Þórdís Kolbrún og Dagur byrjuð með hlaðvarp saman Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. apríl 2026 15:09 Dagur B. Eggertsson og Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir fóru með hlaðvarpið Flekaskil í loftið í dag. Vísir/Einar/Vilhelm Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, alþingismaður og fyrrverandi utanríkisráðherra, og Dagur B. Eggertsson, alþingismaður og fyrrverandi borgarstjóri, eru hvort af sínum væng stjórnmálanna og eru byrjuð með hlaðvarpið Flekaskil sem fjallar um Ísland og alþjóðamál. Heiti hlaðvarpsins er dregið af þeim flekaskilum sem eru að verða í alþjóðamálum með breyttri heimsmynd, brestum í alþjóðalögum og nýjum átakalínum sem eru farnar að myndast. Hlaðvarpið verður bæði á hljóð- og myndbandsformi og er fyrsti þátturinn kominn í loftið. Blaðamaður ræddi við Dag og Þórdísi um þetta nýja hlaðvarp, aðdragandann að gerð þess og hugmyndina að baki því. „Ekki of mikil umræða um alþjóðamál á Íslandi“ „Við Þórdís Kolbrún höfum rætt það um nokkurt skeið rætt þörfina fyrir að ræða þessar ótrúlegu breytingar í heiminum sem við kynnumst í gegnum alþjóðastarf þingsins og hún kynntist sem utanríkisráðherra,“ segir Dagur um aðdragandann. „Við erum saman í Nato-þingmannanefndinni og vorum saman í þingmannahópnum sem vann að stefnu í öryggis- og varnarmálum þannig við höfum rætt alls konar hliðar á alþjóðamálum frá því hann kom inn sem nýr þingmaður. Þetta kom upp sem hugmynd að kannski væri gagn af því að færa þetta yfir á yfirvegað hlaðvarpsform og ræða ýmsar hliðar á þess,“ segir Þórdís. Þórdís var utanríkisráðherra frá 2021 til 2023.Vísir/Vilhelm „Fyrir mitt leyti finnst mér ekki of mikil umræða um alþjóðamál á Íslandi þannig við vorum búin að ræða þetta af og til og ákváðum að gera eitthvað í þessu,“ bætir hún við. „Þessar breytingar eru svo miklar og hraðar og þær hafa bein áhrif á Ísland. Það er svo mikið sem þarf að ræða án þess að hlaupa beint í skotgrafir. Við vildum prófa að reyna að eiga samtal um þetta. Þar sem við værum ósammála vildum við reyna að vera ósammála svona eins innilega og hægt er að vera,“ segir Dagur. „Við erum að tala um alþjóðamálin, það er sótt að alþjóðalögum og alþjóðastofnunum. Bandaríkin eru með nýja þjóðaröryggisstefnu sem felur í sér mjög miklar breytingar og er jafnframt okkar bandamaður til mjög langs tíma inni í Nato,“ segir Dagur um innihald þáttanna. Dagur B. er formaður Íslandsdeildar Nato-þingsins.Vísir/Anton Brink „Þetta varðar líka Evrópu og hvernig ríki heims geta brugðist við, sérstaklega lítil og millistór ríki. Hvaða leiðir er verið að fara í því, hvaða hagsmunir eru undir og fjölda spurninga sem raðast upp,“ bætir hann við. „Það sér ekki fyrir endann á þessum breytingum sem blasa við okkur og þessar breytingar munu hafa áhrif á Ísland hvort sem okkur líkar það betur eða verr. Það tekur tíma fyrir okkur að meta það og melta það,“ segir Þórdís. „Við erum á flekaskilum og erum að reyna að brúa þessa sprungu“ „Þetta er liður í því að auka umræðuna og að byggja ákveðnar brýr, bæði eru þetta mál af slíkri stærðargráðu og það alvarleg að þau mega ekki vera í flokkspólitískum skotgröfum. Við Dagur hefðum alveg getað búið til hlaðvarp þar sem í ljós kæmi okkar afstöðumunur til hinna ýmsu mála í hugmyndafræði, pólitík og innanlandsmálum en við erum ekki að gera það þarna,“ segir Þórdís um Flekaskil. „Við sjáum alveg alls konar dæmi í öðrum löndum þar sem ýmist stjórnmálamenn eða aðrir, sem er algjörlega augljóst öllum að eru ekki á sama stað á hinu pólitíska litrófi, ræða með yfirveguðum og öfgalausum hætti um stór mál. Svo eru þetta þemu og mál þar sem er ótrúlega mikil hreyfing á hlutunum,“ segir hún. „Þetta er líka hugsað sem ákveðin brú í því að þegar maður á samtöl og er að sinna vinnu, bæði sem launaðu þingmaður og í öðrum störfum á erlendum vettvangi, finnst mér mikilvægt að leita leiða til að koma því aftur heim. Við verðum að átta okkur á því hvað er að gerast,“ segir Þórdís. „Við tökum stóru línurnar og reynum að setja sviðið,“ segir Dagur um efnistök fyrsta þáttarins sem sjá má hér að ofan. Þættirnir verði allavega vikulega og segir Dagur að þau séu opin fyrir ábendingum um efnistök og fleiri spurningar. Dagur og Þórdís verða tvö saman í þættinum en formið er þó ekki heilagt. „Við erum í þessu saman en höfum ekki útilokað í einhverjum tilvikum að kalla til gesti eða leika okkur með formið. Við ákváðum að rúlla af stað og sjá hverju framvindur, erum opin í því en ætlum að hafa takt í þessu,“ segir Dagur. Fyrstu tveir þættirnir eru teknir upp í eldhúsinu heima hjá Degi. „Glöggt auga sér sprungu í gólfinu, við erum á flekaskilum og erum að reyna að brúa þessa sprungu með samtali yfir kaffibolla." 