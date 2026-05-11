Harmleikurinn Óresteia eftir ástralska verðlaunaleikstjórann Benedict Andrews, sem sló í gegn í Þjóðleikhúsinu í vetur, er á leið á erlendar leiklistarhátíðar. Andrews mun sömuleiðis snúa aftur í Þjóðleikhúsið með nýja sýningu haustið 2027.
Þetta staðfestir Magnús Geir Þórðarson Þjóðleikhússtjóri sem er nýjasti gestur Símonar Birgisson í hlaðvarpinu Menningarvaktinni. Í þættinum fóru þeir Símon og Magnús í gegnum leikhúsveturinn í Þjóðleikhúsinu, hvað stóð upp úr, hvaða áskoranir mættu leikhúsinu og hvað gerðist á bak við tjöldin.
„Það fór ekkert milli mála að hann brann fyrir þetta verk,“ sagði Magnús þegar talið barst að gríska harmleiknum Óresteiu sem er upprunalega þríleikur leikrita eftir leikritaskáldið Æskýlos.
„Við vorum sammála um að skrifa þyrfti nýja útgáfu og svo snemma í ferlinu fórum við að ræða um aðferðarfræði. Ég velti því upp hvort væri sniðugt að gera þetta í meira návígi heldur en að gera þetta á stóra sviðinu. Þetta var hugmynd sem Benedict var skotinn í og þetta konsept, að gera stórsýningu á litlu sviði, fæddist,“ sagði hann.
Símon spurði hvort það hefði einhvern tíman verið í myndinni að Benedict myndi setja upp Shakespeare-verk en sýningar hans á Lér konungi og Macbeth vöku mikla athygli á sínum tíma.
„Það var ýmislegt rætt en þetta varð lendingin. Það var ákveðið að þetta yrði jólasýningin og í Kassanum - sem var fyrsta skiptið sem það er gert. Og við ákvaðum að leggja allt undir. Hann fengi fullt listrænt frelsi og engar hömlur,“ segir Magnús Geir.
„Ef þú hefðir reynt að selja þetta konsept fyrirfram - jólasýning í Kassanum, fjórir tímar að lengd og fullt af blóði. Ég veit ekki hversu vel sú söluræða hefði gengið,“ sagði Símon.
„Enda voru nokkrir sem hváðu. En þetta reyndist vera rétt og þetta gengur allt saman upp. Það er návígið við leikarana og ganga svona langt á allan hátt. Það eru engar málamiðlanir.“
Símon spurði út í sviðsmyndina sem er listaverk í sjálfu sér eftir Elínu Hansdóttur. „Eitt sem gengur langt er sviðsmyndin. Maður nánast vorkenndi leikurunum að horfa á þá lemstraða og plástraða á þessum gifshellum. Maður heyrði að það hefðu komið alls kyns áskoranir upp varðandi það,“ sagði Símon.
„Við vissum svo sem að það myndi gerast. Og það er hluti af galdrinum hvað hún er krefjandi, fyrir áhorfendur og leikara. Þau stafla þessum hellum og þær brotna og það þarf nýjar hellur,“ svaraði Magnús.
„Það kom einmitt upp umræða um álag á leikara. Það eru leikarar sem eru að hoppa á milli stórsýninga sem allar eru að fá góða aðsókn. Þetta er kannski jákvætt álag en var þetta of mikið af hinu góða? Það verða til dæmis meiðsli hjá leikurum. Ef þú horfir til baka, var þetta of mikið álag?“ spurði Símon þá.
„Staðreyndin er að það hefur gengið vel í vetur. Við gerum áætlanir um sýningartíma. Í vetur hefur gengið betur en áætlanir gerðu ráð fyrir og margar sýningar en við höfum augu á vinnuvernd leikara, samninga og að hafa þetta í réttu jafnvægi. Við breyttum og lengdum sýningartíma Óresteiu þegar varð ljós að sýningin fékk ekki bara góða dóma heldur seldist á hana eins og vinsælasta söngleik. En til að framlengja sýningartímabilið þurfti að fresta einni frumsýningu [Nýtt eldhús eftir máli eftir Friðgeir Einarsson]. Þannig náðum við að teygja út sýningartímabilið og mæta eftirspurn.“
Sumt í umræðunni um álagið í Þjóðleikhúsinu hefði ekki verið alveg rétt.
„Í tilviki Óresteiu sáum við fram á hversu mikið álag þetta yrði og losuðum leikara út úr öðrum sýningum. Það var því ekki rétt að leikarar væru í Línu langsokk og Óresteiu á sama tíma eins og kom fram í þessu hlaðvarpi. Ebba fékk frí úr Línu. Við erum sjálfsögðu með augun á þessu öllu. Það var tímabil þegar leikarar voru að sýna fjórar sýningar af Ormstungu og tvær af Línu í sömu viku og það er auðvitað mjög mikið,“ sagði Magnús.
„Áður en við sleppum takinu af Óresteiu. Hvenær fáum við næsta verk eftir Benedict Andrews og hvert verður framhald Óresteiunnar. Er þessi sýning farin að vekja athygli utan landsteinana?“ spurði Símon að lokum.
„Svarið við báðum spurningum er já. Það er mjög mikill áhugi á sýningunni erlendis frá og margir skoðað hana. Ekkert sem ég get staðfest en þori að segja að það eru mjög miklar líkur á að sýningin sé að fara á leiklistarhátíðar erlendis sem eru fremstar í flokki slíkra hátíða. Það eru alls kyns praktísk mál sem þarf að útfæra en vonandi tekst okkur að landa þessu. Það er sannarlega áhugi á henni frá mörgum þessum hátíðum. Og svo er Bendict að vinna að nýrri sýningu sem verður frumsýnd haustið 2027,“ svaraði Magnús Geir.
„Verður það Shakespeare?“
„Get ekki sagt það núna hvað verkið verður en get staðfest að hann er að vinna að nýrri sýningu með okkur.“
Hlusta má á viðtalið við Magnús Geir í heild sinni í nýjasta þætti hlaðvarpsins Menningarvaktin á Tal og öllum helstu streymisveitum.
Galdrakarlinn í Oz í Borgarleikhúsinu átti upphaflega að vera allt önnur sýning: barna- og fjölskyldusýning byggð á ævintýraheiminum Narníu. Óvænt útspil frá Netflix vegna nýrrar Hollywood-myndar setti hins vegar strik í reikninginn.
Tilnefningar til Edduverðlaunanna voru kynntar nýverið og vakti ýmislegt þar undran. Bæði hve margir erlendir leikarar voru tilnefndir og að stórleikarar á borð við Nínu Dögg Filippusdóttur, Ólaf Darra Ólafsson og Eddu Björvinsdóttur voru ekki tilnefnd. Sérfræðingar Menningarvaktarinnar ræddu tilefningarnar í nýjasta þætti hlaðvarpsins og voru ekki sáttir.
Mannabreytingar standa yfir í stóru leikhúsunum tveimur hérlendis. Matthías Tryggvi Haraldsson er hættur sem dramatúrg í Þjóðleikhúsinu og er búið að finna arftaka hans. Þá verður Maríanna Clara Lúthersdóttir ekki áfram dramatúrg Borgarleikhússins en það er hluti af stærri skipulagsbreytingu.
Finnur Bjarnason, óperustjóri nýrrar þjóðaróperu, skilur gagnrýni á ráðningu sína en telur sig þó ekki hafa haft forskot á aðra umsækjendur vegna stöðu sinnar. Mikilvægast sé að vera með hreina samvisku. Samvinna við Þjóðleikhússtjóra hafi gengið vel og trúir hann að muni ganga vel áfram.