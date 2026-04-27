Krefja Apple um íslensku Magnús Jochum Pálsson skrifar 27. apríl 2026 13:47 Logi sendi kveðju frá hinum ýmsu tónlistarmönnum á fundinum með Apple. Logi Einarsson menningarráðherra fundaði í síðustu viku með fulltrúum Apple í Lundúnum og óskaði eftir því að íslenska verði hluti af iOs-stýrikerfi Apple. Á fundinum sýndi Logi myndband með kveðjum frá íslenskum listamönnum sem hafa unnið með Apple þar sem þeir lýstu yfir mikilvægi íslenskrar tungu. Á fundinum lagði ráðherra áherslu á hve mikilvægt það væri tungumáli sem varðveist hefur í yfir þúsund ár að það þróist samhliða nýjustu tækni og að nýjasta tækni sé aðgengileg á íslensku. Ráðherran afhenti sömuleiðis áskörun fyrir hönd ÖBÍ þar sem fyrirtækið er hvatt til þess að innleiða íslensku og standa þannig vörð um eitt af kjarnagildum sínum sem er aðgengi. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að íslensk tónlist, bókmenntir og sjónvarpsefni beri hróður íslenskrar menningar víða, fjölbreytt íslenskt efni sé aðgengilegt á streymisveitum Apple og fjölmargir íslenskir listamenn hafi átt í beinu samstarfi við fyrirtækið. Vinir Apple sendu kveðju Ráðuneytið sýndi því á fundinum myndband með íslenskum „vinum Apple" sem hafa unnið með Apple og lýstu yfir ástríðu sinni fyrir tungumálinu og mikilvægi þess að tungumálið sé aðgengilegt í nýjustu tækni. „Íslensk menning er einstök og gerir sig gildandi hvar sem er í heiminum. Við erum ekki mörg en við erum fær í mörgu. Það kom upp sú hugmynd að enda fundinn á að bera Apple kveðju frá sameiginlegum vinum Apple og íslenskunnar með stuttu myndbandi. Að íslenskum sið var hóað í sameiginlega vini án fyrirvara og þeir beðnir að senda kveðju sem tókst svona glimrandi vel og vakti mikla lukku viðstaddra," segir Logi. Í myndbandinu má sjá leikarana Ólaf Darra Ólafsson og Heru Hilmarsdóttur sem léku í vinsælum þáttaröðum Apple TV+, tónskáldið Atla Örvarsson sem hlaut BAFTA-verðlaun fyrir tónlist sem hann samdi fyrir Apple-þætti og hljómsveitina Inspector Spacetime sem sömdu tónlistina í nýrri auglýsingu fyrir iPhone 17 Pro. „Það er einstök fegurð fólgin í því að þegar kemur að tungumálinu okkar erum við sammála um að hlúa að þessari gersemi svo hún vaxi og dafni með okkur um ókomna tíð. Ég er ákaflega þakklátur þeim listamönnum sem aðstoðuðu okkur í að koma þessari kveðju saman og öllum þeim sem standa vörð um tungumálið okkar dagsdaglega með ýmsum hætti," sagði Logi. Íslensk tunga Apple Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Nýsköpun