndir.
Við gerð lágmyndanna blanda Pétur saman ýmsum aðferðum og eru þær í stöðugri þróun, nýjustu stílfærslurnar má sjá á sýningunni Negatívur.
Nafn sýningarinnar er vísun í nýja aðferð sem Pétur hefur verið að þróa undanfarið þar sem ysta lagið er hannað fyrst frá grunni sem afskurður og síðan kjarninn inn undir negatívunni. Hönnunin er því í raun „öfug“ mynd.
Negatívur samanstendur af 26 lágmyndum sem hægt er að berja augum frá 9. til 19. apríl. Sýningin verður opin um helgar frá 13-18, virka daga er Pétur á staðnum frá 9:30 til 15:30 og á öðrum tímum eftir samkomulagi. Hér að neðan má sjá myndband af ferli Péturs við gerð lágmyndanna:
Pétur Geir útskrifaðist frá Listaháskóla Íslands árið 2020 og er þetta fjórða einkasýning hans. Hann hefur haldið þrjár einkasýningar hér á landi og eina einkasýningu erlendis sumarið 2023 í Gallerí Bellmann í Stokkhólmi.
Síðasta sýning Péturs Geirs var unnin í samstarfi við Guðmund Úlfarsson (Or Type) á Hönnunarmars 2025 og var hún tilnefnd til FÍT-verðlaunanna fyrr á þessu ári.
Lágmyndir hafa heillað listamanninn Pétur Geir Magnússon frá ungum aldri og í dag hefur hann fært þær inn í nútímalegt form í listsköpun sinni. Pétur Geir, sem er búsettur og starfræktur í Stokkhólmi, er með bakgrunn í grafískri hönnun en kallar sig hagnýtan myndlistarmann og nálgast listaverk sín á einstakan hátt. Pétur Geir er viðmælandi í nýjasta þætti af KÚNST, sem er jafnframt fyrsti þáttur í seríu tvö.
Pétur Geir Magnússon opnaði sýninguna Annarskonar Annaspann síðastliðna helgi við góðar viðtökur. Yfir 200 manns mættu á opnunina og Pétur hefur nú þegar selt rúmlega helming verkanna.
Listamaðurinn Pétur Geir Magnússon sækir innblástur í náttúruna í sköpun sinni. Hann hefur komið að ýmsum skapandi greinum í gegnum tíðina og hefur augun sífellt opin fyrir nýjum hlutum. Amma hans og afi höfðu mótandi áhrif á myndlistarferil hans en Pétur Geir opnar listasýningu sína Annarskonar Annaspann í dag klukkan 14:00. Blaðamaður tók púlsinn á Pétri Geir og fékk að heyra nánar frá sýningunni og sköpunargleðinni.