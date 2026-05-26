Háhyrningar sáust við Sky Lagoon í Kópavogi síðdegis í dag. Vakti það mikla lukku meðal baðgesta og starfsmanna þegar nokkrir þeirra syntu í átt að Nauthólfsvík.
„Þetta kemur mér ekkert stórkostlega á óvart. Við höfum séð hvali reglulega hérna hjá okkur, oftast seli svo sem, en hvalir koma alveg fyrir og við eigum bara mjög eftirminnileg augnablik með þeim. En þetta er reyndar í fyrsta sinn sem ég heyri af háhyrningum,“ segir Ragnheiður Harpa Haraldsdóttir, markaðs- og upplifunarstjóri Sky Lagoon, sem fékk að heyra um háhyrningana frá samstarfsmönnum sínum.
„Þetta er alltaf jafn magnað og mikil upplifun að sjá þetta og maður finnur það líka hjá gestunum. Þetta alveg gerir daginn og ferðina jafnvel.“
Ein fjölskylda hafi til að mynda verið búin að útbúa lista yfir hluti sem þau vildu upplifa í ferð sinni til Íslands og undir lokin hafi þau einungis átt eftir að fara í Sky Lagoon og sjá seli.
„Þau voru á leiðinni upp á flugvöll þegar þau fóru til okkar og sáu selina þar. Þannig að fólk er alveg að slá tvær flugur í einu höggi þarna.“
Gaman sé fyrir gesti og starfsfólk að upplifa þetta saman: „Þetta er alveg ótrúlegt þegar þetta gerist.“
Ragnheiður segir að dýrin stoppi yfirleitt stutt utan við lónið en selir séu þar eitthvað lengur. Eitt sinn hafi starfsmaður hrifist af fallegu sólarlagi og farið inn í gufubað eftir að allir gestir voru farnir til að taka upp myndband.
„Það er búið að loka og sólin er að setjast og hann tekur vídeó og svo bara allt í einu heyrist í honum hálfpartinn öskra, af því að það hoppar hvalur þarna upp úr sjónum.“
„Við erum bara ótrúlega heppin að fá að eiga svona mikla nánd við náttúruna innan höfuðborgarinnar.“