Enginn að rífast í partýi á Prikinu Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 22. september 2025 15:04 Það var líf og fjör á Prikinu um helgina. Hjördís Freyja Kjartansdóttir Það var líf og fjör á Prikinu síðastliðinn laugardag þegar tónlistarfólkið Kolbrún Óskarsdóttir og Hrannar Ólafsson, betur þekkt sem Kusk og Óviti, fögnuðu splunkunýrri plötu með útgáfutónleikum og almennilegu djammi. Tvíeykið hefur mikið unnið saman að tónlist undanfarin ár og voru nú að senda frá sér plötuna Rífast. Kolbrún er fædd árið 2003 og Hrannar 2004 og eru þau bestu vinir. Þrátt fyrir heiti plötunnar var ekkert um rifrildi á laugardag og ástin og gleðin tóku yfir klúbbinn. Hér má sjá vel valdar myndir frá teitinu: Skvísur á klúbbnum.Hjördís Freyja Kjartansdóttir Una Schram, Kári, Agla Bríet og Baldvin voru í fíling.Hjördís Freyja Kjartansdóttir Margt um manninn!Hjördís Freyja Kjartansdóttir Kolbrún og Hrannar brostu breitt.Hjördís Freyja Kjartansdóttir Sungið og dansað!Hjördís Freyja Kjartansdóttir Salka Björnsdóttir söngkona og Kristín í góðum félagsskap. Hjördís Freyja Kjartansdóttir Stuð, söngur og stemning!Hjördís Freyja Kjartansdóttir Tónlistargleðin tók yfir á Prikinu.Hjördís Freyja Kjartansdóttir Hrannar Máni Ólafsson notast við listamannsnafnið Óviti.Hjördís Freyja Kjartansdóttir Ást og kossar!Hjördís Freyja Kjartansdóttir Skvísur!Hjördís Freyja Kjartansdóttir Gleði, hróp og köll! Hjördís Freyja Kjartansdóttir Listamennirnir Kári, Lísbet og Álfgrímur. Hjördís Freyja Kjartansdóttir Rokk og ról!Hjördís Freyja Kjartansdóttir Gaman!! Hjördís Freyja Kjartansdóttir Óviti í bol sem á stendur Hættu að rífast við mig. Hjördís Freyja Kjartansdóttir Tónleikapæjur!Hjördís Freyja Kjartansdóttir Þessir keyptu plötuna á vínyl.Hjördís Freyja Kjartansdóttir Kolbrún Óskarsdóttir notast við listamannsnafnið KUSK og valdi það því henni finnst kusk vanmetið fallegt íslenskt orð.Hjördís Freyja Kjartansdóttir Svalir tónleikagestir og góðar víbrur.Hjördís Freyja Kjartansdóttir Partý á Prikinu!Hjördís Freyja Kjartansdóttir Knús í húsHjördís Freyja Kjartansdóttir Krakkarnir stigu á svið og fluttu plötuna. Hjördís Freyja Kjartansdóttir Brosmildir!Hjördís Freyja Kjartansdóttir Hrannar Máni í zone-inu.Hjördís Freyja Kjartansdóttir Ást og gleði.Hjördís Freyja Kjartansdóttir Tónleikar á Íslandi Tónlist Samkvæmislífið