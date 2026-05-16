Á kjörskrá í Suðurnesjabæ eru 3.152 manns. Níu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 var myndaður meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokks en á miðju kjörtímabili sprakk samstarfið og var í kjölfarið myndaður meirihluti Sjálfstæðisflokks, Samfylkingarinnar og Bæjarlistans.
Magnús Stefánsson er bæjarstjóri Suðurnesjabæjar, en í sveitarfélaginu er að finna Sandgerði og Garð.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til sveitarstjórnar Suðurnesjabæjar eru:
Þangað til fyrstu tölur berast sýnir grafið hér að neðan niðurstöður síðustu kosninga, það er árið 2022.