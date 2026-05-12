Embætti landlæknis segir stöðuna enn alvarlega fyrir þá sem hafa orðið fyrir áhrifum vegna hantaveirusmits en að áhætta fyrir almenning á ESB/EES-svæðinu sé áfram mjög lítil. Fleiri smit geti komið upp á næstu vikum.
Greint var frá því í morgun að allir farþegar hefðu yfirgefið skipið, MV Hondius, eftir að það kom til Tenerife þann 10. maí. Skipið hefur lagt úr höfn frá Tenerife og er á leið til Hollands með hluta af áhöfn, lækni og hjúkrunarfræðing, þar sem skipið og farangur verða þrifin og sótthreinsuð.
Í uppfærslu landlæknis á Facebook segir að í varúðarskyni séu allir farþegar og áhöfn talin vera útsett fyrir landgöngu og heimflutning. Þau af skipinu sem hafa einkenni þurfa tafarlausa einangrun, prófun og viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Þau sem ekki hafa einkenni hafa verið beðin um að vera í sóttkví og fylgjast með einkennum í sex vikur.
Tveir hafa greinst með hantaveiru eftir að hafa yfirgefið skipið og haldið heim. Báðir eru í einangrun. Um er að ræða Frakka og Bandaríkjamann. Í uppfærslu landlæknis segir að annar hafi fengið bráð einkenni í flugi heim og sé nú á gjörgæslu og annað tilfelli hafi greinst á Spáni hjá farþega eftir heimkomu.
Sóttvarnastofnun Evrópu hefur varað við því að vegna langs meðgöngutíma veirunnar geti fleiri tilfelli komið fram á næstu vikum meðal farþega og áhafnar en að áhætta fyrir almenning á ESB/EES-svæðinu sé áfram mjög lítil. Öll staðfest og líkleg tilfelli tengjast skipinu.
Þá kemur fram í uppfærslunni að raðgreining bendi til þess að veiran tengist sama upphaflega smitgjafa og sé svipuð þekktum Andesveirum sem finnast í Suður-Ameríku.
„Þetta er ekki nýtt afbrigði og engar vísbendingar eru nú um að veiran berist auðveldar milli manna eða valdi alvarlegri sjúkdómi en áður þekkist. Staðan er áfram alvarleg fyrir þau sem hafa orðið fyrir beinum áhrifum, en áhætta fyrir almenning á ESB/EES-svæðinu er áfram mjög lítil,“ segir að lokum í stöðuuppfærslunni.
Yfirvöld í ferðamannabænum Ushuaia á syðsta odda Suður-Ameríku þræta fyrir að hópsýking hantaveiru eigi upptök sín í borginni. Argentínskir sérfræðingar telja mögulegt að veiran hafi borist í ferðamenn á vinsælum fuglaskoðunarstað í Ushuaia.
Einn af þeim fimm frönsku ríkisborgurum sem fluttir voru af MV Hondius, farþegaskipinu þar sem hantaveirusmit braust út, er sagður sýna sjúkdómseinkenni. Farþegarnir fimm hafa verið skikkaðir í einangrun.
Sjúkraliðar úr breska hernum stukku úr flugvél með fallhlífum yfir eyjunni Tristan da Cunha fyrr í dag til að koma breskum manni sem smitaðist af hantaveiru til hjálpar. Eyjan er ein sú afskekktasta og er mitt á milli Argentínu og Suður-Afríku á miðju Atlantshafi.