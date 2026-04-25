Listaverkið Sunnudagur frá 2000 eftir Guðjón Ketilsson hefur staðið í Grafarvogi í rúm tuttugu ár, eða gerði það öllu heldur. Verkið hefur að mestu leyti verið fjarlægt en á næstu vikum mega íbúar búast við því að sjá það endurbætt og í betra ásigkomulagi á sama stað og það var.
Stóllinn, skyrtan og skórnir eiga að sögn listamannsins Guðjón Ketilsonar að vera eins konar sviðsetning á hugarástandi. Sunnudagur er kyrrstæður og því sóttist Guðjón við því að skapa verk sem vísaði í kyrrt ástand eða værð. Þetta er meðal þess sem kemur fram á vef Guðjóns.
Verkið hefur hins vegar ekki staðið alveg kyrrt síðan sumarið 2024 en þá var það fjarlægt af stoðum sínum. Þá hafði það ryðgað alveg í gegn og því var það fært í viðgerð. Þetta kemur fram í samtali Vísis við Natalíu Druzin Halldórsdóttur, kynningar- og markaðsstjóra Listasafns Reykjavíkur.
„Þetta var allt gert í góðu samráði við Guðjón og lagað eftir ströngum reglum, sama efni var notað við viðgerðirnar og verkið er alveg eins og það var upphaflega,“ segir Natalía.
Hún greinir einnig frá því að verkinu verði stillt upp á ný mjög bráðlega og að henni þyki gaman að finna fyrir áhuga íbúa Grafarvogs og að sjá umræðuna sem hafi skapast sé glaðlegt. Þeim standi greinilega ekki á sama um að verkið hafi horfið.
„Þessar viðgerðir tóku lengri tíma en áætlað var en það er gleðiefni að segja frá því að það rísi á ný núna á næstunni,“ bætir hún við.
Listasafn Reykjavíkur heldur úti appi þar sem hægt er að nálgast upplýsingar um öll útilistaverk í borginni en þau eru um tvö hundruð talsins. Þá er einnig hægt að finna hljóðleiðsagnir fyrir göngu- og hjólatúra í appinu.