Við strendur Skerjafjarðar hefur nýtt hönnunarstúdíó litið dagsins ljós. Það ber heitið ÓRAR og er hugarfóstur og samstarfsverkefni listamannanna Elsu Jónsdóttur og Júlíönnu Ósk Hafberg. Þær fögnuðu með glæsilegri opnun á Parliament hótelinu um helgina.
Stúdíóið einbeitir sér að skúlptúrískum húsgögnum og heimilismunum, þar sem handverk, draumkennd ímyndun og organísk form mætast í leik þar sem munirnir leysa upp mörkin á milli listar, hönnunar og ímyndunar.
Elsa og Júlíanna hafa látið til sín taka í menningarlífi Reykjavíkur síðastliðin ár. Þær hafa báðar starfað við myndlist og unnið með hina ýmsu miðla, stundað kennslu og staðið að rekstri menningarrýma svo eitthvað sé nefnt. Í ársbyrjun stóðu þær báðar á tímamótum, í leit að nýjum áskorunum og tóku þá ákvörðun að stofna ÓRA.
„Þetta hefur verið ævintýralegur leiðangur frá byrjun, við erum að skoða samskipti fólks við sitt nærumhverfi og þann norræna minímalísma sem umlykur okkur, en okkur langar gagngert að fara í gagnstæða átt við hann,“ segir Júlíanna aðspurð um tilkomu stúdíósins og bætir við: „Þetta er einhverskonar maxímalískur draumur lita og gleði.“
Fyrstu verkum ÓRA var fagnað með pompi og prakt á setustofu Parliament Hótel við Austurvöll.
„Munirnir spruttu úr ljóðlínu Sigurðar Elíassonar „lækur tifar létt um máða steina“. Hangandi ljós og hægindastóll taka á sig flæðandi vatnsmynd í gegnum skúlptaðan efnivið, form sem eru í senn kunnug og óræð birtast í munum sem við öll þekkjum og notum dags daglega,“ segja stelpurnar.
ÓRAR munu ekki láta þar kyrrt við liggja og er ýmislegt í kortunum;
„Þessi sýning er í raun fyrsta kynning merkisins en línan stækkar strax í haust með opnun jólasýningar, þar sem kemur á markað borðbúnaður, borðstofuborð og stólar svo eitthvað sé nefnt,“ segir Elsa að lokum.
