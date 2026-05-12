Loftleiðir Icelandic, dótturfélag Icelandair Group, hefur tekið að sér að fljúga áætlunarflug á lúxusþotum yfir Atlantshafið í sumar. Félagið mun einnig á sömu þotum flytja knattspyrnulandslið nokkurra þjóða á heimsmeistarakeppnina.
Fjallað var um verkefnin í fréttum Sýnar en hluti af Boeing 757-flota Icelandair er rekinn í gegnum systurfélagið Loftleiðir Icelandic.
Þoturnar eru yfirleitt merktar þeim viðskiptavinum sem kaupa þjónustuna til leiguflugs, eins og National Geographic. Þá er gjarnan farið í lúxusferðir á framandi staði, meira að segja á Suðurpólinn.
En núna ætla Loftleiðamenn að sinna áætlunarflugi og það á fjölförnum flugleiðum.
„Við erum að fara að fljúga fyrir franskt flugfélag í sumar. Annars vegar allan júní og hins vegar allan september. Áætlunarflug á 52 sæta Boeing 757,“ segir Árni Hermannsson, framkvæmdastjóri Loftleiða Icelandic, hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:
Tveir leggir verða flognir; milli Parísar og New York og milli Mílanó og New York.
„Fimmtíu til sextíu fram og til baka flug í júní og eins í september.“
Í áætlunarflugi eru 184 sæti um borð í 757-þotum Icelandair. En í þessum ferðum fyrir La Compagnie verða eingöngu lúxussæti og með viðeigandi þjónustu.
„Þeir fljúga eingöngu á „bisnessklassa“ vélum á milli Evrópu og New York. Þannig að þetta er þeirra módel og við erum bara að hjálpa þeim,“ segir Árni.
Í vetur hafa Loftleiðir flutt knattspyrnulið í leiki vegna Meistaradeildar Evrópu. Frægar fótboltastjörnur verða einnig um borð í sumar.
„Við fljúgum með nokkur landslið á HM í sumar. Við höfum á undanförnum mánuðum verið mjög aktívir í að fljúga með bæði félagslið og landslið í svona stuttar ferðir. Við höfum verið með flest stærstu liðin í Englandi.“
-Verðið þið með íslenskar áhafnir að einhverju leyti?
„Eingöngu, já. Það eru flugmenn og flugfreyjur, eða flugliðar,“ svarar framkvæmdastjóri Loftleiða.
Loftleiðir, dótturfélag Icelandair Group, er komið með þrjár þotur sem eingöngu sinna lúxusflugi með forríka ferðamenn. Dæmigerð þriggja vikna hnattferð kostar 25 milljónir króna á mann en þá er líka allt innifalið.
Verulegar efasemdir voru innan stjórnar Flugleiða á níunda áratugnum um hvort rétt væri að halda áfram flugi til Ameríku. Meirihluti stjórnarinnar hallaðist að því að félagið einbeitti sér að Evrópuflugi og að Ameríkuflugi yrði hætt.
Loftleiðabyggingarnar á Reykjavíkurflugvelli eru helsta táknmynd þess peningaflæðis sem fylgdi sókn Íslendinga inn á alþjóðlegan flugmarkað á árunum milli 1960 og ‘70 og gerði flugið að einum þýðingarmesta þætti efnahagslífsins.
Velgengni Loftleiða í Norður-Atlantshafsfluginu hófst fyrir alvöru með DC 6B-flugvélum. Það voru hins vegar Rolls Royce 400-skrúfuþoturnar, CL-44, eða monsarnir, sem gerðu Loftleiðir að stórveldi í íslensku efnahagslífi.